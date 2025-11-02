'Súper Bolaños' se estrena en TikTok con los consejos de Puente y Alegría: "Tienes que hacer bailes y cosas divertidas"

Las claves nuevo Generado con IA El ministro de Justicia, Félix Bolaños, se estrena en TikTok con un vídeo humorístico en busca de consejos para tener éxito en la plataforma. El objetivo de la campaña de Bolaños en TikTok es conectar con los jóvenes, pero ha generado reacciones mixtas entre los usuarios. En el vídeo, Bolaños recibe consejos de la ministra de Educación, Pilar Alegría, y del ministro de Transportes, Óscar Puente, sobre cómo triunfar en TikTok.

El ministro de Justicia, Félix Bolaños, se ha estrenado en la plataforma china TikTok con un vídeo, grabado en un tono humorístico y plagado de bromas, en el que pide consejo a varios compañeros de gabinete para desempeñarse con éxito en esta red social.

Aunque el objetivo de la campaña es acercarse a los jóvenes y audiencias digitales, las reacciones han sido dispares. Algunos usuarios han celebrado la estrategia, pero otros afean a los ministros que se dediquen a grabar vídeos en lugar de "solucionar el problema de la vivienda".

El vídeo comienza con Bolaños telefoneando a la ministra de Educación, Pilar Alegría, para informarle de que ya se ha abierto su cuenta.

Felix Bolaños anda pidiendo ayuda para hacerse una buena cuenta de Tik Tok. Hacemos lo que podemos por ayudarle. pic.twitter.com/MpIencN9XS — Óscar Puente (@oscar_puente_) November 2, 2025

Alegría, que tiene su contacto guardado como 'Super Bolaños', se muestra sorprendida y le advierte de que en esta red social deberá "hacer bailes y cosas divertidas".

Bolaños asiente y confiesa que está pensando en "cambiarse de gafas", al calor del "exitazo" que ha tenido el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que jugueteó con sus nuevas monturas durante su comparecencia del jueves en la comisión de investigación del Senado sobre el caso Koldo.

En ese momento, Alegría cuelga el teléfono y hace visible su escepticismo por la decisión de Bolaños. "Este hombre...no sabe lo que está haciendo", confiesa.

La secuencia prosigue con el mismo tono cómico. Al ver que la ministra le ha colgado el teléfono, Bolaños hace un juego de palabras con su apellido: "Alegría, alegría, tampoco tanta...". Entonces, decide llamar al titular de Transportes, Óscar Puente.

El ministro tuitero coge la llamada en su teléfono, donde aparece el contacto guardado como 'Félix Buñuelos', y trata de ofrecer consejo a su compañero en el Ejecutivo.

"¿Quieres que te eche una mano porque estás muy desesperado? Bueno, ya sabes que lo de TikTok no es lo mío. Lo mío es Twitter", admite Puente, bromeando sobre las constantes polémicas que protagoniza en la red social de Elon Musk.

Puente añade que está "muy liado" brindando sus consejos "a un joven político americano que está empezando".

"Me ha hecho un regalo y me ha mandado una gorra", añade antes de mostrar la característica gorra roja de Donald Trump con el eslogan Make America Great Again.

A pesar de todo, Puente promete "hacer lo que pueda" para "echar una mano" a Bolaños, aunque nada más colgar, el ministro de Transportes se burla de su compañero: "Se va a hacer TikTok... pero si tiene más años que un bosque".

Para finalizar, Bolaños mira a cámara y reflexiona sobre su conversación con Puente: "Yo creo que de Twitter sabe, pero de TikTok, el que sabe soy yo", concluye para cerrar el vídeo.

Reacciones dispares

La simpática campaña, que busca conectar con los jóvenes y las audiencias digitales, ha encontrado reacciones dispares.

En el hilo de respuestas a la publicación, hay usuarios que celebran el tono humorístico de los ministros y otros que acusan al Gobierno de hacer "chorradas" en lugar de "solucionar el problema de la vivienda".

Uno de los usuarios compara a los ministros con los personajes de Los Simpsons Hans Moleman y Montgomery Burns, en referencia a una escena en la que ambos personajes, de avanzada edad, se hacen pasar por jóvenes con su vestimenta.

Que modernos mis ministros, conectando con la juventud: pic.twitter.com/CWVUanpdAp — Franje (@Franje_02) November 2, 2025

A la mayoría de los usuarios les hace gracia la broma de 'Félix Buñuelos', y muchos apoyan al Gobierno por su estrategia para llegar a los jóvenes a través del humor.

"Por fin parece que estáis entendiendo que a muchos jóvenes se llega a través de TikTok. La ultraderecha lo descubrió hace mucho. Nunca es tarde, a ver si logramos revertir algunas tendencias", reza la respuesta de una usuaria.

Otros espetan a Puente que debería centrarse en "los trenes" o a Bolaños que dedique su próximo "reel" a "los derechos laborales y la derogación de la ley mordaza".

Para la tuitera Marga Pereira, el uso de las redes sociales por parte de los ministros es "una equivocación", ya que "los problemas de los ciudadanos" necesitan "todo el tiempo y la energía del Gobierno". "Les votamos para encontrar soluciones, no para recomendar libros o gafas. Así no", concluye.