El Español publicará esta noche el primer sondeo exhaustivo sobre Franco y su régimen

La encuesta revela que uno de cada tres españoles aplaude lo que supuso Franco para España, si bien, una mayoría está en contra.

EL ESPAÑOL publicará esta noche, en la víspera del 50º aniversario de la muerte de Francisco Franco, el primer gran sondeo exhaustivo elaborado en España sobre la figura del dictador.

Nunca antes se había preguntado con este detalle a los ciudadanos.

El estudio, realizado por SocioMétrica, aborda cómo perciben los españoles el régimen franquista, medio siglo después de la desaparición de su fundador.

La encuesta revela que uno de cada tres ciudadanos expresa una opinión favorable sobre lo que supuso Franco para España, si bien, una mayoría lo rechaza.

El cuestionario, con más de una decena de preguntas, explora diferentes aspectos de Franco y el franquismo.

Además de preguntar por la valoración general de lo que supuso Franco para la sociedad española, el sondeo plantea, por ejemplo, la validez de equipar su figura a la de Hitler o Mussolini.

Asimismo, aborda si deben celebrarse o no los 50 años de su muerte, qué grado de influencia tiene hoy su figura o a quién beneficia que siga presente en el debate público.

Una batería de preguntas analiza si la sociedad ha logrado cerrar las heridas de la Guerra Civil y del franquismo, y qué factores explican los casi 40 años de permanencia de Franco en el poder.

SocioMétrica también recoge la opinión de los españoles sobre las políticas impulsadas por los gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero y Pedro Sánchez en materia de memoria histórica.

También se incluye un apartado específico para calificar aspectos de la política internacional, económica, social y de libertades durante el franquismo.

El sondeo permite realizar una caracterización de Franco tal y como es percibido hoy por los españoles, con defectos y cualidades concretos, que van de "cruel" a "astuto", de "vengativo" a "valiente" o de "manipulador" a "patriota".

Nunca se había acometido un trabajo de estas características. Durante la Transición y los primeros años de democracia no hubo encuestas sobre el franquismo. La historia y las heridas estaban demasiado frescas.

Algunos estudios han tratado la cuestión de forma parcial y con escasa profundidad.

El CIS, por ejemplo, ha incluido en alguna ocasión preguntas sueltas sobre la valoración de la dictadura o la exhumación de Franco, pero nunca ha realizado un cuestionario amplio y específico sobre el tema.

Metroscopia, Simple Lógica y otros barómetros han medido cuestiones puntuales —como la ruptura con el franquismo, la valoración del dictador o la consideración de la dictadura entre los jóvenes—, pero siempre con preguntas aisladas.

El estudio que ahora presenta EL ESPAÑOL va más allá: ofrece una radiografía completa y ambiciosa sobre cómo se interpreta la figura de Franco y el franquismo en la España de 2025.

Y, como muestra de transparencia, la publicación del sondeo vendrá acompañada el próximo sábado, 22 de noviembre, de los microdatos íntegros de la encuesta, que EL ESPAÑOL pondrá a disposición de cualquier lector para que pueda revisar la muestra y tener la información pormenorizada.

Como en anteriores estudios, los datos se ofrecerán en un archivo en formato SAV generado con el programa SPSS.

Se han realizado 1.500 encuestas a españoles con derecho a voto, sistema CAWI-Panel entre los días 15 a 18 de noviembre de 2025. La muestra se ha equilibrado en fases sucesivas mediante cuotas de sexo, edad, provincia, y recuerdo de voto. El ajuste de la convergencia por interacción para el total nacional es del 97% (no procede error muestral por tratarse de un muestreo no probabilístico). El estudio ha sido realizado por la empresa SocioMétrica, miembro de I+A y dirigida por Gonzalo Adán, doctor en Psicología Social y DEA en metodología de las ciencias del comportamiento. Los microdatos estarán disponibles a partir del sábado 22 en las páginas del periódico.