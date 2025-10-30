El presidente del Gobierno tiene previsto responder a las preguntas planteadas por los grupos parlamentarios marcando perfil institucional y de este modo contrarrestar un interrogatorio del PP que en Moncloa esperan que sea "sucio".

Acude dispuesto a responder, según confirman fuentes de Moncloa, y no se acogerá a su derecho a no contestar como han hecho otros comparecientes en la misma comisión, por la que ya han pasado, entre otros muchos, Ábalos, Cerdán y Koldo García.

Sánchez afronta el interrogatorio, que se prolongará durante varias horas, con "normalidad" y con una actitud similar a la que muestra durante las sesiones de control que enfrenta cada semana en el Congreso, pero "multiplicada" explican en su equipo.

No obstante, no está previsto que desvele información nueva, sino que conteste en la misma línea que viene haciendo hasta el momento, apuntan.

También está descartado que realice anuncio alguno e intentará no salirse del perfil institucional.