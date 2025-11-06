Ayuso lanza una campaña contra el envío de fotos sexuales entre menores que Irene Montero condena por 'machista'

Presentación de la campaña para concienciar a los jóvenes de los riesgos de la pornografía en las redes sociales. CAM

La nueva campaña de la Comunidad de Madrid para frenar el envío de fotos sexuales entre menores ha desatado un nuevo choque entre el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso y la izquierda, encarnada en esta ocasión en Irene Montero.

Bajo el lema ¿Te desnudarías delante de ellos?, la iniciativa busca alertar del llamado 'efecto OnlyFans' entre los adolescentes, es decir, el riesgo de compartir imágenes íntimas por redes.

A juicio de la dirignte de Podemos y exministra de Igualdad, el enfoque es "machista".

¿El motivo? Alienta la "cultura de la violación" porque pone el foco en las mujeres.

La iniciativa se dirige especialmente a las chicas con mensajes como "Él quiere verte desnuda" o "Ellos quieren ver tus pies".

El objetivo, según el Ejecutivo madrileño, es proteger su intimidad y frenar la normalización del sexting en un contexto donde plataformas como OnlyFans han cambiado la relación de los adolescentes con la sexualidad y la exposición del propio cuerpo.

"¿Y si se desnudan delante de ellos? ¿Entonces se han buscado que las agredan?", se pregunta Irene Montero, eurodiputada de Podemos.

"Otra vez el PP culpa a las mujeres de las violencias machistas que sufren. ¡Los responsables son los agresores! Ayuso es un peligro para las mujeres", ha denuciado Montero en su cuenta de X.

Cultura de la violación es excarcelar violadores, como hiciste tú.



La misma que calló lo de Errejón y Monedero, y que anima a los niños a “tener sexo” con quien quieran.



https://t.co/61QS7fjFiC — Ana Davila (@adavimu) November 5, 2025

Desde el Gobierno regional defienden que se trata de una "campaña buena y acertada".

La consejera madrileña de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila, ha respondido a la exministra recordando que su ley del solo sí es sí es un ejemplo de lo que no es "ayudar" a las mujeres.

"Cultura de la violación es excarcelar violadores, como hiciste tú. La misma que calló lo de Errejón y Monedero, y que anima a los niños a 'tener sexo' con quien quieran. Que te moleste, Irene, solo demuestra que la campaña es muy buena y acertada. Ánimo".

El choque político entre la Comunidad y Montero se produce en contexto en el que las bases de Podemos empiezan a alzarse para buscar un candidato a las elecciones municipales y autonómicas.

https://t.co/MEtXY05pkK pic.twitter.com/Wa8aM4Po5V — PP Comunidad de Madrid (@ppmadrid) November 5, 2025

"¿Está haciendo Irene Montero campaña?", se preguntan fuentes cercanas al parlamento regional, que ven en este episodio una clara declaración de intenciones.

Hay que recordar que en el flanco izquierdo del tablero político, Más Madrid atraviesa su propia pugna interna por el liderazgo de cara a 2027, un proceso que Podemos quiere aprovechar para recuperar visibilidad.