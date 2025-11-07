Los metadatos del informe de la UCO revelan que Koldo facilitó a Aldama el móvil de al menos otros 11 ministros y altos cargos

Las gestiones incluyeron la organización de reuniones y facilitación de contactos para operaciones empresariales y adjudicaciones durante la pandemia, involucrando a varios ministerios y organismos públicos.

Koldo actuó como intermediario para que Aldama accediera a estos altos cargos, lo que permitió a la trama cerrar contratos millonarios relacionados con mascarillas, test de antígenos y el rescate de Air Europa.

Entre los contactos compartidos se encuentran los de Ángel Víctor Torres, Óscar Puente, Nadia Calviño, Pedro Saura, Maurici Lucena, Héctor Izquierdo, María José Rallo y Estela Pazos, entre otros.

Los metadatos del teléfono de Koldo García revelan que facilitó al empresario Víctor de Aldama los números de teléfono de al menos once ministros y altos cargos del Gobierno y otras instituciones.

Los metadatos del teléfono de Koldo García, incluidos en el último informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) revelan que facilitó al empresario Víctor de Aldama el móvil de al menos otros once ministros y altos cargos.

Según estos archivos, a los que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, el asesor de José Luis Ábalos hizo una copia de su WhatsApp en 2020 y una parte de los contactos compartidos con Aldama se copiaron en una carpeta de seguridad.

Entre los contactos que facilitó Koldo García a Aldama están los de los actuales ministros Ángel Víctor Torres y Óscar Puente, así como el de la actual presidenta del Banco Europeo de Inversiones, Nadia Calviño.

Los archivos también revelan que la mano derecha de Ábalos facilitó al empresario los teléfonos personales de Pedro Saura -actual presidente de Correos-, Maurici Lucena -presidente de Aena-, Héctor Izquierdo -exsecretario de Estado de Hacienda y expresidente de la Sociedad Estatal de Gestión Inmobiliaria del Patrimonio- y María José Rallo -exsecretaria general de Transportes y actual presidenta de la Agencia Española de Meteorología (Aemet).

Pero las gestiones de Koldo para Aldama traspasaron el Gobierno y el PSOE. También le facilitó el teléfono de Estela Pazos, mano derecha de Yolanda Díaz y adjunta a la dirección del Gabinete de la ministra de Trabajo.

Koldo dio a Aldama el móvil de Estela Pazos cuando la trama necesitaba que Trabajo validara los certificados de las mascarillas que habían vendido al Gobierno canario de Ángel Víctor Torres.

Estos metadatos también demuestran que Koldo rebotó a Aldama el teléfono de Águeda Quiñonero, jefa de la Secretaría de Presidencia del Gobierno Balear, justo después de que Francina Armengol se lo enviara al asesor de Ábalos.

Koldo había pedido que Armengol, hoy presidenta del Congreso, recibiera o comiera con los socios de Aldama, encabezados por Nacho Díaz Tapia, para negociar contratos de test de antígenos y PCR.

Que Aldama se pusiera en contacto con Quiñonero, que actualmente es la principal asesora de Armengol en el Congreso, demuestra que la reunión se produjo y que la entonces presidenta balear facilitó los contratos a la trama Koldo.

Por otro lado, los metadatos también revelan que Koldo envió el teléfono de Íñigo Rotaeche, socio de Aldama en las mascarillas, a Ángel Víctor Torres.

El ministro llegó a hablar con Rotaeche, como descubrió la UCO. En su último oficio, esta unidad de la Guardia Civil recoge que existieron al menos dos llamadas y una reunión entre Torres y Aldama.

Ya antes de este informe, la UCO había acreditado conversaciones de Aldama con Ábalos, Reyes Maroto, Teresa Ribera, Óscar López y otra decena de altos cargos entre los que se encuentran Isabel Pardo de Vera, expresidenta de Adif, o Javier Herrero, director general de Carreteras.

Además, ya habían sido acreditadas reuniones de Aldama con Carlos Moreno -jefe de Gabinete de María Jesús Montero-, Juan Ignacio Díaz Bidart -jefe de Gabinete de Reyes Maroto-, Rafael Pérez -jefe de Gabinete de Fernando Grande-Marlaska-, Juan Manuel Serrano -entonces presidente de Correos-, Ricardo Mar -jefe de Gabinete de Ábalos-, Víctor Francos -jefe de Gabinete de Salvador Illa- y Consuelo Sánchez -actual directora de recursos humanos de la Agencia Tributaria-.

