María Jesús Montero y otros seis ministros se borran de la última sesión de control del año para no responder de los escándalos

La presidenta del Congreso, Francina Armengol, rechazó habilitar plenos en enero pese a la propuesta del PP para recuperar la actividad parlamentaria durante ese mes.

La ausencia de los ministros deja al Gobierno sin control parlamentario hasta febrero, lo que ha sido criticado por la oposición como una maniobra para eludir el escrutinio.

Entre los temas pendientes figuran el caso de acoso sexual de Paco Salazar, la subida del tramo fijo en la factura de la luz, y la renuncia a fondos europeos Next Generation.

Siete ministros, incluida María Jesús Montero, no asistirán a la última sesión de control del año en el Congreso, evitando responder sobre recientes escándalos.

El Gobierno ha comunicado este jueves a los grupos parlamentarios que siete miembros del Consejo de Ministros se ausentarán de la próxima sesión de control en el Congreso.

Mediante un escrito, al que ha tenido acceso este periódico, remitido por el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, Rafael Simancas, el Ejecutivo ha anunciado que evitará dar explicaciones sobre los escándalos que se acumulan en sus últimas semanas de gestión.

La vicepresidenta primera, María Jesús Montero, la vicepresidenta tercera, el ministro del Interior, el de Transportes, la de Defensa, la de Educación y el de Economía no comparecerán ante los diputados en el último pleno del año hasta febrero, lo que permite al Gobierno una ventana de dos meses libre de control.

La número dos del Gobierno y del PSOE eludirá así dar cuenta del 'caso Paco Salazar', el mano derecha durante años de Pedro Sánchez en el partido y en Moncloa, acusado por varias trabajadoras de conducta de acoso sexual.

En el portal antiacoso del PSOE habían desaparecido, sin dejar rastro, las denuncias originales, aparcadas desde el pasado mes de julio. Hizo falta una revelación periodística de eldiario.es esta semana para que el caso se reabriera, entre sospechas internas de encubrimiento.

Montero, también candidata socialista en Andalucía se vio obligada, este jueves, a admitir que conocía también la denuncia interpuesta por acoso sexual al líder del partido en Torremolinos, aunque aseguró que desconocía su contenido.

Luz más cara y UCO desmantelada

Sara Aagesen tampoco tendrá que responder sobre la subida del 10% que pretende imponer su Ministerio de Transición Ecológica en el tramo fijo del recibo de la luz.

El aumento de costes fijos llegará a los hogares españoles mientras el Gobierno sostiene que los fondos para renovables abaratarán las facturas. La medida genera tensión en el seno de la coalición gubernamental.

Fernando Grande Marlaska podrá eludir, por su parte, cualquier cuestión sobre sus decisiones de acelerar ascensos de escalafón en la cúpula de la Guardia Civil.

Estas promociones están permitiendo desmantelar la estructura de mando de la Unidad Central Operativa (UCO), responsable de las investigaciones de casos de corrupción como los de Santos Cerdán, José Luis Ábalos y Koldo García.

La UCO también ha sido protagonista en la investigación judicial a Begoña Gómez, esposa de Sánchez, al hermano del presidente, David Sánchez y al fiscal general, Álvaro García Ortiz, recientemente condenado por revelación de secretos.

Trenes retrasados y citas personales

Óscar Puente no será interrogado sobre su negativa a cumplir la ley recientemente aprobada por el Congreso que obliga a indemnizar a los pasajeros de AVE por retrasos.

El Ministerio de Transportes rechaza ejecutar una normativa votada en el Pleno argumentando que las vías están saturadas. Esta desobediencia al Poder Legislativo será evitada en la sesión de control.

Pilar Alegría fue descubierta hace menos de un mes en un restaurante madrileño con Paco Salazar, el ya exasesor (y ahora exmilitante del PSOE) entonces teóricamente investigado por acoso sexual.

Cuando se le cuestionó sobre ese encuentro con quien teóricamente estaba siendo investigado, la ministra portavoz se defendió diciendo que era de "carácter personal". Tras estallar el escándalo de la desaparición de denuncias, y leer los testimonios de las afectadas, Alegría aseguró que le parecía "vomitiva" la conducta de Salazar.

Miles de millones perdidos

De Margarita Robles, ministra de Defensa, se desconoce cualquier motivo de agenda por el que se deba ausentar de la Cámara Baja, pero tampoco acudirá a la sesión de control.

Fuentes parlamentarias consultadas por este periódico señalan que "a ella le gusta poco someterse al control del Parlamento y suele evitarlo siempre que puede". Se desconoce el motivo formal que alegará para su ausencia.

Finalmente, Carlos Cuerpo no tendrá que dar explicaciones sobre su reciente anuncio de que el Gobierno renuncia a casi 70.000 millones de fondos Next Generation EU.

El Ministerio de Economía alega que "España puede financiarse más barato en los mercados" que gestionando esos créditos europeos. La decisión supone abandonar recursos destinados a la transformación digital e infraestructuras... pero libra al Ejecutivo de acometerdecenas de reformas.

Armengol dijo 'no'

La razón oficial de que este sea el último pleno del año es la convocatoria de elecciones autonómicas en Extremadura el 21 de diciembre. Existe una tradición parlamentaria de no celebrar plenos durante campañas electorales para evitar confrontaciones mediatizadas.

Sin embargo, esa costumbre no es obligatoria.

En todo caso, Ester Muñoz, portavoz del PP en el Congreso, propuso hace dos semanas en la Junta de Portavoces habilitar plenos en enero para recuperar el trabajo parlamentario perdido en estas semanas.

Sin embargo, fuentes presentes en aquella reunión señalan que "la presidenta de la Cámara, Francina Armengol, se negó a ello, y el resto de grupos mantuvo silencio, dando por bueno el rechazo".

La ausencia coordinada de siete ministros representa una estrategia consciente, según denuncia la oposición, para evitar el escrutinio a su "oleada de corrupción", a su "desastrosa gestión" y a los "escándalos machistas".

De hecho, en lo que va de legislatura son más de 150 las ausencias de ministros a su cita de control de los miércoles. Hasta la segunda semana de febrero, el Gobierno permanecerá fuera del alcance del Congreso de los Diputados.