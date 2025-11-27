El secretario general del PP, Miguel Tellado, cree que "el Gobierno está solo".

"Quienes garantizaron la llegada de Sánchez al Gobierno le han abandonado y, por tanto, si hoy se tumba el techo de gasto es porque Sánchez está solo y ha perdido los apoyos que le permitieron la investidura", ha indicado en el programa 'La mirada crítica' de Telecinco.

"En ningún país de nuestro entorno se ha visto a nadie que pretenda mantenerse en el poder sin Presupuestos. Encaramos 2026 y Sánchez no es capaz de afrontar los Presupuestos del año que viene, ni afrontó los de 2025, ni los de 2024... y los del 2023 se aprobaron en 2022 en una Cámara distinta a esta", ha recordado el político popular.

Tellado considera que esta situación "es un fraude a la ciudadanía y pedimos que deje de robar el futuro a España y a los españoles". Al preguntarle si el PP va a plantear una moción de censura Tellado ha dicho que no lo hacen "porque hay motivos pero no hay votos".

"No queremos cometer el error de convocar una moción de censura sin votos y que se interprete como un balón de oxígeno a Sánchez. Pero al PP no le faltan ganas", ha insistido.