Los contactos de estos nuevos once ministros y altos cargos que fueron facilitados por Koldo a Aldama ratifican el papel de conseguidor del asesor de Ábalos para el empresario.

Aldama pidió estos teléfonos para realizar gestiones para sus empresas o para Air Europa, de la que cobró al menos 157.000 euros como asesor.

Tarjeta de contacto de Ángel Víctor Torres. EL ESPAÑOL

Ángel Víctor Torres

Koldo García compartió el contacto de Ángel Víctor Torres con Aldama. El último informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil ha demostrado que el entonces presidente de Canarias se reunió con el empresario el 15 de julio de 2020 en el restaurante Jai Alai.

Además, tal y como publicó EL ESPAÑOL, en un audio enviado el 21 de julio de 2020 por Torres a Koldo, el ahora ministro de Pedro Sánchez le aseguró que hablaría "con la persona" que conoció "en el restaurante" ese mismo día.

Los contactos entre Aldama y Torres fueron claves para la trama, ya que logró contratos millonarios del Gobierno de Canarias por mascarillas y test de antígenos.

Tarjeta de contacto de Óscar Puente. EL ESPAÑOL

Óscar Puente

Se desconoce por qué Koldo envió el contacto de Óscar Puente a Víctor de Aldama. El actual ministro de Transportes ha sido uno de los miembros del Gobierno más críticos con el empresario.

En aquella época, Puente era alcalde de Valladolid y Aldama ejercía de presidente del Zamora CF. Según fuentes del caso, el contacto pudo deberse a un encuentro entre el equipo del empresario y el Real Valladolid B.

Tarjeta de contacto de Nadia Calviño. EL ESPAÑOL

Nadia Calviño

El asesor de José Luis Ábalos envió el contacto de Nadia Calviño a Víctor de Aldama antes de que el empresario se reuniera con la vicepresidenta del Gobierno y el ex número dos de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Bartolomé Lora, para tratar el rescate de Air Europa.

Uno de los primeros informes de la UCO ya recogió esta reunión. La cita fue desvelada por EL ESPAÑOL en octubre de 2024.

En aquellos momentos, Aldama era asesor externo de Air Europa y logró que el Gobierno rescatara la aerolínea en tiempo récord con 475 millones de euros.

Tarjeta de contacto de Pedro Saura. EL ESPAÑOL

Pedro Saura

Koldo también puso en contacto a Aldama con Pedro Saura para tratar el rescate de Air Europa. Saura era en aquel momento secretario de Estado de Transportes y se convirtió en la persona que más reticencias puso a la operación del equipo de José Luis Ábalos.

El asesor de Ábalos, según whatsapps hallados en el móvil encriptado de Aldama, apremió a Saura a que se pusiera en contacto con el empresario y consejero de la familia Hidalgo. "Puedes llamar a Víctor, por favor", escribió Koldo al entonces secretario de Estado y ahora presidente de Correos.

Tarjeta de contacto de Antonio Olivera. EL ESPAÑOL

Antonio Olivera

El director del Servicio Canario de Salud fue una persona clave para que la trama se enriqueciera. Antonio Olivera cerró los contratos de las mascarillas con Íñigo Rotaeche y ejecutó también las órdenes de Ángel Víctor Torres para agilizar los pagos.

"Prepárame una oferta con 2 millones. Lo negocié con Koldo", escribió Olivera al socio de Aldama.

Olivera fue jefe de Gabinete del ministro Ángel Víctor Torres hasta abril de 2025, cuando dimitió por razones personales tras las publicaciones de EL ESPAÑOL sobre sus vínculos con la trama.

Este periódico también desveló que Koldo tiene en su poder grabaciones a Olivera, incluidas conversaciones mantenidas tras su detención en febrero de 2024.

Tarjeta de contacto de Águeda Quiñonero. EL ESPAÑOL

Águeda Quiñonero

Francina Armengol puso en contacto a Koldo García con Águeda Quiñonero, su jefa de Gabinete como presidenta de Baleares. La actual presidenta del Congreso facilitó así el enriquecimiento de Aldama y sus socios.

A su vez, Koldo envió el contacto de Quiñonero a Aldama para que el empresario gestionara ya directamente con la mano derecha de Armengol la contratación de las mascarillas.

