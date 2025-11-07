La portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, ha insistido este viernes en que "el tiempo de los ultimátum ya se ha acabado" y que la relación con el PSOE está "rota".

"Sí, esto es una ruptura. La relación con el PSOE está rota de forma irreversible. No han cumplido con los acuerdos", ha afirmado en La Hora de La 1 de TVE.

Nogueras ha dejado claro que "ayer no escenificamos nada" y ha criticado que sólo así parece que el Gobierno reacciona. "Parece que el único idioma que entienden los partidos españoles es llegar al límite", apunta no sin antes afirmar que este Ejecutivo "no es bueno para Cataluña".

Así, considera que "Sánchez no tiene mayoría y ya no puede gobernar". Aunque no habla ni de elecciones ni de una moción de censura.