El PSOE dice que los audios que les dio Leire eran "irrelevantes" pero los usó ante el juez como prueba del acoso a Sánchez

El portavoz parlamentario Patxi López justificó la presencia de Antonio Hernando en las reuniones por su experiencia previa en la comisión de Interior y su conocimiento de Villarejo.

A pesar de restar importancia pública al material y a la implicación de Leire Díez, el PSOE y altos cargos de Moncloa participaron en reuniones clave tras recibir los audios.

Los audios implicaban a Villarejo y apuntaban a una supuesta operación política contra Sánchez promovida por la denominada Policía patriótica durante el Gobierno del PP.

El PSOE y el Gobierno calificaron de "irrelevantes" los audios entregados por Leire Díez, pero los presentaron ante el juez como prueba de acoso a Pedro Sánchez.

El Gobierno y el PSOE intentan restar importancia estos días a los audios que les entregó la fontanera Leire Díez el 26 de abril de 2024, en medio del periodo de reflexión que anunció Pedro Sánchez tras la imputación de su mujer.

Son "irrelevantes", sostienen, porque las grabaciones ya estaban "judicializadas" y ya eran conocidas.

Pero lo cierto es que, sólo cuatro días después de la reunión con la fontanera, el 30 de abril, el PSOE registró ante el juez Manuel García-Castellón una petición para que tomara declaración al excomisario José Manuel Villarejo y al exsecretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez.

Esos audios recogían testimonios de Villarejo sobre las saunas del suegro del presidente del Gobierno en las que se ejercía la prostitución. La versión que trasladó Leire Díez —y que el PSOE asumió— es que, con esos audios, la denominada Policía patriótica había intentado realizar una operación política contra Sánchez.

En realidad, el audio al que se agarraban los socialistas estaba recortado y el juez rechazó la petición del partido.

Pero aquella iniciativa ante la Audiencia Nacional no fue la única reacción del Gobierno y del PSOE ante el material que les suministró la fontanera. A él se aferraron tras estallar el caso Begoña Gómez.

En una entrevista en la Cadena SER, el propio Sánchez aseguraba que había "sufrido lawfare en el pasado" y que había sido "objeto de espionaje por parte de la mal llamada Policía política" en la etapa de Mariano Rajoy al frente del Ejecutivo.

Y varios ministros mantuvieron públicamente esa versión aquellos días acusando de guerra sucia al anterior Gobierno.

Este lunes, el empresario Javier Pérez Dolset, ayudante de Leire Díez, admitió ante el juez que le investiga que el PSOE no se interesó por los audios de Villarejo hasta abril de 2024.

El vínculo Moncloa

Tras el primer contacto con Leire Díez en Ferraz el 26 de abril, hubo otro a principios de mayo, conocido ya como la reunión de los ocho.

A esa cita ya acudió un alto cargo de Moncloa, Antonio Hernando, entonces adjunto al jefe de Gabinete del presidente del Gobierno, Óscar López.

Sorprende que ahora Gobierno y PSOE resten trascendencia a Leire Díez, cuando entonces la recibieron de esa forma en la sede central del partido.

Ahora, en el PSOE minimizan también la presencia de Hernando en aquella reunión junto a Díez, Santos Cerdán y Pérez Dolset, entre otros, y que probaría la conexión de Moncloa con la cloaca que estaba montando el partido.

En el Gobierno dicen que fue "una reunión puntual", mientras que en el partido lo justifican con que era el portavoz del grupo parlamentario cuando se produjo la supuesta actuación de la Policía patriótica, en 2014, y con que, durante más de una década, Hernando ejerció de portavoz en la comisión de Interior. De ahí, que conociera con exactitud a Villarejo.

"Es muy prestado para estas cosas", afirma en privado una persona que presume de conocer a Antonio Hernando para justificar su presencia en aquella cita.

El portavoz parlamentario del PSOE, Patxi López, dijo ayer que Hernando "conocía en su época todos esos tejemanejes de Villarejo y compañía", y que por eso Cerdán le habría pedido estar presente en la reunión.

López restó importancia también a la afirmación de Leire Díez ante las cámaras de Telecinco, donde dijo que Hernando "tenía un rol crucial" en la trama. "No sé, pregúntaselo a ella", se limitó a manifestar el portavoz parlamentario.