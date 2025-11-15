El Comité de Huelga de la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) y el Sindicato Médico Andaluz (SMA) han convocado para este sábado una nueva manifestación frente al Congreso de los Diputados para mostrar su rechazo al borrador del Estatuto Marco del personal estatuario presentado por el Ministerio de Sanidad y reclamar una norma propia.

A partir de las 11.30 horas, los médicos de toda España llevarán a cabo una nueva marcha en Madrid que comenzará en el Congreso de los Diputados y finalizará en el Ministerio de Sanidad, donde se leerá un manifiesto con sus peticiones. "Un recorrido en el que profesionales de toda España visibilizarán que el colectivo sigue rechazando el texto ministerial que ignora sus reivindicaciones sindicales", señalan desde las organizaciones.

Los sindicatos insisten en tener un Estatuto Marco y un ámbito de negociación propios que reconozcan sus especiales condiciones de formación y responsabilidad y que permitan una negociación directa con la Administración sin que su voz se diluya entre la del resto de organizaciones. Además, reclaman una clasificación profesional diferenciada acompañada de retribuciones justas y una mejor regulación de la jornada laboral.