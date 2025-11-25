UPN, sobre el 'pacto del caserío': "Debemos saber a cambio de qué los herederos políticos de ETA votaron a Sánchez"

La reunión entre dirigentes socialistas y Otegi se produjo tras la sentencia del caso Gürtel, con la mediación de personas cercanas a ambos partidos.

Denuncia que el acuerdo entre PSOE y Bildu no se ha hecho público, a diferencia de otros pactos, y lo considera una traición a las víctimas del terrorismo.

Catalán reclama saber si se negoció la gobernabilidad en instituciones como el Ayuntamiento de Pamplona y el posible acercamiento de presos de ETA a cárceles vascas y navarras.

El diputado de UPN, Alberto Catalán, exige al PSOE que aclare los acuerdos alcanzados con Bildu antes de la moción de censura que llevó a Pedro Sánchez al poder.

El diputado de Unión del Pueblo Navarro (UPN) Alberto Catalán ha pedido al PSOE que aclare "toda la verdad" tras la exclusiva de EL ESPAÑOL sobre el pacto del caserío y todos los acuerdos de Pedro Sánchez con el líder de Bildu, Arnaldo Otegi, antes de la moción de censura que le aupó al poder.

Catalán ha asegurado en el Congreso que los españoles "tienen derecho a saber" si se habló sobre de la gobernabilidad en instituciones como el Ayuntamiento de Pamplona: "Debemos saber a cambio de qué los herederos políticos de ETA votaron a Sánchez".

También ha exigido aclarar el posible acercamiento de los presos de ETA a cárceles vascas y navarras. Cabe recordar que fue el exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, quien negoció con Bildu la situación de cada uno de los presos, según queda reflejado en los informes de la UCO.

A juicio de Catalán, todos los acuerdos entre el PSOE y las formaciones políticas que apoyaron la moción de censura contra Mariano Rajoy se hicieron públicos excepto el de Bildu.

Para él, esta excepción "no es casualidad", sino un indicio de que hay acuerdos que el Gobierno no quiere que se conozcan.

En la misma línea, ha acusado al presidente del Gobierno de haber convertido a los independentistas vascos en los socios más "sumisos y obedientes del sanchismo".

Vídeo | Catalán (UPN) pide a Sánchez explicaciones sobre la reunión de Sánchez con Otegi, a la que acudió acompañado por Cerdán

Esos supuestos pactos constituirían para él una "traición a las víctimas del terrorismo y a la propia democracia" porque demostrarían que el PSOE "eligió a los verdugos antes que a las víctimas".

El senador navarro ha considerado que, independientemente de si la reunión tuvo lugar o no, "los acuerdos están encima de la mesa" y que ese encuentro "no nos extrañaría, porque Sánchez es capaz de cualquier cosa para llegar al Gobierno y para mantenerse en el mismo".

Esa reunión, adelantada por EL ESPAÑOL, tuvo lugar entre el 24 y el 31 de mayo de 2018 después de que se hiciera pública la sentencia de la Audiencia Nacional sobre el caso Gürtel y la financiación iregular del Partido Popular.

El lugar de la cita había sido pactado por el empresario amigo de Cerdán, Antxon Alonso, y por Otegi y fue Koldo García quien llevó al presidente y al exsecretario de Organización hasta el lugar de encuentro.

Catalán también ha recordado la carta escrita hace años por la madre de Joseba Pagazaurtundúa, un agente de Policía asesinado por ETA, al entonces líder del PSE, advirtiendo del daño que causarían futuras concesiones a los herederos de Batasuna. "Qué razón tenía. Tanto sufrimiento para nada".