Tellado, sobre la senda de déficit: "Quienes garantizaron la llegada de Sánchez al Gobierno le han abandonado"
El secretario general del PP, Miguel Tellado, cree que "el Gobierno está solo".
"Quienes garantizaron la llegada de Sánchez al Gobierno le han abandonado y, por tanto, si hoy se tumba el techo de gasto es porque Sánchez está solo y ha perdido los apoyos que le permitieron la investidura", ha indicado en el programa 'La mirada crítica' de Telecinco.
"En ningún país de nuestro entorno se ha visto a nadie que pretenda mantenerse en el poder sin Presupuestos. Encaramos 2026 y Sánchez no es capaz de afrontar los Presupuestos del año que viene, ni afrontó los de 2025, ni los de 2024... y los del 2023 se aprobaron en 2022 en una Cámara distinta a esta", ha recordado el político popular.
Tellado considera que esta situación "es un fraude a la ciudadanía y pedimos que deje de robar el futuro a España y a los españoles". Al preguntarle si el PP va a plantear una moción de censura Tellado ha dicho que no lo hacen "porque hay motivos pero no hay votos".
"No queremos cometer el error de convocar una moción de censura sin votos y que se interprete como un balón de oxígeno a Sánchez. Pero al PP no le faltan ganas", ha insistido.
Tellado: "Hay que separar la figura personal de Juan Carlos I de su actividad institucional"
El secretario general del PP, Miguel Tellado, cree que "hay que separar la figura personal de Juan Carlos I de su actividad institucional".
"Me gusta analizarlo desde esa posición histórica que ha jugado para la Transición democrática. Su papel institucional como jefe de Estado yo creo que ha contribuido a que España sea un país mejor", ha dicho en el programa 'La mirada crítica' de Telecinco.
"Juan Carlos I puede volver a España cuando quiera porque nada se lo impide", ha abundado. Y ha denunciado que "el Gobierno utiliza determinadas cuestiones para atacar a esta institución". En este sentido ha señalado que le gustaría "que el Gobierno respetara la jefatura del Estado".
"Juan Carlos I puede volver a España siempre que quiera, porque este es su país y hay una mayoría de españoles que reconoce su papel histórico en la llegada de la democracia", ha rematado.
Llega la era Pérez Llorca, un 'president' con el reto de pasar página tras Mazón y mantener los equilibrios con Vox
Si no hay ninguna sorpresa este jueves, Juanfran Pérez Llorca saldrá de Les Corts investido como el octavo presidente de la Generalitat gracias a los 13 votos de Vox, sumados a los 40 del PP.
Lo hará en presencia de su antecesor, Carlos Mazón, cuya investidura negoció en primera persona en 2023, y con el reto de pasar página de su etapa. Paradojas de la política.
Pérez Llorca tendrá que pronunciar un discurso complejo de equilibrios. Equilibrios con Vox, que ha exigido compromisos verbales. Y equilibrios con la era Mazón, en la que ha sido pieza fundamental pero de la que ha de marcar distancias.
El PSOE volverá a intentar este jueves ampliar el uso de lenguas oficiales a todos los debates del Senado
La Comisión General de Comunidades Autónomas del Senado abordará este jueves una iniciativa del PSOE sobre la "pluralidad lingüistica" en España, con la que busca forzar al PP a extender el uso de las lenguas oficiales a todos los debates de la Cámara Alta, entre otras cosas.
Se trata de una iniciativa no vinculante con la que los socialistas también quieren animar a los Gobiernos autonómicos con dos lenguas oficiales "a seguir profundizando en sus territorios en la difusión de las mismas".
También valoran "muy positivamente" la creación del Consejo de las Lenguas Oficiales como órgano de impulso a las lenguas oficiales en España e insta al Gobierno a seguir trabajando "en el reconocimiento, impulso y fomento de la pluralidad lingüística".
En la actualidad, el uso de las lenguas oficiales en el Senado está limitado a los debates de las mociones en el Pleno, la propia Comisión General de las Comunidades Autónomas y la presentación de algunos textos escritos.
El Congreso rechazará este jueves la senda de estabilidad con los votos de PP, Vox y Junts
El Congreso debate este jueves la senda de estabilidad para el periodo 2026-2028, que todo apunta a que será rechazada con los votos de PP, Vox y Junts, lo que obligará al Gobierno a presentar una nueva y propiciaría un varapalo a los Presupuestos de 2026, obligando a retrasarlos todavía más.
Aunque el Gobierno ha insistido en que negociaría hasta el último momento, PP, Vox y Junts mantienen su negativa a la senda de déficit y deuda, lo que hace imposible su aprobación, y tampoco Podemos la apoyará tras anunciar esta semana su abstención.
El previsible rechazo a la senda obligará al Gobierno a presentar otra vez los objetivos (pueden ser los mismos o unos nuevos) en el plazo de un mes y, si estos también son rechazados, entrarán en vigor las metas de déficit remitidas a Bruselas el pasado año, lo que restará margen de gasto a las comunidades autónomas.