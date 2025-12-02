Temor en la UCO a que el relevo tras el ascenso de Yuste deje la unidad en manos de un mando afín al Gobierno

El ministro Marlaska defiende la independencia de la UCO y niega interferencias, mientras desde la oposición se denuncia un posible intento del Gobierno de controlar la unidad.

Entre los posibles sustitutos de Yuste destaca la teniente coronel María Dolores Gimeno Durán, asesora de Grande-Marlaska, quien podría convertirse en la primera mujer coronel de la Guardia Civil.

La celeridad en el relevo se interpreta como una decisión política, ya que la UCO lidera investigaciones que afectan a miembros del entorno de Pedro Sánchez y casos sensibles como Begoña Gómez y Koldo.

El ascenso del coronel Rafael Yuste a general de Brigada ha generado preocupación en la UCO ante la posibilidad de que su relevo sea un mando afín al Gobierno.

El ascenso a general de Brigada del coronel Rafael Yuste, hasta ahora responsable de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) y, por ende, de las investigaciones que cercan al PSOE y al círculo más próximo de Pedro Sánchez, ha desatado "temor" entre los miembros de la Unidad.

Fuentes consultadas por EL ESPAÑOL, aseguran que muchos efectivos de la UCO sospechan de que el Gobierno va a dejar la unidad en manos de un mando afín a Marlaska.

"No quieren que se continúe con el curso de las investigaciones. Es prioritario para el Ejecutivo colocar a gente de su cuerda que pueda filtrar información. Y una forma de conseguirlo es con el relevo de Yuste", advierten.

Aseguran que la celeridad del cambio responde a una "decisión política" y que ha habido un "interés gubernamental" en precipitar el relevo al frente de la unidad que es la responsable de las pesquisas del caso Begoña Gómez y del caso Koldo.

La UCO también dirige investigaciones que afectan al hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez, y fue clave en el procedimiento que terminó con la inhabilitación y condena del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.

El ascenso del coronel Yuste, que según fuentes internas "ya le tocaba por méritos y trayectoria", ha generado inquietud dentro del Cuerpo, debido a que se produce en plena investigación de causas sensibles para el Gobierno.

De hecho, entre los nombres que se manejan para su relevo, figura el de la teniente coronel María Dolores Gimeno Durán, que actualmente ejerce como asesora de Grande-Marlaska. De confirmarse, se convertiría en la primera mujer coronel de la Guardia Civil.

Aunque la promoción de Yuste, número uno de su promoción, figuraba dentro del calendario habitual —los ascensos se evalúan anualmente—, el salto a general no le correspondía formalmente hasta julio de 2026 por criterios de edad y antigüedad.

Además, en octubre se produjo la salida de dos generales de la Brigada —Francisco Javier Sánchez Gil y Arturo Prieto Bozec— al agotar el periodo máximo de cuatro años en sus mandos. Esa renovación abrió la puerta al proceso de promoción actual.

La Asociación Profesional Justicia Guardia Civil (JUCIL) ha asegurado a EL ESPAÑOL que desconoce "si existe o no algún tipo de casualidad o interpretación política en torno a esta decisión".

Yuste dirigía la UCO desde junio de 2023 tras su paso por el Estado Mayor, el Grupo de Apoyo Operativo (GAO) y la Jefatura de Información.

Quienes le conocen destacan su "profesionalidad" y su "silencio absoluto" ante posibles presiones gubernamentales, subrayando que nunca adelantó información de investigaciones en curso, incluso cuando afectaban a altos cargos del Gobierno.

"No se ha plegado nunca a intereses políticos y eso incomoda. Es un tipo estrictamente profesional. Su carrera iba por encima de cualquier ideología política", señalan.

Su nombramiento se produce tras ser seleccionado por el Consejo de la Guardia Civil -encargado de evaluar los méritos y capacidades de los distintos aspirantes- y recibir el visto bueno del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

Aun así, la decisión debe contar con el consenso de Defensa y depende en última instancia del Consejo de Ministros, que aprobará el nombramiento este martes.

La visión del Ejecutivo

Desde el Gobierno, el ascenso se enmarca en un "procedimiento normal" y después de que el coronel participara en los cursos de capacitación correspondientes.

El ministro Marlaska ha negado en repetidas ocasiones cualquier interferencia en la actividad de esta unidad.

En junio, defendió, de hecho, ante los medios de comunicación la "independencia y profesionalidad" de la unidad, y recordó que el Ejecutivo ha incrementado los efectivos de la UCO en un 61,6% desde 2018, además de reforzar su presupuesto y medios materiales.

En el Congreso, el titular de Interior también calificó de "absurdo total" las acusación de que el Gobierno pretende descabezar la UCO para interferir en las investigaciones judiciales y acusó a la "derecha" de "servirse de la Policía Nacional y de la Guardia Civil para sus propios intereses".

Sin embargo, algunas intentonas del Ejecutivo exponen lo contario. El PP denunció ante la Cámara Alta que Interior tenía interés en llevar al general de la Brigada de la Guardia Civil, Alfonso López Malo, a un organismo europeo en pleno arranque de las investigaciones a Ferraz.

Este agente, considerado por el Ejecutivo como un agente "molesto", es el máximo responsable de la Jefatura de Policía Judicial, de la que depende la UCO, la Unidad Técnica de Policía Judicial (UTPJ) y la Unidad Criminalística.

En concreto, pretendían trasladarle al Centro Europeo de Operaciones Marítimas contra el Narcotráfico (MAOC-N) con sede en Lisboa, pero se toparon con la decisión ya tomada por Bruselas, que seleccionó a otro candidato, el neerlandés Sjoerd Top.