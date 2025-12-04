Indignación del PP con el PSOE por la "intoxicación" de que ambos han pactado la ley contra la multirreincidencia de Junts

Junts y PP han presentado propuestas similares para combatir la multirreincidencia, en medio de tensiones entre el Gobierno y los independentistas catalanes.

En la Comisión de Justicia se han respaldado enmiendas que incluyen sanciones más duras para quienes transporten gasolina a narcolanchas, mediante la modificación del artículo 568 del Código Penal.

La proposición de ley busca endurecer las penas para delincuentes multirreincidentes y cuenta con el apoyo del PNV, pero con el rechazo de Sumar y otros socios del Gobierno.

El PP niega rotundamente haber pactado con el PSOE sobre la ley contra la multirreincidencia propuesta por Junts y afirma que solo ha presentado enmiendas transaccionales con Junts.

El Partido Popular asegura que no ha llegado a "ningún acuerdo" con el PSOE sobre la proposición de ley contra la multirreincidencia de Junts. Fuentes oficiales del Grupo Parlamentario del PP se muestran indignadas por la "intoxicación" sobre un supuesto pacto en las enmiendas a la norma.

Estas mismas fuentes desmienten la "filtración interesada" que atribuyen al PSOE: "No conocemos las enmiendas que ellos han pactado con Junts", asegura un alto cargo popular en el Congreso.

"Nosotros hemos presentado enmiendas transaccionales con Junts, sobre las proposiciones de ley de ambos partidos", que son muy similares y están ambas en tramitación "y la aprobada en el Senado".

Esas enmiendas han sido apoyadas por Vox, según otras fuentes parlamentarias. Sin embargo, un portavoz oficial del PP sentencia: "No hemos ni negociado ni pactado nada con los socialistas".

La proposición de ley de la formación de Carles Puigdemont formaba parte de las exigencias "incumplidas" por el PSOE que asumió Pedro Sánchez como compromisos.

El presidente del Gobierno ofreció el pasado martes dos entrevistas seguidas a medios catalanes, en busca de un "acercamiento" para recuperar el apoyo de sus siete votos en el Congreso.

La norma se encuentra aún en fase de ponencia, en el seno de la Comisión de Justicia del Congreso.

De hecho, un alto cargo del PP en el Congreso advierte a este diario de que no se puede asegurar que la aprobación de la proposición de ley esté ya asegurada. "Aún falta la fase de lectura en comisión, y no sabemos cómo ha quedado la norma, porque no conocemos las enmiendas del PSOE".

El Consejo de Ministros inmediatamente posterior a las entrevistas en RAC1 y el circuito catalán de TVE ya aprobó un decreto con algunas de las reivindicaciones de Junts, y el presidente prometió otro decreto en próximas fechas.

Sin embargo, al día siguiente, Míriam Nogueras, portavoz de los separatistas catalanes compareció en rueda de prensa advirtiendo de que "nada ha cambiado". Es decir, que la decisión de "romper con el PSOE" se mantenía firme: "Hay momentos para negociar y hay momentos para cumplir", aseguró, "y esos ya han pasado".

En todo caso, Sánchez sigue empeñado en desoír el no de Junts y este jueves sus diputados han presentado enmiendas transaccionales para apoyar la norma de Junts, que ya había pactado otras con el PP. Pero lo cierto es que no ha habido contactos entre populares y socialistas.

La ley busca endurecer las penas contra los delincuentes multirreincidentes mediante una reforma del Código Penal. La iniciativa también cuenta con el apoyo del PNV pero se ha encontrado con el anunciado rechazo de plano de Sumar y otros socios del Gobierno.

La Comisión de Justicia ha respaldado enmiendas transaccionales y algunas modificaciones al texto. El siguiente paso es la votación del informe en comisión y, si se aprueba, su elevación al pleno del Congreso.

En la misma reunión se ha aprobado endurecer las penas para quienes transporten gasolina destinada a suministrar a las narcolanchas. Esta medida se articulará mediante la modificación del artículo 568 del Código Penal.

Junts presentó esta proposición en marzo de 2024, alegando un aumento de la inseguridad y de la delincuencia en Cataluña. Un mes después, el PP presentó su propia proposición, y hace apenas un mes, el Senado aprobó esta proposición, después de que se viera"congelada, como siempre" por la presidenta del Congreso, Francina Armengol.

Ahora, el PP aprovecha que el PSOE se ha entregado a Junts para poder sacar adelante una norma que, esencialmente, coincide con sus objetivos legislativos. El texto pide penas más altas para ciertos hurtos, como los de móviles, y que la reincidencia cuente como agravante específico.

La tramitación de la norma de Junts también estuvo meses paralizada y se ha reactivado este otoño en pleno conflicto entre el Gobierno y los independentistas.