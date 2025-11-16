Junqueras y Sílvia Orriols se acusan mutuamente de ser títeres manejados por el CNI para "debilitar" el separatismo

El presidente de ERC, Oriol Junqueras, y la líder de Aliança Catalana, Sílvia Orriols. Europa Press

El presidente de ERC, Oriol Junqueras, y la líder de Aliança Catalana, Sílvia Orriols, se han acusado mutuamente este fin de semana de ser títeres manejados por el CNI para dinamitar el independentismo.

Junqueras ha lanzado esta teoría durante su aparición en el programa Salvados de La Sexta, en el que se ha quejado de los ataques que los líderes del 1-O que estuvieron en prisión (como él) o huyeron de España (como Puigdemont) reciben en las redes sociales de los trols del partido xenófobo liderado por la alcaldesa de Ripoll.

"Si el Estado español y sus servicios secretos tuviesen que diseñar algún día una herramienta para debilitar el independentismo, este instrumento se parecería mucho a Aliança Catalana", ha especulado el presidente de ERC en el programa de La Sexta.

Aliança Catalana: ¿partido político o instrumento para debilitar al independentismo?



Domingo (21.35h) @AITOR_ESTEBAN y Oriol @junqueras responden en ‘Radiografía de una legislatura’. pic.twitter.com/TXi3ID1mGC — Salvados (@salvadostv) November 15, 2025

Junqueras ha expuesto la misma sospecha durante su intervención en la clausura de la Conferencia Nacional de Jovent Republicà, celebrada en L'Espluga de Francolí (Tarragona).

Los dirigentes y seguidores del partido de Sílvia Orriols, ha abundado Junqueras, "pueden permitirse el lujo de hacer burla de los que han estado en la cárcel o en el exilio, porque saben que ellos nunca correrán el riesgo de ir a la cárcel ni al exilio, porque a ellos les protegen los servicios secretos españoles y las togas que a nosotros nos persiguen".

Las declaraciones de Junqueras acreditan la intensa preocupación que los dos partidos clásicos del independentismo catalán (ERC y Junts) muestran ante el fuerte crecimiento que algunas encuestas auguran a Aliança Catalana.

Aunque el más perjudicado por esta situación sería Junts, al que el partido de Orriols podría arrebatar hasta 14 escaños, según el último sondeo de La Vanguardia.

Oriol Junqueras ha comparado a los dirigentes de Aliança Catalana con los "quintacolumnistas" infiltrados en el bando republicano durante la Guerra Civil, que "contribuyeron a abrir las puertas de Cataluña a las tropas franquistas".

Pero en este caso lo hacen, ha dicho, mediante ataques furibundos en las redes sociales.

"Del mismo modo que no nos dan miedo las cárceles españolas, tampoco nos dan miedo sus trols en las redes", ha sostenido el presidente de ERC.

"Esta quinta columna sólo es arrogante y prepotente contra aquellos que recogen fruta o trabajan en la construcción, el transporte o los servicios sociales", ha comentado sobre el discurso xenófobo de Aliança Catalana, equiparable en muchos aspectos al de Vox.

"Son valientes ante los débiles", ha abundado, "y profundamente cobardes ante los que consideran poderosos".

También la secretaria general de ERC, Elisenda Alamany, ha equiparado en el mismo acto a los miembros del partido de Orriols con los herederos del franquismo.

Cincuenta años después de la muerte de Franco, ha señalado Alamany, "el franquismo pervive y la extrema derecha también, envuelta de una bandera española, pero también de una bandera catalana".

Porque la extrema derecha, ha argumentado, "se nutre de la desorientación, la desesperanza y de la frustración", tanto social como "nacional", que muchas familias catalanas sienten tras el fracaso del 1-O, que ha desarmado el movimiento separatista.

A través de las redes sociales, la líder de Aliança Catalana y alcaldesa de Ripoll, Sílvia Orriols, se ha mofado de las teorías conspiranoicas lanzadas por los dirigentes de ERC.

Orriols ha colgado en su perfil de X el vídeo con las declaraciones del exvicepresidente de la Generalitat, y ha comentado con sorna: "Qué bien que hablas en castellano, Junqueras. ¿No serás tú el del CNI?"

Que bé que enraones el castellà @junqueras, no deus ser tu el del CNI?



Potser per això et vas lliurar als tribunals espanyols tant depressa i potser per això t'han indultat?



No ho sé, pregunto...



FARSANT pic.twitter.com/wbxXffDtlX — Sílvia Orriols (@orriolsderipoll) November 16, 2025

Y ha apostillado: "¿A lo mejor por eso te entregaste a los tribunales españoles tan deprisa y quizás por eso te han indultado? No lo sé, pregunto... Farsante".