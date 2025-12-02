Prohens descarta "de momento" las elecciones en Baleares tras quedarse sin Presupuestos "por la pinza entre Vox y el PSOE"

A pesar de las diferencias con Vox, el PP balear mantiene abierto el diálogo parlamentario y afirma que seguirá negociando cada ley individualmente para agotar la legislatura.

Prohens critica la 'pinza' entre Vox y PSOE, señalando que su rechazo al techo de gasto impide destinar 360 millones adicionales a servicios públicos como educación y sanidad.

El Govern balear prorrogará los actuales presupuestos para 2026 y mantiene su prioridad en la estabilidad política y la continuidad de su programa de gobierno.

La presidenta del Govern balear, Marga Prohens, descarta, por ahora, convocar elecciones autonómicas pese al bloqueo del techo de gasto en el Parlament. Este martes, Vox y el PSOE han votado juntos en contra, lo que impedirá aprobar nuevos Presupuestos y llevará a prorrogar las cuentas actuales para 2026.

Fuentes del Ejecutivo isleño subrayan que la prioridad para Prohens sigue siendo la estabilidad política, un principio fijado además como directriz nacional por la dirección del PP. La presidenta insiste en que "las elecciones no se anuncian, se convocan" y que la decisión solo se tomaría si lo exige la situación social o institucional, algo que, de momento, no ven necesario en Baleares.

Prohens defiende que el Govern mantiene su programa de gobierno. Resalta que, más allá de los Presupuestos, continúan aprobándose leyes. Cita como ejemplo la reciente admisión a trámite de la nueva universidad privada, que contó con el apoyo de Vox y la abstención del PSOE.

"No se dan las condiciones para elecciones", reiteran en el entorno de Prohens. Argumentan que la estabilidad es "real", ya que Baleares tiene presupuestos vigentes y proyectos legislativos en marcha, lo que la diferencia de otros territorios donde el PP estudia adelantos electorales ante el doble bloqueo presupuestario, como en Extremadura o Aragón.

Críticas a la "pinza" Vox-PSOE

El rechazo conjunto de Vox y el PSOE al techo de gasto ha elevado la tensión política en el Parlament. Prohens acusa a ambos partidos de anteponer sus cálculos electorales al interés general y lamenta que la decisión impedirá destinar 360 millones de euros adicionales a servicios públicos esenciales como educación, sanidad o vivienda.

La presidenta recalca que la "pinza" no afecta solo al Govern, sino que "es contra los ciudadanos de Baleares", y expresa su decepción por el resultado de la votación. Sin embargo, mantiene su compromiso de seguir desarrollando el programa de gobierno y garantizar los servicios públicos.

En un mensaje a través de X, Prohens remarca que su Ejecutivo ha hecho su trabajo presentando el techo de gasto y que serán el PSOE y Vox quienes deban explicar su voto ante la ciudadanía. La presidenta del PP balear asegura estar tranquila y confía en gobernar con las cuentas prorrogadas. Sostiene además que el Govern prioriza la negociación autonómica, sin someterse a estrategias dictadas desde las direcciones estatales de los partidos.

La gestión de la relación con Vox

El distanciamiento entre el PP y Vox en Baleares sigue el patrón de lo ocurrido en otros gobiernos autonómicos del PP, como Aragón y Extremadura. En la isla, la negociación sobre el presupuesto entró rápidamente en crisis: fuentes del entorno de Prohens explican que Vox no puso condiciones concretas y que el diálogo se rompió a pesar de la disposición mostrada por el Govern para llegar a acuerdos.

El equipo del PP balear asegura que, aunque las cuentas se prorrogan, el diálogo parlamentario sigue abierto. Destacan que Vox ha apoyado algunas iniciativas legislativas importantes y que no todas las negociaciones están rotas. Por ejemplo, la nueva ley de universidades avanzó con votos a favor de Vox.

Desde la dirección nacional del PP se observa el caso balear con atención, dada la apuesta por mantener la estabilidad institucional pese a las dificultades presupuestarias, un escenario que se repite en otros ejecutivos autonómicos populares.

Contexto nacional: presión y diferencias internas

La estrategia de Vox se repite en las autonomías gobernadas por el PP. Bloquear los presupuestos en busca de mayor influencia parlamentaria es la tónica en Aragón, Extremadura, Castilla y León y ahora Baleares. Génova recuerda que solo se baraja adelantar elecciones si dos años consecutivos se prorrogan las cuentas, algo que aún no sucede en las islas.

El Govern balear tacha de "burda" la actuación de Vox y asegura que ni siquiera hubo condiciones concretas para negociar. El PP insiste en que el calendario de cumplimiento presupuestario presentado a Vox demostraba un 90% de ejecución, pero Vox abandonó las conversaciones antes de la votación definitiva.

Mientras, otros gobiernos del PP, como en Murcia y la Comunidad Valenciana, también han prorrogado las cuentas y no han presentado aún su techo de gasto para 2026, lo que debilita los argumentos de quienes piden adelanto electoral inmediato.

En este escenario, Prohens afirma que la intención es agotar la legislatura y negociar cada ley de manera individual. A pesar de gobernar en minoría, la presidenta considera que la legislatura puede mantenerse si se preserva la estabilidad y se siguen sacando adelante reformas y proyectos importantes.

Fuentes del Govern aseguran que convocar elecciones sería un ejercicio de oportunismo y que no se dan las circunstancias para ello. La presidenta reitera que trabajará para cumplir el programa electoral y mantener el funcionamiento de los servicios públicos básicos mientras continúa buscando alianzas parlamentarias necesarias para aprobar las leyes pendientes.