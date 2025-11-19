El mitin más incómodo de Sánchez: elude hablar de corrupción ante Gallardo, que alaba el "talento" de su hermano

Sánchez centra su discurso en criticar los recortes de la presidenta popular María Guardiola, eludiendo tomar partido sobre las imputaciones y escándalos recientes en el PSOE.

Miguel Ángel Gallardo, candidato socialista a la Junta de Extremadura, se presenta como víctima de la derecha y defiende a David Sánchez, hermano del presidente, como "gran profesional" que tuvo que irse por presión política.

Pedro Sánchez inaugura en Mérida la precampaña del PSOE extremeño para las elecciones autonómicas del 21 de diciembre, evitando mencionar los casos de corrupción que afectan a su partido.

Horas después de que el Pleno del Congreso sometiera al Gobierno a un tercer grado por la corrupción del PSOE, Pedro Sánchez ha inaugurado en Mérida la precampaña del PSOE extremeño para las elecciones autonómicas del 21 de diciembre.

El presidente del Gobierno ha apoyado en un mitin de su partido la candidatura de Miguel Ángel Gallardo a la presidencia de la Junta de Extremadura. Eso sí, sin mencionar su imputación por el caso David Sánchez, ni la corrupción de Ferraz destapada en el último informe de la UCO.

Gallardo se ha presentado como una víctima de "la derecha" sosteniendo que "quien no sabe ganarte en las urnas, intenta destruirte utilizando los juzgados".

Y ha ensalzado al hermano del presidente como "un gran profesional que vino a desarrollar su talento, a generar riqueza musical" que "tuvo que marcharse por la presión de la derecha"

Sánchez, sin embargo, ha preferido no tomar el testigo que le pasaba su candidato y ha centrado el discurso en criticar "los recortes" de la presidenta popular María Guardiola.

