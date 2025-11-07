-
Míriam Nogueras (Junts) dice que "el tiempo de los ultimátum ya se ha acabado": "Este Gobierno no es bueno para Cataluña"
La portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, ha insistido este viernes en que "el tiempo de los ultimátum ya se ha acabado" y que la relación con el PSOE está "rota".
"Sí, esto es una ruptura. La relación con el PSOE está rota de forma irreversible. No han cumplido con los acuerdos", ha afirmado en La Hora de La 1 de TVE.
Nogueras ha dejado claro que "ayer no escenificamos nada" y ha criticado que sólo así parece que el Gobierno reacciona. "Parece que el único idioma que entienden los partidos españoles es llegar al límite", apunta no sin antes afirmar que este Ejecutivo "no es bueno para Cataluña".
Así, considera que "Sánchez no tiene mayoría y ya no puede gobernar". Aunque no habla ni de elecciones ni de una moción de censura.
-
El BOE publica el cese de Carlos Mazón como presidente de la Comunidad Valenciana
El BOE ha publicado este viernes el cese de Carlos Mazón como presidente de la Comunidad Valenciana, después de que el lunes anunciara su dimisión en una declaración institucional desde el Palau de la Generalitat, un año después de la dana que sacudió a la provincia de Valencia el 29 de octubre de 2024.
En un real decreto con fecha en 5 de noviembre y firmado por el Rey Felipe VI y por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se dispone al cese de Carlos Mazón como president con lo dispuesto en el artículo 27 del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana.
"Vengo en declarar el cese, a petición propia, de don Carlos Mazón Guixot como president de la Generalitat Valenciana", se lee en el texto publicado en el diario oficial este viernes.
-
Zelenski visitará España en los próximos días
El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, visitará oficialmente España en los próximos días, según han informado fuentes gubernamentales.
La visita, de la que no se ha revelado la fecha exacta por razones de seguridad, retoma una anterior que tuvo que ser cancelada en abril de este año para que el líder ucraniano pudiera asistir al funeral del papa Francisco en el Vaticano.
Aunque no se ha dado a conocer el programa del viaje, en el que aún se está trabajando, se baraja una visita al Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía para ver el Gernika de Picasso, una obra de arte convertida en un símbolo internacional del rechazo a la guerra.
-
Feijóo da por hecho que el órdago de Junts al Gobierno de Sánchez "va en serio"
El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmado este jueves, sobre la decisión de Junts de presentar enmiendas a la totalidad a todas las leyes que el Gobierno ha presentado o vaya a presentar en el Congreso, que "parece que esto va en serio", aunque quiere esperar a ver el resultado parlamentario de ese órdago.
Feijóo ha opinado que la decisión de Junts significa "el bloqueo y, en consecuencia, la ruptura de la estabilidad parlamentaria del Gobierno", pero ha puntualizado que en todo caso habrá que esperar a ver si es así en las próximas votaciones.
Política