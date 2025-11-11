Page ve la instrucción a García Ortiz "impecable" y se pregunta: "¿Ha de estar un fiscal general pendiente del relato político?"

Las claves nuevo Generado con IA Emiliano García-Page califica de "impecable" el proceso judicial del Tribunal Supremo contra el fiscal general del Estado, Álvaro García-Ortiz, por la filtración de datos sobre un pacto negociado por la pareja de Isabel Díaz Ayuso. El presidente de Castilla-La Mancha critica el respaldo político a García-Ortiz y cuestiona si un fiscal general debe estar pendiente del relato político, advirtiendo que el ruido político perjudica su defensa. Page señala que el tribunal considera que las filtraciones pueden producirse verbalmente antes de quedar documentadas, subrayando la complejidad de las pruebas analizadas en el juicio. Sobre los presupuestos, Page advierte contra la normalización de prórrogas automáticas y plantea dudas sobre si es preferible mantener los actuales o aceptar otros que incluyan concesiones a partidos como Junts.

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page ha descrito como "impecable" el proceso judicial que el Tribunal Supremo está llevando a cabo contra el fiscal general del Estado, Álvaro García-Ortiz, por la filtración de datos sobre el pacto que negociaba Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por un presunto delito tributario.

Durante una entrevista en el programa 'Herrera en la Onda' de la Cadena Cope que este martes se ha emitido desde la Catedral de Toledo, el dirigente socialista ha interpretado esta pulcritud procesal, que ve "muy medida" por cuestiones que ha visto como algunas "concesiones" que el tribunal está otorgando a la defensa, se puede deber a que el Supremo quiere evitar sorpresas posteriores en el Constitucional.

Una postura que ha enfrentado al tratamiento político que se está haciendo de este caso después de que este fin de semana el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, asegurara en una entrevista en El País que "el fiscal general es inocente" tras lo escuchado en la última semana del juicio y al final "se impondrá la verdad".

Page ha criticado este "arrope político" sobre la figura de García-Ortiz argumentando que si él "quisiera defender al fiscal general no haría una defensa tan enardecida".

"Precisamente es este barullo político lo que se está enjuiciando", ha precisado, al tiempo que se ha preguntado: "¿Ha de estar un fiscal general pendiente del relato político?". "Cuanto más relato político haya, menos se le ayuda en su defensa", ha insistido.

Page ha continuado su análisis jurídico señalando que en lo que está viendo del juicio "hay algunas preguntas que tienen más miga de la que parece". Y es que, bajo su punto de vista, el tribunal que juzga a García-Ortiz "se está acercando a la convicción de que las filtraciones no tienen por qué ser mediante un Whatsapp o un mensaje, sino que se pueden producir primero de manera verbal y, una vez que el asunto coge vuelo informativo, pueden pasar a los papeles".

Presupuestos

El barón socialista también ha sido interpelado por otras cuestiones como el retraso en la presentación del proyecto de presupuestos. Sobre este asunto, Page ha reconocido que "no podemos acostumbrarnos a que sea normal" la prórroga automática de las cuentas un año tras otro.

Por eso, ha vuelto a defender que sería mucho más útil un planteamiento como el que se lleva a cabo en la Unión Europea, donde "después de las elecciones se traza un marco con validez para cuatro o cinco años que se ajusta cada año".

En cualquier caso, con las reglas de juego actuales y partiendo de la base de que "en octubre se debería haber presentado el proyecto de ley", no ha escondido las dudas que le suscita todo este asunto.

"No tengo claro si es mejor mantener estos presupuestos o hacer otros en los que se recojan los peajes de Puigdemont y compañía porque pueden ser muy gravosos", ha señalado.

En el "laberinto sin salida" en que se ha convertido la legislatura ha sentenciado que el dilema de si sería más positivo "el de ahora u otro lleno de trampas o chantajes no se va a tener ahora" por la negativa taxativa de Junts a apoyar cualquier iniciativa parlamentaria del Gobierno.