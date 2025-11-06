El 'modelo Ayuso' de vivienda contra el de Sánchez: 15 medidas para liberalizar más suelo y acelerar la construcción

La presidenta Isabel Díaz Ayuso, este miércoles durante la presentación del nuevo Plan de Choche de Vivienda madrileño. CAM

"La legislatura de la vivienda". Así la bautizaron, primero, Isabel Díaz Ayuso y, después, Pedro Sánchez tras las elecciones de 2023.

Dos años después, esa promesa se libra en dos trincheras enfrentadas. Dos modelos (dos recetas) y un mismo problema: acceder a un hogar a un precio asumible.

En una trinchera, Ayuso acelera. Su estrategia es liberar suelo, construir más y atraer inversión privada.

En la otra, Sánchez interviene. El presidente presentó sus 15 medidas para una vivienda asequible en enero, y pasaban por limitar la compra a extranjeros y endurecer la fiscalidad de los pisos turísticos.

La Comunidad de Madrid ha presentado este miércoles el nuevo Plan de Choque para la Vivienda 2026/2027 en lo que Ayuso ha calificado como una declaración de intenciones contra la "intromisión" de las Administraciones. "Sin dogma ni sectarismo", ha sintetizado.

La receta del modelo Ayuso tiene 15 medidas que pasan por más edificabilidad para vivienda protegida, cambio de uso de suelos, una aceleradora urbanística y la ampliación del Plan Vive y Mi Primera Vivienda. ¿Objetivo? Multiplicar la vivienda asequible con menos trabas y más colaboración público-privada.

1. Incremento de edificabilidad

El gobierno regional va a permitir un incremento del 20% en la densidad y de un 10% en la edificabilidad en parcelas destinadas a vivienda protegida, sin necesidad de modificar el planeamiento urbanístico.

Además, "se abaratan los costes de la construcción al permitir establecer una sola plaza de garaje por inmueble, frente a la obligación actual de disponer de una y media".

2. Cambio de uso de inmuebles

La Comunidad de Madrid extiende el cambio de uso de suelo para la construcción de vivienda protegida en suelo que estaba destinado a edificar alojamientos hoteleros. Medida que ampliará la cantidad de suelo que se podrá destinar a vivienda pública con algún tipo de subvención.

3. Nueva Dirección General

La región va a crear una Dirección General de Ayudas y Acceso a la Vivienda que nace con el objetivo de acercar la Administración autonómica a las personas, "agilizar trámites y ofrecer un acompañamiento más directo y eficaz a las personas que participan en los programas públicos de vivienda, así como en la tramitación de ayudas".

4. Vivienda protegida

La Comunidad de Madrid habilitará la construcción de vivienda protegida en suelos dotacionales de titularidad privada. Esta medida, junto a la del cambio de uso de suelo hotelero, pretende también ampliar la oferta de suelo para vivienda con subvención.

5. Nuevo Plan Territorial

Se trata de un ambicioso proyecto destinado a planificar y ordenar la creación de vivienda, identificando suelo adecuado donde ubicar nuevos desarrollos urbanísticos.

Además, con este proyecto se prevén agilizar planes de urbanismo de localidades que llevan más de veinte años sin actualizarse por las trabas administrativas.

6. Más Plan Vive

Habrá un incremento de la oferta total de alquiler a precios asequibles hasta llegar a las 14.000 viviendas en más de una veintena de municipios.

7. Solución Joven

Se construirán 1.000 casas más, hasta alcanzar las 5.500 destinadas a menores de 35 años, y se incorporan municipios como Alcalá de Henares, Villanueva de la Cañada o Madrid capital (Aravaca).

8. Más vivienda social

La Agencia de Vivienda Social (AVS) contará con 500 nuevos hogares para familias en situación de vulnerabilidad, elevando hasta los 2.100 el número de pisos disponibles.

9. Incentivos al alquiler

Se otorgará un sello de calidad a todas las viviendas que se adhieran al Plan Alquila que acreditará el cumplimiento de los máximos estándares de seguridad.

10. Plan Comparte

Se estrena el Plan Comparte Intergeneracional para que personas mayores residan conjuntamente con jóvenes, facilitando así el alojamiento a los que más dificultades encuentran actualmente en el mercado.

11. Plan 'Primera Vivienda'

La Comunidad de Madrid refuerza el programa Mi Primera Vivienda ampliando hasta los 50 años el límite de edad para poder acceder a los avales públicos e incluyendo las construcciones de obra nueva entre las opciones financiables.

12. Aceleradora urbanística

La Comunidad de Madrid ha anunciado la creación de una aceleradora urbanística regional, que ayudará a los municipios a movilizar suelo, agilizar licencias y reducir sensiblemente los plazos de tramitación.

Este proyecto también pretende agilizar todos los problemas derivados de los Planes de Ordenación Urbana de los pequeños municipios.

13. Nueva Ley LIDER

La nueva Ley de Impulso y Desarrollo Equilibrado de la Región (LIDER), aprobada ya en la Asamblea de Madrid, facilitará la disponibilidad de terrenos para destinarlos a vivienda, desbloqueando proyectos y ofreciendo mayor seguridad jurídica a inversores, promotores y ayuntamientos.

Permitirá además acortar los plazos de los nuevos Planes Generales de Ordenación Urbana.

14. Consorcio Público-Privado

El Consorcio Urbanístico Público-Privado Puerta de Madrid, estará ubicado en Leganés y posibilitará la construcción de 4.300 viviendas.

15. Nuevo Instituto de FP

La Comunidad de Madrid acaba de abrir para este curso 2025/26 un nuevo instituto público de Formación Profesional especializado en Edificación y Obra Civil.

Con esta formación tan específica se pretende acabar con el problema de falta de obreros de la construcción, un déficit de profesionales especializados que también está ralentizando los tiempos de obra. Actualmente, ya está impartiendo sus primeros cursos de FP.