Feijóo a Sánchez: "Miente más que su CIS y su TVE, y mentirá en el Senado porque la verdad acabaría con usted"
El presidente del Gobierno tiene previsto responder a las preguntas planteadas por los grupos parlamentarios marcando perfil institucional y de este modo contrarrestar un interrogatorio del PP que en Moncloa esperan que sea "sucio".
Acude dispuesto a responder, según confirman fuentes de Moncloa, y no se acogerá a su derecho a no contestar como han hecho otros comparecientes en la misma comisión, por la que ya han pasado, entre otros muchos, Ábalos, Cerdán y Koldo García.
Sánchez afronta el interrogatorio, que se prolongará durante varias horas, con "normalidad" y con una actitud similar a la que muestra durante las sesiones de control que enfrenta cada semana en el Congreso, pero "multiplicada" explican en su equipo.
No obstante, no está previsto que desvele información nueva, sino que conteste en la misma línea que viene haciendo hasta el momento, apuntan.
También está descartado que realice anuncio alguno e intentará no salirse del perfil institucional.
PNV y BNG no preguntarán a Sánchez
La mayoría de los grupos parlamentarios se han ausentado de las más de 90 comparecencias que lleva esta comisión de investigación, aunque la mayoría de los grupos, salvo el PNV y el BNG, han decidido aprovechar la comparecencia de Sánchez para acudir a este foro.
El PNV ha decidido no participar en esta comparecencia, alegando que este foro sólo busca la "confrontación" con el adversario político y la "continua repercusión mediática".
Y es que el PNV se queja de que esta investigación parlamentaria no está sirviendo para los propósitos que, en teoría, busca, sino que "sólo busca la confrontación con el adversario político y la continua repercusión mediática".
Alejo Miranda de Larra será el senador del PP que interrogará a Sánchez en el Senado
Tras varias quinielas de nombres, se despeja una de las incógnitas de este jueves: quién será el senador del PP que interrogue a Pedro Sánchez.
El elegido es Alejo Miranda de Larra, portavoz adjunto del GPP en el Senado, que ya ha ejercido esta función con otros comparecientes de la comisión Koldo.
Así serán las más de cinco horas de interrogatorio a Sánchez
Cada grupo cuenta con 50 minutos, en los que se incluye el tiempo que dedique el compareciente a contestar, por lo que son habituales las interrupciones del senador si la respuesta se alarga.
A las 9:00 horas, abrirá fuego María Caballero, de UPN, que a los 25 minutos cederá la voz a Ángel Pelayo Gordillo, de Vox, con quien comparte el grupo Mixto.
Después, ya cerca de las 10:00 horas, los siguientes 50 minutos se los repartirán cuatro oradores, desde el grupo Confederal, por este orden: Uxue Barkos (Geroa Bai), Fabián Chinea (Agrupación Gomera), Enric Morera (Compromís) y Carla Antonelli (Más Madrid).
A continuación, como el PNV ha avanzado que no hará uso de su turno, intervendrán por el grupo Plural tanto Pedro San Ginés, de Coalición Canaria, como Eduard Pujol, de Junts, que estrenará la nueva condición de oposición al Gobierno que ha decidido este partido.
Joan Queralt, de ERC, y Gorka Elejabarrieta, de EH Bildu, serán los siguientes interrogadores, en torno al mediodía, y el penúltimo será el socialista Alfonso Gil, antes de que cierre el PP.
A las 13:00 horas será el turno del PP.
Sánchez responde al PP y otros partidos en la comisión de investigación del 'caso Koldo'
El Senado volverá a ser el centro de la atención informativa a partir de las 9:00 horas, como prueba que más de 270 periodistas han solicitado una acreditación para esta jornada, incluida prensa internacional.
Sánchez responderá ante los senadores a petición del PP, que cuenta con mayoría absoluta en el Senado, y será interrogado por las presuntas irregularidades cometidas por José Luis Ábalos y Santos Cerdán -los dos últimos secretarios de Organización del PSOE, elegidos por el propio Sánchez- y el exasesor Koldo García.
Los tres están siendo investigados por el Tribunal Supremo por presuntos delitos de corrupción mediante el cobro de mordidas a empresas y Cerdán se encuentra en prisión preventiva en la cárcel de Soto del Real (Madrid) desde el pasado mes de junio.