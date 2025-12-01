Estudiar hoy una carrera en una universidad privada te asegura mejor sueldo y condiciones que hacerlo en la pública

Las diferencias de empleabilidad y salario entre privadas y públicas se reducen o desaparecen en titulaciones científicas y tecnológicas, pero son notables en áreas como Negocios, Derecho, Educación o Artes.

La proporción de egresados trabajando como autónomos es significativamente mayor en las privadas (12,1%) que en las públicas (6,4%), y también acceden a puestos de mayor relevancia profesional.

Cuatro años tras finalizar sus estudios, los egresados de privadas tienen una base media de cotización anual de 33.990 euros, frente a los 30.429 euros de los de públicas, además de más contratos indefinidos y empleos a jornada completa.

Los titulados en universidades privadas en España obtienen sueldos y condiciones laborales mejores que quienes estudian en universidades públicas, según un estudio de la Fundación CYD.

La elección de universidad influye —y mucho— en cómo será la vida laboral de los jóvenes.

El último estudio de la Fundación Conocimiento y Desarrollo (CYD) sobre egresados y empleabilidad revela que el tipo de institución en la que se cursan los estudios marca diferencias claras en salarios, estabilidad y condiciones laborales.

A los cuatro años de haber terminado la carrera, los titulados de universidades privadas presentan una base media de cotización anual superior a la de quienes estudiaron en la pública: 33.990 euros frente a 30.429.

Y no sólo eso. También tienen más posibilidades de tener contratos indefinidos y de obtener un empleo a jornada completa.

El estudio muestra la universidad privada como un pequeño trampolín hacia un mejor futuro laboral. Algo muy importante en un momento en el que el paro juvenil es especialmente alto.

Frente a la tesis extendida de que los jóvenes estudian en la privada por la falta de plazas en escuelas públicas, el estudio de la Fundación CYD plantea la posibilidad de que, además de esa falta de oferta, los jóvenes elijan la privada por sus salidas laborales.

Eso explicaría por qué las universidades privadas cada vez tienen más alumnos y su oferta en el panorama educativo español no para de crecer.

Y es que sus licenciados no sólo encuentran salarios más altos, también ocupan puestos de más relevancia.

Grupo alto de cotización

El informe constata que hay un mayor porcentaje de titulados en las públicas trabajando en puestos con categoría inferior: en el cuarto año, prácticamente el 40% de los titulados en universidades públicas pertenecen al grupo medio/bajo de cotización, mientras que en las privadas la cifra se reduce al 30%.

Con todo, el informe revela que esas ventajas de estudiar en un centro privado no se distribuyen por igual en todas las áreas del conocimiento.

En campos como Negocios, Administración y Derecho, Educación o Artes, los egresados de privadas obtienen —según el informe— mejores condiciones laborales iniciales que sus homólogos de centros públicos.

En cambio, en las titulaciones científicas y tecnológicas las diferencias tienden a reducirse o incluso a desaparecer, con escenarios de empleabilidad casi equivalentes entre ambos modelos universitarios.

Más autónomos

Una de las características más llamativas del estudio es que los jóvenes que deciden formarse en una universidad privada tienen mucho más interés por emprender.

Entre los egresados de las universidades privadas hay el doble de titulados que trabajan en régimen de autónomos: 12,1% frente al 6,4% de las públicas.

Esta fotografía llega en un momento en el que el sistema universitario español vive un cambio profundo, y en el que cada vez son más los jóvenes que se decantan por centros privados.

Durante el curso 2023-2024, las universidades públicas han concentrado el grueso del alumnado (un 74,3% del total), pero la matrícula en centros privados ha crecido a un ritmo mucho mayor. Este año ya rozan el medio millón de estudiantes, tras aumentar un 6,8% en un solo curso.

La tendencia se hace aún más evidente si se amplía el foco: en los últimos nueve años, la matrícula privada ha crecido un 91%, mientras que la pública ha registrado una variación prácticamente nula (–0,14%).

Todo ello ocurre en un contexto en el que el Gobierno pretende poner límites a la privada con leyes que limitan la creación de nuevos centros, lo que ha llevado a algunas regiones, como la Comunidad de Madrid, a presentar recursos por supuesta inconstitucionalidad.

El Ejecutivo de Pedro Sánchez ve una amenaza en el crecimiento de las universidades privadas, mientras en los últimos años no se ha levantado un solo centro público nuevo.

A día de hoy, España cuenta con 92 universidades —50 públicas y 42 privadas— que compiten por atraer a alumnos.