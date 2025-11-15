-
Los médicos vuelven a manifestarse este sábado en Madrid para rechazar el Estatuto Marco y reclamar uno propio
El Comité de Huelga de la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) y el Sindicato Médico Andaluz (SMA) han convocado para este sábado una nueva manifestación frente al Congreso de los Diputados para mostrar su rechazo al borrador del Estatuto Marco del personal estatuario presentado por el Ministerio de Sanidad y reclamar una norma propia.
A partir de las 11.30 horas, los médicos de toda España llevarán a cabo una nueva marcha en Madrid que comenzará en el Congreso de los Diputados y finalizará en el Ministerio de Sanidad, donde se leerá un manifiesto con sus peticiones. "Un recorrido en el que profesionales de toda España visibilizarán que el colectivo sigue rechazando el texto ministerial que ignora sus reivindicaciones sindicales", señalan desde las organizaciones.
Los sindicatos insisten en tener un Estatuto Marco y un ámbito de negociación propios que reconozcan sus especiales condiciones de formación y responsabilidad y que permitan una negociación directa con la Administración sin que su voz se diluya entre la del resto de organizaciones. Además, reclaman una clasificación profesional diferenciada acompañada de retribuciones justas y una mejor regulación de la jornada laboral.
-
Juanma Moreno expresa su inquietud por la "excesiva" polarización y la "falta de normas" en la sociedad
El presidente de la Junta de Andalucía y del PP-A, Juanma Moreno, ha expresado a última hora del viernes su preocupación por "la excesiva polarización y la confrontación" y "lo áspera y densa que se ha vuelto la vida pública": "Me inquieta que el día de mañana a un niño no lo inviten a un cumpleaños porque es del otro bando; me preocupa la falta de formas".
Sus palabras se han producido en el marco de la presentación de su primer libro, 'Manual de convivencia. La vía andaluza', en la que ha hablado de los logros profesionales y personales obtenidos y los valores que deben imperar tanto en el deporte como en la política.
Política