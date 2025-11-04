-
Koldo conserva grabaciones comprometedoras para Sánchez con Cerdán y el ministro Torres posteriores a su detención
Koldo García grabó a Santos Cerdán y al ministro Ángel Víctor Torres, entre otros miembros del PSOE y del Gobierno, hasta hace escasas semanas. El exasesor de José Luis Ábalos continuó almacenando audios después de que fuera detenido el 20 de febrero de 2024.
Según ha podido conocer EL ESPAÑOL de fuentes solventes del entorno de Koldo, el socialista de Baracaldo tiene grabaciones de sus contactos con el PSOE y el Gobierno comprometedoras para Pedro Sánchez.
En estos audios se incluyen diálogos con Santos Cerdán sobre el presidente del Gobierno.
También existen conversaciones grabadas por Koldo en las que Cerdán detalla las negociaciones que ha estado llevando a cabo con Carles Puigdemont en Suiza y con Bildu.
El "desahogo" de Torres con Koldo: "¡No hay puta manera con Illa! Si quiere que sea un Page, un Lambán, un tocahuevos..."
El 2 de diciembre de 2020, a través de WhatsApp, el hoy ministro Ángel Víctor Torres mantuvo una conversación —de "desahogo"— con Koldo García, al que utilizaba para incrementar su influencia en el Consejo de Ministros.
Ambos se cruzaron varios mensajes, mientras Torres era, por entonces, presidente de Canarias y García, el principal asesor del Ministerio de Transportes que encabezaba José Luis Ábalos.
España, por entonces, hacía frente a la Covid-19 y, en esas fechas, se debatía si endurecer las medidas sanitarias contra la pandemia, como acabó sucediendo.
Koldo, a Torres por sus gestiones para Aldama: "Agradezco tu implicación, me vas a tener para lo que te salga de los cojones"
"Agradezco muchísimo todo lo que has hecho, eres el único que lo ha movido. (...) Me vas a tener para lo que te salga de los cojones".
Con estas palabras, en agosto de 2020, Koldo García agradeció a Ángel Víctor Torres su "implicación personal" en el llamado pelotazo de las mascarillas.
En plena pandemia de Covid-19, la llamada trama Koldo vendió mascarillas sanitarias al Gobierno de Canarias, presidido, por entonces, por Torres. Hoy, el dirigente es ministro de Política Territorial y Memoria Democrática.
Koldo, por entonces, era el principal asesor de José Luis Ábalos cuando éste era titular de Fomento y, posteriormente, de Transportes.
Ábalos, 'dos' de Sánchez, estaba en una "organización criminal" que delinquía "conforme las oportunidades se presentaban"
El juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente afirma que Víctor de Aldama y Koldo García se "aprovecharon" de la posición de José Luis Ábalos como ministro para delinquir y conseguir "determinadas cantidades de dinero en beneficio de ambos".
El magistrado de la Sala Penal ha dictado este lunes un auto que resuelve que Ábalos, siendo el número dos de Pedro Sánchez, pertenecía a una "organización criminal" que funcionaba de manera oportunista, adaptándose a las circunstancias y cometía delitos "conforme las oportunidades de cometerlos se fueran presentando".
Para el juez, esta concepción previa de la naturaleza de la trama evidencia que no se trataba de actos aislados, sino de un plan estructurado con una "innegable vocación de permanencia en el tiempo".
Ángel Víctor Torres prometió a Koldo vencer "la resistencia" de su equipo a pagar mascarillas "sin comprobaciones"
Ángel Víctor Torres prometió a Koldo García vencer "la resistencia" de su equipo a pagar mascarillas "sin comprobaciones" en un audio que envió el ahora ministro de Pedro Sánchez al asesor de José Luis Ábalos.
El entonces presidente de Canarias también le dijo que llamaría a Víctor de Aldama, el empresario investigado en el caso Koldo por pagar comisiones, y que aseguró no conocer.
"Hablaré hoy con la persona que conocí el otro día en el restaurante", dijo Ángel Víctor Torres refiriéndose a Aldama y a una reunión que mantuvo con el empresario en el establecimiento Jai Alai.
Ángel Víctor Torres comparecerá esta tarde para valorar el informe de la UCO
El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, comparecerá este martes a partir de las 16.30 horas en la sede ministerial para valorar el informe de la UCO sobre la contratación del Gobierno de Canarias con la empresa Soluciones de Gestión, vinculada al 'caso Koldo'.
Según este informe, Torres pidió perdón como presidente de Canarias al entonces asesor Koldo García por los pagos que se debían a la empresa Soluciones de Gestión, epicentro de la presunta trama de corrupción en la compra de mascarillas durante la pandemia, a la vez que le prometió resolverlo: "He dado el golpe preciso en la mesa".
Del mismo modo, el informe también señala que Torres reclamó "pagos pendientes" cuando era presidente de Canarias para la empresa Soluciones de Gestión, a la que se habrían adjudicado irregularmente contratos de mascarillas.
"Estoy encima de tu pago", le escribió a Koldo García, del que los investigadores dicen que tenía "influencia" para hacer esas peticiones.
Fuentes de su equipo ya realizaron una primera valoración de este informe, considerando que acredita que no se produjeron actos "delictivos" y por tanto el ministro exige "disculpas públicas".
