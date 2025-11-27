Pedro J. en 'Espejo Público': "Los documentos de los gastos de Koldo en mayo de 2018 que ha pedido la Audiencia deberían aclarar la cita del caserío"

Las claves nuevo Generado con IA Pedro J. Ramírez considera que los documentos de gastos de Koldo García en mayo de 2018 podrían aclarar la polémica sobre la reunión en un caserío vasco entre Sánchez, Cerdán y Otegi antes de la moción de censura. El director de EL ESPAÑOL destaca la importancia de los comprobantes de gastos y tickets de viaje de Koldo para verificar detalles del encuentro previo a la moción contra Rajoy. José Luis Ábalos ha confirmado que conocía la cita Sánchez-Otegi, mientras que tanto Sánchez como Otegi niegan que se produjera la reunión. Pedro J. sugiere que hay una correlación entre la supuesta reunión en el caserío y el posterior cambio de postura del PNV, que fue clave en la moción de censura.

Pedro J. Ramírez, presidente ejecutivo y director de EL ESPAÑOL, ha abordado este jueves los desmentidos y confirmaciones que han hecho los protagonistas de la reunión en un caserío del País Vasco en mayo de 2018 para negociar la moción de censura. Según la exclusiva publicada por este periódico, Pedro Sánchez y Santos Cerdán fueron conducidos por Koldo García al encuentro con Arnaldo Otegi.

"Hay dos maneras de averiguar la verdad", ha explicado durante su intervención en el programa Espejo Público de Antena 3. "Cuando Koldo recupere el móvil en el que supuestamente están las pruebas de las comunicaciones que debió de haber entre ellos del viaje a Bilbao y el caserío, o cuando el PSOE aporte los documentos sobre la liquidación de gastos de Koldo de ese mes y que están comprendidos en el periodo que está investigando el magistrado de la Audiencia Nacional Ismael Moreno"

En este sentido, Pedro J. ha subrayado que el dinero que se le dio a Koldo en ese mes según lo conservado en la contabilidad del PSOE será una "información reveladora". También ha añadido que habrá que analizar los comprobantes y si hay tickets por repostaje u otros gastos relacionados con el viaje.

Sobre fecha exacta del viaje y la agenda de Sánchez desde que anunció la presentación de la moción de censura contra el Gobierno de Mariano Rajoy hasta que se votó en el Congreso de los Diputados, el director de EL ESPAÑOL ha dejado entrever que la reunión pudo haber tenido lugar en los días anteriores.

"Sánchez tenía decidido dar ese paso y seguro que antes de darlo habría querido testar las aguas. Sondeos y contactos previos seguro que se mantuvieron con los grupos", ha valorado.

A su juicio, es muy "significativo" la fórmula empleada por José Luis Ábalos para confirmar que estaba al tanto de la cita Sánchez-Otegi, que ambos han tildado de "mentira". El exministro de Transportes dijo este miércoles en X que "me lo contaron fuentes presenciales".

"Cualquier cosa que hubiera hecho Sánchez en ese momento con la moción de censura lo hubiera sabido Ábalos, su alter ego, su estratega político, el cerebro, el hombre que había conseguido que ganara las primarias del partido y la persona que desde entonces era un referente por su instinto político, según dejó escrito el presidente", ha recordado Pedro J.

"Las cartas están sobre el tablero: o mienten Sánchez y Otegi o mienten Ábalos y Koldo", ha dicho, incidiendo en que no ve cuál sería la motivación del exministro y su exasesor para corroborar la información sobre la reunión si no fuera verdad. También ha dicho que ambos podrían poner al presidente en una situación mucho más comprometedora de otras formas: "Bastaría con que uno de ellos dijera que estaba en el despacho del gerente cuando le daban sobres con billetes al presidente".

"Cualquiera que examine lo sucedido desde entonces ve que hay una correlación entre este episodio [la reunión del caserío] y lo que sucedió después. Los votos de Bildu eran imprescindibles para que el PNV, que acababa de apoyar los Presupuestos de Rajoy, cambiara la abstención por el sí. Se dieron cuenta de que al PNV había que rodearle, dejarle ante el riesgo de que se quedara solo defendiendo a un Gobierno que supuraba corrupción", ha concluido.