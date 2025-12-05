María Guardiola acusa a Abascal de lanzar mensajes "machistas" por cuestionar su validez como candidata

Alberto Núñez Feijóo, líder del PP, respalda a Guardiola y cuestiona el conocimiento y la procedencia del candidato de Vox en Extremadura, Óscar Fernández.

La presidenta critica que Abascal no conoce ni le interesa Extremadura y asegura que tras la campaña electoral, el líder de Vox no volverá por la región.

Guardiola rechaza las presiones de Vox para forzar un acuerdo postelectoral y afirma que solo se rinde al interés de Extremadura y sus ciudadanos.

María Guardiola, presidenta de Extremadura y candidata del PP, acusa a Santiago Abascal de lanzar mensajes machistas por cuestionar su validez como candidata.

María Guardiola lo ha vuelto a hacer. La presidenta de la Junta de Extremadura y candidata del PP a la reelección ha rechazado este viernes las presiones de Vox para forzar un acuerdo postelectoral y ha acusado a su líder, Santiago Abascal, de lanzar mensajes "machistas" por cuestionar su validez como candidata.

Así lo ha sostenido durante una visita a la localidad cacereña de Hervás. Guardiola ha respondido a las recientes declaraciones del presidente de Vox al diario Hoy en las que señala que "si Guardiola se empecina -en no pactar con ellos-, quizá el PP tenga que cambiar de candidato".

La presidenta ha subrayado que "ese tufo machista del señor Abascal se lo podía quedar un poquito en su casa".

"Yo no me empecino con nada. Yo creo que ya lo he dicho en reiteradas ocasiones y, además, he tenido la oportunidad de mostrarlo durante todo este tiempo. Yo, desde luego, sólo me rindo al interés de Extremadura y de los extremeños", ha indicado.

Asimismo, María Guardiola ha subrayado que ella "no pasa por el aro de lo que quiera el señor Abascal, que no conoce Extremadura, que no le interesa para nada Extremadura".

En esta línea, ha asegurado que el líder de Vox "se va a tirar 15 días pisando esta tierra y yo me alegro por él, porque va a tener la suerte de conocerla y disfrutarla, pero que cuando acabe esta campaña electoral y sean las elecciones, a partir del día 22 no vamos a volver a verle", ha afirmado.

El mensaje de la candidata del PP también lo ha respaldado el presidente del partido. Desde Casar (Cáceres), Feijóo ha declarado en que ni él mismo conoce al candidato de Vox a la presidencia de la Junta, Óscar Fernández.

"Creo que la mayoría de extremeños tampoco", ha incidido.

"Pero aquellos que lo sepan, sabrán que ese candidato ha sido puesto desde Madrid y no desde Extremadura".