"Por favor, puedes comer con ellos mañana algo rápido en un reservado y así mejor, es que los vuelos los tienes jodidos", escribió Koldo García a Armengol en un mensaje de WhatsApp el 16 de noviembre de 2020.

El asesor de Ábalos continuó después, refiriéndose a la cita de la presidenta de Baleares con los socios de Aldama, con Nacho Díaz Tapia a la cabeza. "Si comes con ellos en una hora te voy a querer siempre", dijo.

Fue tras esos mensajes cuando Armengol compartió contacto de Quiñonero, su actual asesora como jefa de la Secretaría de Presidencia en el Congreso de los Diputados.

Tarjeta de contacto de Estela Pazos. EL ESPAÑOL

Estela Pazos

Koldo no sólo compartió con Aldama sus contactos en el PSOE. El asesor de Ábalos también envió al empresario el teléfono de la adjunta a la dirección del Gabinete de Yolanda Díaz.

El ministerio de Trabajo fue el que validó los certificados de las mascarillas de la empresa de Aldama para el Gobierno de Canarias. Así consta en el último informe de la UCO, aunque Díaz ha negado su implicación.

"La ministra de Trabajo me dijo que mañana estará", escribió Ábalos a Koldo para asegurar el negocio de Aldama con la Administración presidida por Ángel Víctor Torres.

Tarjeta de contacto de Milagros Tolón. EL ESPAÑOL

Milagros Tolón

Se desconoce hasta el momento por la investigación por qué Aldama se puso o pudo intentar ponerse en contacto con la actual delegada del Gobierno en Castilla-La Mancha.

Milagros Tolón era en aquel momento alcaldesa de Toledo.

Aldama y Koldo estuvieron implicados en gestiones relacionadas con el aeropuerto de Ciudad Real, principalmente en torno a la solicitud y tramitación de un crédito ICO de más de 31 millones de euros para potenciar la infraestructura durante la pandemia.

Aldama gestionó la petición de ese apoyo financiero directamente con Koldo García, utilizando sus contactos en el entorno gubernamental para facilitar la operación.

Además, se ha documentado que la trama gestionada por ambos también impulsó el uso del aeropuerto de Ciudad Real para facilitar operaciones logísticas vinculadas a Air Europa y el transporte de mascarillas.

Tarjeta de contacto de Héctor Izquierdo. EL ESPAÑOL

Héctor Izquierdo

Ábalos y Koldo también realizaron gestiones de intermediación en el intento de compra por parte de Víctor de Aldama de un edificio de la Sepi situado en la calle María de Molina de Madrid.

El ministro y su asesor se encargaron de que Aldama recibiera de parte del Ministerio de Transportes una propuesta, que contó con el visto bueno de Patrimonio, para que el empresario adquiriera el inmueble.

Cuando Koldo realizó estas gestiones es cuando compartió el contacto de Héctor Izquierdo con Víctor de Aldama.

Izquierdo era entonces presidente de la Sociedad Mercantil Estatal de Gestión Inmobiliaria de Patrimonio y el encargado de dar validez a la operación.

Después, en 2022, Izquierdo pasó a ser secretario de Estado de Hacienda. Actualmente es el comisionado especial para la reconstrucción de La Palma.

Tarjeta de contacto de Maurici Lucena. EL ESPAÑOL

Maurici Lucena

Koldo, en su papel de conseguidor para Aldama, puso en contacto al empresario con el presidente de Aena para negociar asuntos de Air Europa durante la pandemia.

Le envió el contacto del que a día de hoy sigue siendo el máximo responsable de la empresa pública que gestiona los aeropuertos de interés general en España.

El asesor de Ábalos llegó a organizar, a través del ministro, una reunión de Juan José Hidalgo y Aldama con Lucena durante la pandemia.

Tarjeta de contacto de María José Rallo. EL ESPAÑOL

María José Rallo

Otro alto cargo de Transportes al que Aldama tuvo acceso a través de Ábalos y Koldo fue María José Rallo, que en aquel momento era la secretaria general del Ministerio.

Aldama contactó con Rallo, y Koldo fue quien le envió su teléfono personal. Rallo se mantuvo en el cargo hasta 2023, cuando pasó a ser presidenta de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

El Tribunal Supremo sigue investigando las adjudicaciones amañadas en el Ministerio de Transportes y de las que habrían cobrado comisiones José Luis Ábalos, Koldo García y Santos Cerdán.