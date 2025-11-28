Ábalos asegura que Sánchez le filtró en una reunión en Moncloa la investigación secreta de la Fiscalía a Koldo
El Gobierno, conmocionado, no logra desmarcarse de Ábalos y Feijóo pide salir a la calle contra la corrupción de Sánchez
Ábalos ingresa en prisión acusando de "cohecho" a Air Europa y sugiriendo que Begoña Gómez se benefició del rescate
Feijóo responde a la prisión de Ábalos convocando otra manifestación contra Sánchez
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha llamado de nuevo a los ciudadanos "decentes" a manifestarse el domingo contra el Gobierno de Pedro Sánchez en Madrid tras ser enviado a prisión el exministro José Luis Ábalos y ha dejado en el aire una eventual moción de censura.
"Cuando todos los que le encumbraron entran en la cárcel, Sánchez debe salir de la Moncloa", ha subrayado Feijóo este jueves en una comparecencia en la sede del partido, desde donde ha llamado a manifestarse este domingo en Madrid "contra los corruptos y contra todos aquellos que los sostienen".
Preguntado por la posible presentación de una moción de censura, la ha descartado hasta el momento al no contar con los votos necesarios, Feijóo ha señalado que se habría equivocado si la hubiera presentado "sin los apoyos necesarios y sin toda la información que ahora conocemos".
José Luis Ábalos, que ingresó este jueves en prisión preventiva por riesgo de fuga, estrecha el cerco sobre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al asegurar que le advirtió en una reunión en Moncloa de que la Fiscalía investigaba a Koldo García, lo que podría incurrir en un delito de revelación de secretos.
La reunión tuvo lugar a finales de septiembre de 2023, momento en el que la pieza de la Audiencia Nacional era secreta. En esas fechas, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, presentaba en el Congreso su discurso de investidura, según revela el exministro.
Para Ábalos esta cita, en la que ambos analizaron la situación política marcada por el resultado de las elecciones del 23 de julio, fue un "reencuentro doloroso porque habían pasado dos años de duelo amargo" en el que Sánchez le mostró una "voluntad de recuperarme".
El que fuera secretario de Organización del PSOE asegura que Sánchez le citó en Moncloa porque "no ve nada negativo en mí". "Si no, no me cita en La Moncloa, al contrario", cuenta en una entrevista concedida a Okdiario sólo días antes de entrar en prisión y publicada este viernes.
"Ahí, en ese momento percibe -Sánchez- que hay una diferencia entre la situación de Koldo y la mía", asegura.
José Luis Ábalos ha ingresado en la prisión de Soto del Real (Madrid) junto a su mano derecha, Koldo García, acusando de "cohecho" a Air Europa y sugiriendo que Begoña Gómez se benefició del rescate de la compañía.
El exministro, en unas declaraciones realizadas al diario El Mundo, ha insinuado la participación de la esposa de Pedro Sánchez en la operación: "¿Por qué no está imputada Air Europa? Porque sería abrir el melón y ahí podemos llegar a Begoña. Podemos llegar bien llegados".
No es la primera ocasión que aparece el nombre de la mujer de Sánchez vinculado al rescate de la empresa de la familia Hidalgo. La UCO la citó en uno de sus informes por una conversación entre Víctor de Aldama y Koldo.
El empresario afirmó, en un mensaje al exasesor de Ábalos, que Javier Hidalgo llamó a Begoña Gómez para acelerar el rescate de la aerolínea.
"Está muy jodido con el tema este, se está buscando la vida y acaba de llamar a Begoña", aseguró Aldama el 3 de septiembre de 2020 en un whatsapp a Koldo.
"Echaron mano de todo el mundo", ha explicado Ábalos antes de ingresar en prisión. "Claro que Hidalgo habló con ella [Begoña Gómez], porque estaba desesperado".
Koldo García, citado este viernes ante la Audiencia Nacional tras entrar en prisión, por las mascarillas de Canarias
Koldo García está citado a declarar este viernes ante el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, un día después de ingresar en prisión preventiva y sin fianza por la parte del caso Koldo que se investiga en el Tribunal Supremo.
La citación de este viernes, previa a la decisión del magistrado Leopoldo Puente de enviar al exasesor y al exministro a la cárcel por el riesgo "extremo" de fuga.
Así, tras pasar su primera noche en el centro penitenciario de Soto del Real, Koldo García deberá ser trasladado hasta la Audiencia Nacional, donde el titular del Juzgado Central de Instrucción número 2 le tomará declaración acerca del último informe de la UCO sobre los contratos de compra de mascarillas y de test de antígenos o pruebas PCR en Canarias durante la pandemia.
La ministra Diana Morant califica de "sinvergüenzas" a Ábalos y Koldo
La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades y secretaria general de los socialistas valencianos, Diana Morant, ha afirmado este jueves sobre el ingreso en prisión de José Luis Ábalos y Koldo García que "no es una imagen que nos hubiese gustado ver" y que el PSOE ha actuado en el caso con contundencia "contra estos sinvergüenzas".
"Desde hace mucho tiempo nosotros a nivel político, el partido socialista, yo misma -ha asegurado Diana Morant-, hemos actuado con absoluta contundencia contra estos personajes, estos tres sinvergüenzas que nos han avergonzado a todos y que no representan al partido socialista".
En declaraciones al programa 24 Horas de RNE, la ministra de Ciencia ha reconocido el impacto del ingreso en prisión de Ábalos: "Desde luego estas imágenes te afectan, a mí de manera personal me siguen afectando; nuestro respeto a la resolución del Tribunal Supremo".