El Gobierno no actuará contra Juan Carlos por los halagos a Franco: "La ley no puede limitar la libertad de expresión"

En sus memorias, Juan Carlos I reconoce su respeto y relación cercana con Franco, atribuyéndole incluso el mérito de haberle permitido ser rey.

El Ejecutivo argumenta que las declaraciones del emérito aparecen en un libro, no en un acto público, y que no existe denuncia formal más allá de la petición mediática de la ARMH.

La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) había solicitado la aplicación de la Ley de Memoria Democrática, que prevé sanciones por exaltación del franquismo.

El Gobierno de Pedro Sánchez rechaza multar a Juan Carlos I por sus elogios a Franco en sus memorias, invocando la libertad de expresión.

El Gobierno de Pedro Sánchez rechaza atender la petición de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), que ha solicitado que se multe a Juan Carlos I por los elogios que hace al dictador Francisco Franco en sus memorias.

Fuentes de Moncloa consultadas por EL ESPAÑOL recalcan que no hay "denuncia formal", más allá de la que manifestó a los medios dicha asociación. Además, el libro del Emérito ni siquiera se ha publicado aún en España, por lo que el Gobierno sólo tiene algunas referencias indirectas sobre su contenido.

En sus memorias, Juan Carlos I confiesa que "respetaba enormemente" a Franco, del que destaca "su inteligencia y su sentido político". Y asegura que nunca permitió que nadie le criticara en su presencia.

Estas palabras han provocado la indignación de la ARMH, que reclama la aplicación de la Ley de Memoria Democrática, que prevé multas de hasta 150.000 euros para quienes exalten públicamente la dictadura franquista.

Sin embargo, desde el Ejecutivo recuerdan que estas declaraciones se recogen en un libro y no en un acto público, por lo que no consideran que la ley sea aplicable en este caso.

Además, subrayan que la libertad de expresión es un "derecho fundamental" que no puede ser limitado por la legislación.

Emilio Silva, presidente de la ARMH, ha criticado duramente que alguien que sigue gozando de privilegios financiados con fondos públicos muestre respeto hacia un dictador que "tomó el poder a sangre y fuego".

Por ello, la asociación exige que se estudie y sancione con la máxima gravedad esta exaltación del dictador por parte del Emérito.

El pasado 29 de octubre, EL ESPAÑOL reprodujo algunos extractos de Reconciliación, el libro en el que el monarca repasa su trayectoria. También se han hecho eco de su contenido medios internacionales como Le Monde, Le Point y Le Figaro Magazine.

¿Qué dice el libro?

En sus memorias, Juan Carlos I reconoce que "si pude ser rey fue gracias a él", dice en alusión al dictador. El emérito destaca que, pese al tiempo y las dificultades, "nadie logró derribar" a Franco "ni siquiera desestabilizarlo", lo que para él es un mérito notable en el contexto del largo mandato franquista.

Juan Carlos también relata una relación casi filial con Franco, desde que llegó a España con sólo 10 años, desde el exilio: aunque les separaban varias décadas, el dictador proyectaba "certeza paternal" sobre él, llevando su relación a un diálogo fluido y constante.

Incluso recuerda pasar noches junto a Franco en su lecho de muerte, donde, relata, el dictador le tomó la mano y le pidió: "Mantenga la unidad del país".

Concretamente, en el libro cuenta que el dictador le dijo: "Alteza, sólo le pido una cosa: mantenga la unidad del país".

Juan Carlos I recuerda que Franco no le pidió conservar el régimen ni los principios del Movimiento Nacional. "Tenía, pues, las manos libres para emprender reformas, siempre que la unidad de España no se viera cuestionada. Sentí que me daba la libertad de actuar", apunta.