Koldo García grabó a Santos Cerdán y al ministro Ángel Víctor Torres, entre otros miembros del PSOE y del Gobierno, hasta hace escasas semanas. El exasesor de José Luis Ábalos continuó almacenando audios después de que fuera detenido el 20 de febrero de 2024.

Según ha podido conocer EL ESPAÑOL de fuentes solventes del entorno de Koldo, el socialista de Baracaldo tiene grabaciones de sus contactos con el PSOE y el Gobierno comprometedoras para Pedro Sánchez.

En estos audios se incluyen diálogos con Santos Cerdán sobre el presidente del Gobierno.

También existen conversaciones grabadas por Koldo en las que Cerdán detalla las negociaciones que ha estado llevando a cabo con Carles Puigdemont en Suiza y con Bildu.