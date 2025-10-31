El PP pedirá al Congreso que impida reasignar recursos entre ministerios para que Moncloa no tape la falta de Presupuestos

El Gobierno de Sánchez sigue sin presentar el techo de gasto, incumpliendo por tercer año consecutivo los plazos previstos en la Constitución para los Presupuestos.

El vicesecretario de Economía del PP, Alberto Nadal, critica la maniobrabilidad presupuestaria del Gobierno y la considera contraria a la Ley General Presupuestaria.

El PP presentará una propuesta en el Congreso para evitar que el Gobierno reasigne recursos entre ministerios sin aprobación previa.

Justo cuando la militancia de Junts ha anunciado que el partido pasa a la "oposición" del PSOE, el PP ha anunciado que presentará una iniciativa en el Congreso para impedir al Gobierno reasignar, de manera discrecional, los presupuestos entre ministerios.

El vicesecretario de Economía de Feijóo, Alberto Nadal, ha explicado este viernes que su partido pretende limitar el "albedrío" económico del Gobierno en esta materia que, junto a otras prácticas, "está minando la credibilidad de nuestras instituciones".

Moncloa sigue sin presentar el techo de gasto y, desde el 30 septiembre, Sánchez está incumpliendo los plazos previstos en la Constitución para presentar los Presupuestos por tercer año consecutivo.

Hasta ahora, la maniobrabilidad presupuestaria del Gobierno dependía de, precisamente eso, la resignación de recursos entre los ministerios.

Con esta propuesta, el PP redobla la presión a un ejecutivo "bloqueado", según Nadal, tras la decisión de Junts de romper la relación con el PSOE.

Puigdemont ha dado por definitivamente acabadas sus negociaciones en Suiza con el PSOE, al que hasta ahora Junts daba apoyo parlamentario, y ya ha anunciado que, a partir de ahora, el partido ejercerá de oposición y votará sólo a favor de iniciativas que "beneficien a Cataluña".

"Es imposible que se aprueben los Presupuestos", ha dicho el dirigente popular, lo que conduciría a la tercera prórroga presupuestaria consecutiva.

En este contexto, para el PP el Gobierno trabaja gracias a "un instrumento marcadamente irregular", que es la posibilidad de que el Consejo de Ministros modifique las acciones presupuestarias para que los fondos que correspondían a una sección o ministerio en el presupuesto original se puedan destinar a otra en la prórroga.

Según denuncian los populares, esta forma de trabajar es contraria a la Ley General Presupuestaria y "a cualquier práctica de control parlamentario en cualquier democracia debe terminar de forma inmediata", ha reprochado Nadal.

Ahora, "lo que el Parlamento aprobó para el Ministerio de Sanidad lo puede dedicar al Ministerio de Defensa". Y "lo que el Parlamento aprobó para el Ministerio de Cultura se puede mover para el Ministerio de Sanidad", ha explicado.

La medida, además, se presentará como parte de un paquete de "regeneración democrática" que también presentará el Partido Popular próximamente en el que no será posible seguir haciendo estas prácticas.