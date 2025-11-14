La izquierda llama "racista" a Ayuso por pronunciarse sobre los inmigrantes en los mismos términos que Óscar Puente

Isabel Díaz Ayuso defendió este jueves su política migratoria y reprochó a Vox sus ataques continuos a quienes vienen desde fuera a labrarse un futuro a la región.

Desmontando el mantra de que los latinos acuden a Madrid a invertir y, por ello, suben el precio de la vivienda, la presidenta llamó "señoritos" a los diputados de Santiago Abascal en Madrid y les increpó, preguntándoles quién iba a "limpiar sus casas y recoger sus cosechas" si no fuera por ellos.

Sus palabras, rápidamente, saltaron a las redes sociales, donde se tachó a la presidenta de "clasista" y "racista".

Sobre todo miembros de Podemos y algunos socialistas acusaron a Ayuso de alentar el discurso de clases y la imagen de que los migrantes sólo pueden venir a trabajar en empleos poco cualificados, como la albañilería o la limpieza del hogar.

Todo ello pese a que el ministro de Transportes, Óscar Puente, usó en julio unas palabras casi idénticas para defender la llegada de migrantes a España.

En ese momento, el ministro respondía también a una propuesta de Vox de expulsar a migrantes irregulares, preguntándose si en esa propuesta incluían a quienes "limpian en casa o cuidan de sus padres".

Así mismo, en agosto, el diputado y dirigente socialista Víctor Gutiérrez se preguntó en un programa de televisión quién, refiriéndose a los inmigrantes, "iba a limpiarle el culo a los abuelos".

¿Incluidas las que les limpian la casa o cuidan a sus padres?. ¿Incluidos los que les recogen la cosecha? 🤔 https://t.co/cRFHffoAGU — Óscar Puente (@oscar_puente_) July 7, 2025

Tras las palabras de Ayuso, los primeros en reaccionar fueron dirigentes de Podemos como Irene Montero o Pablo Fernández.

"Ayuso quiere esclavos. Es repugnante", dijo el portavoz nacional de Podemos.

También desde el PSOE llegaron reproches. El diputado Juanjo Marcano, migrante venezolano, llamó "racista" a Ayuso en sus redes sociales.

En un vídeo reprochaba a Ayuso que los migrantes "no somos solo chachas o servimos para poner ladrillos".

"No somos simples animales de trabajo. Somos personas con sueños y familias. Es inadmisible que la presidenta de Madrid asuma que los inmigrantes sólo servimos para servir", añadía.

Basta del racismo y clasismo de #Ayuso pic.twitter.com/8o5nb63Y1E — Juanjo Marcano (@JuanjoMarcanoD) November 13, 2025

Por su parte, la secretaria general de las Juventudes Socialistas de Madrid, Aranzazu Figueroa, criticó el "racismo y la xenofobia" de la campaña del PP.

Resulta llamativo que en las primeras horas de la polémica ni un diputado socialista de la Asamblea de Madrid se pronunciara sobre las palabras de la presidenta regional.

Ni siquiera las redes oficiales del partido registraron comentarios al respecto.

Sus diputados tampoco valoraron las palabras de Ayuso en los pasillos de la Cámara Regional, ni en las tradicionales declaraciones a medios en las que, desde que tomó la dirección del partido Óscar López, no hace acto de presencia el PSOE.

En las redes sociales también hubo silencio. Ni el secretario general del PSOE de Madrid, ni su portavoz, Mar Espinar, ni algunos de sus diputados, como Javier Guardiola, Daniel Rubio o Santi Rivero, se pronunciaron.



Desde Vox se mostraron muy sorprendidos con las declaraciones de Ayuso, aunque, recordaban a este diario las palabras de Óscar Puente. "Un día más comprando los postulados de la izquierda", bromeaban.

Además, reprocharon que Ayuso les llamase "señoritos".

"Esos son los que los llaman para tener mano de obra barata e inquilinos abundantes. Señoritos son los que creen que el multiculturalismo son restaurantes chulos y estudiantes internacionales, y no guetos y machetazos", señaló Carlos H. Quero, diputado de Vox en el Congreso.