Feijóo golpea a Sánchez con el último informe de la UCO: "La cloaca es Ferraz y usted la ha llevado a la Moncloa"

El líder del PP, Alberto Núñez-Feijóo, se dirige a Pedro Sánchez durante la sesión de control en el Congreso. Efe

La resaca del informe de la UCO sobre el patrimonio de Cerdán desperezaba al Congreso y era aprovechada por el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, en la sesión de control.

El presidente del PP recordaba que el Gobierno es incapaz de sacar adelante los Presupuestos y que incumple votaciones de la Cámara Baja, como cuando citaba que hay una mayoría a favor de derogar la ley de vivienda o de reinstaurar las indemnizaciones por retrasos en la alta velocidad.

De ahí que Feijóo disparase: “¿Para sacar algo adelante al Parlamento hay que reservarle una mordida del 2% al PSOE?” El líder de la oposición remitía así al informe de la UCO que detalla que Acciona reservaba ese porcentaje a Servinabar, una empresa participada al 45% por Santos Cerdán.

Sánchez prometía “tolerancia cero contra la corrupción, no cero respuestas”. En ese momento, sacaba el clásico `y tú más´para remitirse a la detención del presidente de la diputación de Almería, el popular Javier Aureliano García, en una operación también de la UCO.

El presidente del Gobierno sacaba pecho por aprobar este martes en el Consejo de Ministros el techo de gasto. Incluso prometía “unos presupuestos” que se basarán en “estabilidad, capacidad de diálogo con los grupos y resultados”.

A lo que Feijóo replicaba que “donde no hay techo de gasto es en Ferraz”. Remitiéndose a los abultados gastos de Cerdán y su mujer, Paqui, que fueron incluso criticados por su socio Antxón Alonso y su esposa lamentando que no sabían más que “gastar y gastar”.

Para Feijóo, Sánchez “gobierna sin el Parlamento y dicta sentencias” porque “necesita protegerse en el poder”. De ahí que lamentase que Cerdán se colase en un viaje oficial del Gobierno a Marruecos para conseguir obra o que usase Ferraz para reunirse con su socio.

“Su moción de censura no fue contra la corrupción. Su moción de censura fue para la corrupción de su cuadrilla”, sentenció el líder del PP que censuró porque “su compañero de coche en las primarias empezó a robar en Navarra y siguió en España”.

El popular también recordó que su exjefe de gabinete buscaba información sobre las saunas del suegro de Sánchez.

En referencia a la reunión de Antonio Hernando con Leire Díez y Santos Cerdán para tratar los audios de Villarejo sobre las saunas del suegro del presidente del Gobierno, según ha desvelado el empresario Javier Pérez Dolset.

“La cloaca es Ferraz y usted la ha llevado a la Moncloa”, sentenciaba el líder de la oposición.

A lo que Sánchez replicaba. “Lleva un año aplaudiendo a Mazón y viene a dar clases de ejemplaridad”, aseguraba al remitirse al todavía líder del PP en la Comunidad Valenciana pese a que ya se conoce a su sucesor: Pérez Llorca.

En ese momento, el presidente del Gobierno recuperaba su discurso de la semana pasada ante el Congreso.

“Hay otro tipo de corrupción. Privatizar servicios públicos a costa de la clase media y trabajadora”, afirmaba para escabullirse.

En ese momento, le pedía “revertirlo” en “beneficio de la clase media trabajadora”.