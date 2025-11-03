Miss Asturias declara en el Senado que Ábalos le dijo que Sánchez "lo sabía todo sobre la corrupción"

Denunció acoso por parte de Koldo García, quien la intimidaba con múltiples videollamadas, y recibió el consejo de llamar al 016, línea de atención a víctimas de violencia machista.

Montes afirmó que recibió 1.300 euros de Ábalos en 2019, a través de su persona de confianza, Koldo García, para ayudarla con problemas económicos.

Claudia Montes, conocida como Miss Asturias, declaró en la comisión Koldo del Senado que su relación con el exministro Ábalos era de militante política y no íntima.

Claudia Montes, conocida como Miss Asturias, ha asegurado este lunes en la comisión de investigación del caso Koldo que José Luis Ábalos le confesó que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "lo sabía todo" sobre la corrupción.

"Un día estaba cabreado porque no sé qué le había hecho Pedro (Sánchez), el presidente, y me dijo: ¡pero de qué va, si él lo sabía todo (el tema de la corrupción)'", ha relatado Montes durante su intervención en el Senado.

Según su versión, esa conversación se produjo en marzo, después de años sin contacto. "Lo dije en un programa de televisión y al día siguiente me llamó Ábalos, pero no me reprochó eso. Lo único que me reclamó es que le llamara putero", ha añadido.

La exempleada de Logirail ha comparecido en la comisión para explicar su relación con el exministrosocialista. "No soy prostituta. Yo hablaba con Ábalos como militante activa y me estaba culturizando", ha asegurado ante los senadores.

Montes ha relatado que conoció al exministro en un mitin del PSOE en Gijón, en 2019. "Primero como compañera militante y compañeros de partido, siempre fue una persona muy respetuosa y educada, y con el tiempo se convirtió en algo más", ha señalado

La relación "avanzó" y fue sobre todo por mensajes de WhatsApp y llamadas de teléfono, pero sin llegar a tener "una relación íntima", ha aclarado.

"Mi pasión es la política, como para otros el fútbol. Él lleva 40 años en el partido y me estaba culturizando".

También ha explicado que consiguió su trabajo en la sociedad mercantil Logirail por su trayectoria laboral, es decir, que no fue enchufada, o al menos a ella no le consta.

"Tengo 18 o 20 años de vida laboral. Vi que había un puesto, mandé mi currículum y me llamaron. A mí la empresa en todo momento valoró mi experiencia y yo era apta para el trabajo".

Montes ha precisado que si alguien habló de "colocarla" fue a sus "espaldas". "No soy consciente de ello. La empresa hace poco ratificó que valoraron mi experiencia laboral y que yo era apta para el puesto", ha defendido.

Según su testimonio, comentó a Ábalos que estaba buscando trabajo y él le envió un enlace con ofertas de empleo. "Me recalcó que me apuntara solo en las que reuniera los requisitos", ha añadido.

El exministro le habló de tres empresas que estaban creciendo, una de ellas Logirail. Montes presentó su candidatura y la llamaron para una entrevista. "En todo momento me trataron como a una trabajadora más", ha asegurado.

"Me gustaría que se restableciera mi honor y se dejara claro que yo no soy prostituta", ha dicho.

1.300 euros

Montes ha recordado que el exministro le ayudó económicamente en 2019, cuando atravesaba una situación personal complicada y no podía pagar dos meses de alquiler.

"Me vio llorando, me pidió el número de cuenta y me ingresaron 1.300 euros a través de Koldo García, su persona de confianza", ha relatado.

"Me extrañó, pero Ábalos me dijo: 'El dinero es mío, no te preocupes, cobro bastante y no tengo problemas de dinero'.

Después de esa transferencia, y una vez en la empresa pública Logirail, Koldo pasó de tratarla de usted a acosarla e intimidarla.

"Me hacía 21 videollamadas seguidas para verme en ropa interior. Llegó un momento que no podía más", ha denunciado. Asegura que el exasesor la intimidaba aprovechando su posición jerárquica.

Ante su testimonio, la senadora socialista Lirio Martín le ha aconsejado llamar al 016, teléfono de atención a las víctimas de violencia machista.

Sin embargo, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha desmentido parte del relato de Montes. Según publicó este periódico, las notas de voz que Miss Asturias atribuyó a Koldo y que describió como "audios obscenos" no fueron enviadas a ella, sino a la exmujer del exasesor de Ábalos, Patricia Úriz.

El análisis técnico concluye que no existe ningún audio remitido por Koldo a Claudia Montes en los dispositivos examinados hasta la fecha. Según la UCO, los mensajes fueron enviados a un número que comienza por 630 y pertenece a su expareja.