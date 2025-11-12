La "pinza" de Abascal con Sánchez: menciona más veces al PP que al PSOE para criticarles

Durante el pleno de este miércoles, Pedro Sánchez se ha erigido como líder de la oposición del principal partido de la oposición criticando la gestión de los once presidentes autonómicos del PP. En especial de Juanma Moreno, Carlos Mazón e Isabel Díaz Ayuso.

No ha estado solo. Unos minutos más tarde, el líder de Vox, Santiago Abascal, ha mencionado al PP y a Feijóo hasta 14 veces en 20 minutos. Sólo al PP ha habido 12 alusiones y otras dos a Alberto Núñez Feijóo.

El líder de Vox ha llegado incluso a mencionar en más ocasiones a los populares que a los socialistas, a los que ha citado en 8 ocasiones.

Esas continuas alusiones contrastan con las de Feijóo, que no ha querido referirse a los de Abascal durante los 20 minutos de réplica al discurso de Sánchez.

Tras el líder del PP, llegaba el turno del presidente de Vox. Desde el primer momento ha marcado su tono. Ha acusado a "los señores de PP y PSOE" a los que ha acusado de haber "rendido nuestras fronteras", de "terrorismo climático del que solo se benefician los megarricos", de "traer el euro digital" y de ser "todos partidos que han cobrado sobres".

Incluso ha pedido a ambos partidos que converjan en "una lista conjunta" al "Parlamento Europeo" ya que culpa a ambos de gobernar en coalición en Bruselas. "Ustedes nos han traído hasta este punto", ha asegurado Abascal, que ha tildado "el pacto para la inmigración" como "un pacto para la invasión".

El líder de Vox también ha marcado distancias con los presidentes autonómicos del PP y se ha unido a las críticas de Sánchez contra la política sanitaria en Madrid y en Andalucía aunque las causas del deterioro, según quién hable, son diferentes.

"Sólo en la Comunidad de Madrid se atienden a 200.000 inmigrantes ilegales al año. ¿Eso no iba a tener consecuencias? ¿A quién quieren engañar?", ha preguntado Abascal al PP.

En el caso de los cribados de Andalucía, el líder de Vox ha denunciado que no tiene información por parte de la Junta de Andalucía. Una crítica en la que ha coincidido con Sánchez.

Ya durante su intervención inicial, Sánchez se ha dirigido a Abascal y no a Feijóo para hablar de la Comunidad Valenciana.

El presidente del Gobierno ha pedido al líder de Vox que no respalde junto al PP la investidura de Juan Francisco Pérez Llorca como sucesor de Carlos Mazón al frente de la Generalitat.

"Desde esta tribuna le vuelvo a exigir, no al señor Feijóo, sino al señor Abascal, que no pacte con la derecha y que vayan los valencianos y valencianas a elecciones", ha afirmado.

El líder de Vox ha recogido el guante y se ha comprometido a pedir elecciones en la Comunidad Valenciana si Sánchez disolvía ahora mismo el Congreso de los Diputados y convocaba un adelanto electoral de las generales.

Durante su réplica, el presidente del Gobierno ya ha sido más duro y ha rechazado "lecciones de integridad" por parte de Vox. "Todos somos corruptos salvo él que lleva escrito corrupto en la frente", ha asegurado, a la par que ha censurado que cobrase "80.000 euros en un chiringuito que le creó la señora Aguirre".