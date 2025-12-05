Frenar la crisis demográfica, gran desafío de los candidatos en Extremadura: la mitad de sus jóvenes piensan en emigrar

Los partidos centran sus propuestas en la creación de empleo y la mejora de servicios públicos, con candidaturas lideradas por María Guardiola (PP), Miguel Ángel Gallardo (PSOE), Óscar Fernández (Vox) e Irene de Miguel (Unidas por Extremadura).

El sentimiento de abandono y discriminación está extendido: más de 343.000 extremeños perciben desigualdad respecto a otras comunidades.

El 70% de los extremeños considera el paro y la falta de empleo factores determinantes para su voto, seguidos por preocupaciones sobre infraestructuras y vivienda.

La crisis demográfica es el principal reto electoral en Extremadura, donde la mitad de los jóvenes contempla emigrar por falta de oportunidades.

Extremadura ya está en periodo electoral. Los candidatos arrancaron esta noche la carrera hacia los comicios del próximo 21 de diciembre con un reto por delante: convencer de que su proyecto político puede frenar la sangría demográfica que padece la comunidad.

Más de 101.500 personas de entre los 15 y 36 años, es decir, aproximadamente la mitad de todos los jóvenes de Extremadura según el INE, contemplan emigrar de la región. Un porcentaje que sube hasta el 56,7% si se amplía el rango de edad hasta los 44 años.

El fenómeno no es exclusivo de los jóvenes: casi tres cuartas partes de los extremeños mayores de 45 años creen que si perdieran hoy su empleo, les sería casi imposible encontrar otro.

Son cifras que anuncian el informe prelectoral presentado por la consultora BeConfluence a partir del análisis de más de 30 millones de datos rastreados en internet de 612.000 extremeños.

La conclusión es clara: las nefastas perspectivas económicas están generando un "profundo malestar social" en Extremadura.

Los políticos lo saben. No es casualidad que el PSOE comience los actos del partido con la música de Sanguijuelas del Guadiana, el grupo que se ha convertido en la bandera de aquellos jóvenes que han tenido que abandonar su tierra.

También el PP quiere apadrinar esa lucha: Alberto Núñez Feijóo presenta la candidatura de María Guardiola como la alternativa de la "Extremadura para los extremeños" tras las concesiones del Gobierno central —según denuncia— a otras regiones.

El paro y la falta de oportunidades emergen como las mayores preocupaciones para los extremeños.

El 70% de la población señala estos factores como determinantes en su voto, seguidos por el déficit de infraestructuras (66,5%), la problemática situación del campo (60,3%) y el futuro incierto de la central nuclear de Almaraz (59,1%).

Los problemas vinculados a la vivienda también suscitan inquietud.

El 88,5% considera que el alquiler es excesivamente caro, mientras que el 72% cree que adquirir una vivienda resulta prácticamente imposible.

A estos desafíos económicos se suma un sentimiento profundo de abandono y discriminación.

Más de 343.000 extremeños perciben una gran desigualdad respecto a otras comunidades autónomas, y, de estos, el 72,2% cree que el Gobierno privilegia a Cataluña y País Vasco.

Las candidaturas

Desde el PP, la presidenta de la Junta, María Guardiola, ha defendido su gestión como "de realidades y no de demagogia", y presenta a su partido como la alternativa para los socialistas "decepcionados" con la corrupción de su partido.

Con un programa de 608 medidas bajo el lema "Más confianza, Más Extremadura", Guardiola promete consolidar la creación de 20.800 empleos en dos años y cinco meses y la incorporación de 1.115 profesionales al Servicio Extremeño de Salud.

La candidatura del PSOE llega a los comicios extremeños lastrada desde el inicio por su cabeza de lista: Miguel Ángel Gallardo concurre procesado por el caso David Sánchez.

Los socialistas han tratado de obviar en sus actos de partido los casos de corrupción y defienden a Gallardo como la única opción para que los servicios públicos "vuelvan a ser una prioridad" para la Junta.

En Vox, Santiago Abascal es el líder nacional que más veces ha visitado la región durante la precampaña. Su candidato, Óscar Fernández, tratará de romper con "décadas de políticas bipartidistas" que, asegura, son responsables de la "crisis del campo".

Por su parte, la candidata de la coalición de Podemos, Izquierda Unida y Alianza Verde, Irene de Miguel, defiende a Unidas por Extremadura como la "alternativa de izquierdas" en la comunidad.