José Luis Ábalos, que ingresó este jueves en prisión preventiva por riesgo de fuga, estrecha el cerco sobre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al asegurar que le advirtió en una reunión en Moncloa de que la Fiscalía investigaba a Koldo García, lo que podría incurrir en un delito de revelación de secretos.

La reunión tuvo lugar a finales de septiembre de 2023, momento en el que la pieza de la Audiencia Nacional era secreta. En esas fechas, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, presentaba en el Congreso su discurso de investidura, según revela el exministro.

Para Ábalos esta cita, en la que ambos analizaron la situación política marcada por el resultado de las elecciones del 23 de julio, fue un "reencuentro doloroso porque habían pasado dos años de duelo amargo" en el que Sánchez le mostró una "voluntad de recuperarme".

El que fuera secretario de Organización del PSOE asegura que Sánchez le citó en Moncloa porque "no ve nada negativo en mí". "Si no, no me cita en La Moncloa, al contrario", cuenta en una entrevista concedida a Okdiario sólo días antes de entrar en prisión y publicada este viernes.

"Ahí, en ese momento percibe -Sánchez- que hay una diferencia entre la situación de Koldo y la mía", asegura.