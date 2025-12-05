Miembros del Gobierno y dirigentes del PSOE sostienen que es Sánchez quien está protegiendo a Paco Salazar
El Senado acoge hoy el interrogatorio a Félix Bolaños en la comisión de investigación sobre la gestión del CIS
El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, comparecerá este viernes en la comisión de investigación que impulsó el PP en el Senado sobre la gestión del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), siendo el primer miembro del Gobierno que será interrogado en este foro parlamentario.
Está previsto que Bolaños declare en esta comisión de investigación a partir de las 10:30 horas de este viernes y, según decidió el PP con su mayoría absoluta en el Senado, se aplicará para su comparecencia un formato de interrogatorio con un máximo de 50 minutos por grupo.
La comisión de investigación sobre la gestión del CIS se creó en julio del año pasado y en este año y medio han desfilado por ella un total de 16 comparecientes, ninguno de ellos del Gobierno. De hecho, los comparecientes en esta comisión de investigación han sido sociólogos, expresidentes del CIS, directores de consultoras y profesores universitarios.
En cualquier caso, Bolaños inaugurará el turno de los altos cargos en esta comisión de investigación sobre la gestión del CIS. Como curiosidad, el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes también ha acudido este jueves al Senado para comparecer en la Comisión de Justicia.
Feijóo pide el voto a Guardiola para que "el cambio se consolide" frente a la "pinza" de bloqueo de PSOE y Vox
El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido este jueves concentrar el voto en la candidata del PP a la Presidencia de la Junta, María Guardiola, para que "el cambio se consolide" frente a la "pinza absurda e irresponsable" de bloqueo político que a su juicio protagonizan tanto PSOE como Vox.
Así lo ha asegurado el líder del Partido Popular en la tradicional pegada de carteles en Almendralejo con motivo de las elecciones extremeñas del 21 de diciembre, junto al secretario general del PP de Extremadura, Abel Bautista, y donde ha exigido al resto de partidos que no bloqueen la investidura en el caso de que Guardiola gane las elecciones.
También ha reclamado no confiarse ante la hipotética victoria de la candidata del PP, tal y como indican los sondeos, por lo que ha llamado a "patear cada barrio" para que Extremadura protagonice "el kilómetro cero del cambio en España" frente a la corrupción y la parálisis del "sanchismo".
Montero admite tiempos "excesivamente largos" en el PSOE ante denuncias por acoso sexual
La vicepresidenta del Gobierno y secretaria general del PSOE de Andalucía, María Jesús Montero, cree que ante las denuncias de acoso sexual contra dirigentes socialistas, los tiempos del partido son "excesivamente largos", por lo que pide "acelerar" los procedimientos y dar "más acompañamiento" a las denunciantes.
En el caso de Salazar, ha asegurado que tras las denuncias de acoso sexual se dedicó su actividad privada, que ella desconoce, y que no tiene "ningún tipo de contrato" con Moncloa, con el PSOE o con el PSOE andaluz.
Ha negado que se le haya protegido y ha defendido que "se protege a las víctimas", con las que hay que ser "empáticos" y sobre todo "saberlas acompañar" en procesos que son "muy dolorosos".
Montero ha indicado que, vista la situación que trasladan las víctimas, tienen que "acelerar" los procesos del partido y "acompañar de una forma más eficaz" a las mujeres que denuncian, para que se sientan "arropadas" por el partido.