Óscar Puente califica a Mazón de "verdugo" de la dana y dice que el PP quiere llegar al poder con ayuda de "algunos jueces"

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha afirmado este domingo que las víctimas de la dana consideran a Mazón como su "verdugo" y ha añadido que el PP quiere que el poder le llegue "llovido del cielo", con ayuda de "algunos jueces".

Durante la celebración de la Fiesta del PSOE en Candeleda (Ávila), Puente ha reprochado al PP que sometiera a las víctimas de la dana al "trago" asistir al funeral de Estado junto al que "consideran su verdugo", ha dicho en referencia al presidente de la Generalitat, Carlos Mazón.

"¿En qué cabeza cabe que hubiera que someter a las víctimas a ver a quien consideran su verdugo en el funeral en el que rendían tributo a sus familiares?", se ha preguntado el ministro.

El PP está dispuesto a tensar las cuerdas de este país hasta límites insospechados. Las víctimas consideran a Mazón responsable de las consecuencias de la DANA.



Y tienen razón. ¿En qué cabeza cabe que hubiera que someter a las víctimas a ver a quien consideran su verdugo en el… pic.twitter.com/T8dr1Sq2Kg — PSOE (@PSOE) November 2, 2025

Puente ha considerado que Mazón "nunca tenía que haber llegado" al momento del funeral de Estado, celebrado un año después de la tragedia, como presidente de la Generalitat.

"Nunca tenía que haber llegado", ha insistido, "si el PP fuera un partido decente, sensato, cabal y respetuoso con la gente", ha dicho en declaraciones recogidas por Europa Press.

El titular de Transportes también ha relatado que, durante su asistencia al funeral, fue "tremendamente duro" escuchar durante 20 minutos los "lamentos y gritos" que algunas víctimas profirieron contra el dirigente popular.

En la retransmisión de RTVE se escucharon gritos de "asesino", "cobarde" o "rata" dirigidos al presidente de la Generalitat Valenciana.

Algo que Puente considera comprensible, ya que, ha dicho, los familiares de las víctimas consideran a Mazón "responsable" de la muerte de personas en la catástrofe

"No les falta razón", ha agregado, es "evidente que hizo dejación de sus responsabilidades".

Por otro lado, Óscar Puente ha señalado en su discurso que el PP que quiere que el Gobierno le llegue "llovido del cielo", sin contar con "el poder de las urnas", con la colaboración de medios de comunicación, el poder económico y "algunos jueces".

Puente ha dicho que se niega a aceptar que se aplique "la "ley del embudo" a favor del PP.

"Yo soy muy malo si digo lo de las gafas [de Feijóo], pero Isabel Díaz Ayuso es muy buena si le llama al presidente del Gobierno hijo de puta", ha comentado.