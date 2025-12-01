Sánchez se vuelca en los medios catalanes: dará dos entrevistas en una hora a RAC1 y La 2Cat

El Gobierno afronta dificultades políticas, incluido el rechazo de Junts a la senda de déficit y la prórroga automática de los Presupuestos hasta febrero de 2026.

Pedro Sánchez concede este martes dos entrevistas consecutivas a los medios catalanes RAC1 y La 2Cat desde el Palacio de la Moncloa.

El presidente participará a las 8.30 horas en El Món de RAC1, con Jordi Basté, y, a las 9.00, en Cafè d’idees, emitido por La 2Cat y Ràdio 4, con Gemma Nierga.

Las dos apariciones se producirán desde el Palacio de la Moncloa. La concentración de dos entrevistas contrasta con la escasa exposición del presidente del Gobierno durante 2025.

Hasta este 1 de diciembre solo ha concedido tres entrevistas a medios nacionales: RTVE el 1 de septiembre, Cadena SER el 14 de octubre y El País el 9 de noviembre.

A estas se suman tres en prensa extranjera. El 22 de enero habló en Davos con Bloomberg TV y también con CNBC. El 24 de septiembre volvió a Bloomberg TV en Nueva York durante la Asamblea General de la ONU.

En total, Sánchez cerrará el año con menos de diez apariciones públicas en medios y con dos entrevistas concentradas en una sola mañana, ambas orientadas a audiencia catalana tras meses de perfil bajo.

Las entrevistas llegan en una fase difícil para el Gobierno.

Es la primera vez que Sánchez acepta preguntas tras el ingreso en prisión del exministro José Luis Ábalos y la condena al exfiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por revelación de secretos.

El Ejecutivo trabaja además sin mayoría estable desde la retirada del apoyo de Junts.

El jueves el partido de Carles Puigdemont tumbó, junto a PP y Vox, la senda de déficit, y el Gobierno empieza a asumir ya que los sacar adelante los Presupuestos será una tarea complicada.

El Gobierno no presentará los Presupuestos antes del mes de febrero, por lo que tendrá que haber prórroga automática el 1 de enero de 2026.

Para entonces, los socialistas creen posible, aunque muy difícil, recomponer las relaciones con Junts si, por ejemplo, se avanza en el uso de las lenguas cooficiales en la UE y, sobre todo, en la aplicación de la amnistía a Puigdemont.

Les favorece que el Congreso está a punto de cerrar hasta febrero por las vacaciones parlamentarias y, por tanto, no habrá votaciones ni opciones de que vuelva a perder más iniciativas hasta entonces.