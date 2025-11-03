La amistad entre Marlaska y Koldo, clave para que Interior comprara las mascarillas a la empresa de Aldama

El caso Koldo involucra contratos de emergencia para la compra de mascarillas y favores personales, salpicando a Rafael Pérez, quien firmó uno de los contratos clave.

Imágenes publicadas demuestran la cercanía entre Marlaska y Koldo, incluyendo una foto en el restaurante de Aldama durante la fiesta de cumpleaños de José Luis Ábalos.

Rafael Pérez, exsecretario de Estado de Seguridad, actuó como enlace entre la trama y el Ministerio del Interior, facilitando el acceso de Koldo García a Marlaska.

La amistad entre Fernando Grande-Marlaska y Koldo García Izaguirre fue fundamental para la compra de mascarillas por parte del Ministerio del Interior a la empresa de Víctor de Aldama.

El ministro, según fuentes conocedoras de las negociaciones desarrolladas en marzo de 2020, pidió al asesor de José Luis Ábalos que se encargara de encontrar material sanitario para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Marlaska designó a Rafael Pérez, secretario de Estado de Seguridad y amigo también de Koldo García, como el enlace entre la trama y el Ministerio del Interior.

EL ESPAÑOL publica ahora una foto inédita que constata la estrecha relación entre Marlaska y Koldo García. Fue realizada unos meses antes de la pandemia. El ministro y el asesor de Ábalos posaron abrazados en el restaurante Welow, propiedad del empresario Víctor de Aldama.

En concreto, la instantánea se tomó el 8 de diciembre de 2019, en la fiesta del 60º cumpleaños de José Luis Ábalos, en el establecimiento mencionado, ubicado debajo de las cuatro torres de La Castellana, en Madrid.

Koldo, que era un colaborador habitual de la Guardia Civil y de la Policía Nacional, conoce a Marlaska desde los años de la lucha contra ETA en los que el ministro fue juez en Bilbao.

Esta relación fue clave para que el Ministerio del Interior comprara mascarillas a la empresa de Aldama por valor de 3,4 millones de euros.

La foto publicada por este periódico demuestra también que el ministro estuvo junto a Aldama en aquella fiesta y que se conocieron en el restaurante del empresario.

Este viernes, EL ESPAÑOL publicó otra foto inédita de Pedro Sánchez con Koldo García en la misma fiesta.

A pesar de que durante la comisión de investigación del Senado celebrada el jueves, el presidente del Gobierno calificó su relación con el asesor de Ábalos de "anecdótica", las imágenes publicadas por este medio revelan su cercanía.

De hecho, fue el chófer de Sánchez en la campaña de las primarias del PSOE en 2017 y el guardián de los avales de su candidatura.

Rafael Pérez, el nexo

Según adelantó este periódico el 25 de octubre de 2024, el inicio de la relación entre Koldo García y Fernando Grande-Marlaska se produjo gracias a Rafael Pérez, el exsecretario de Estado de Seguridad y ex mano derecha del ministro.

Desde antes de la pandemia del año 2020, Pérez ya mantenía una estrecha amistad con el exasesor de Ábalos, al que recurrió en varias ocasiones para pedirle favores.

El dos de Interior fue quien facilitó a Marlaska su contacto y quien favoreció a la trama el acceso al Ministerio del Interior. Él mismo lo reconoció así en la comisión Koldo del Senado.

Entre otros asuntos, Koldo logró que un familiar del secretario de Estado de Seguridad que trabajaba en Aena fuera trasladado de Sevilla a Madrid.

Y como comprobó este periódico, existen whatsapps en el móvil del asesor de Ábalos en poder de la UCO que confirman que Rafael Pérez pidió que trasladaran a su cuñado a la capital de España.

Gracias a esa relación personal con Pérez, Koldo accedió al ministro Marlaska, con quien también estableció complicidad a raíz de los contratos de emergencia para la compra de mascarillas que fueron adjudicados a la trama.

El secretario de Estado de Seguridad renunció a su cargo el pasado 27 de mayo por "motivos personales". Justo cuando estalló el escándalo de las presiones de la fontanera del PSOE, Leire Díez, al capitán de la UCO, Antonio Balas.

Pérez está directamente salpicado por el caso Koldo, al ser el firmante de uno de los contratos de las mascarillas a la empresa Soluciones de Gestión S.L., epicentro de la trama que lideraban José Luis Ábalos, Koldo García y Víctor de Aldama.