El '2' de Ángel Víctor Torres cerró el trato con el socio de Aldama: "Prepárame una oferta con 2M. Lo negocié con Koldo"

El mensaje de Olivera al empresario Íñigo Rotaeche deja constancia de la intervención directa del entorno de Torres en la operación de compra de mascarillas en 2020.

Un informe de la UCO revela que Olivera solicitó al administrador de Soluciones de Gestión preparar una oferta de dos millones de euros, tras negociar esa cantidad con Koldo García.

Antonio Olivera, jefe de Gabinete del expresidente canario Ángel Víctor Torres, negoció con la empresa Soluciones de Gestión la compra de mascarillas durante la pandemia.

Antonio Olivera, jefe de Gabinete del ministro Ángel Víctor Torres (hasta su dimisión) y director del Servicio Canario de Salud durante la pandemia, negoció con la trama de la empresa Soluciones de Gestión para la compra de mascarillas.

Según los mensajes recogidos por la UCO en un nuevo informe del caso Koldo, Olivera mandó un mensaje al administrador de Soluciones de Gestión, Iñigo Rotaeche, el 21 de abril del año 2020 en el que pide al empresario preparar una oferta de dos millones de mascarillas.

"Íñigo, prepárame una oferta con 2 millones, ¿vale? Negocié con Koldo esa cantidad", se lee en el mensaje enviado por el exdirector de Salud canario.

Los mensajes hallados por la UCO figuran en un informe de 350 páginas al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL.

En él, los investigadores reflejan que el primer contacto del Gobierno de Canarias con la empresa Soluciones de Gestión, matriz de la trama, es a raíz de este mensaje de Olivera a Rotaeche.

La UCO evidencia que fue Víctor Aldama quien pasó el contacto del dirigente canario al administrador tras la cancelación de varios vuelos con mascarillas.

Según las conversaciones intervenidas, desde ese momento, la Administración canaria comienza a establecer contactos recurrentes con la empresa a propósito de las compras de más material sanitario.

"'¡Buenas tardes Koldo! Hablado con Íñigo, sólo me queda cerrar la cantidad del envío. ¿Es posible que nos quedemos en esta ocasión 2 millones de unidades o la cantidad máxima que quepa en el vuelo? ¿Te parece bien?, se lee en un mensaje de Antonio Olivera a Koldo.

Para los investigadores, esto demuestra que la empresa Soluciones de Gestión ya estaría suministrando mascarillas a Canarias "incluso antes de llevarse a cabo las adjudicaciones del contrato", algo que sucedió el 22 de abril. Un día después de esta conversación.

