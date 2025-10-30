Entre los "no me consta" y los "no lo sé": todas las preguntas que Sánchez eludió responder en el Senado

El episodio del encuentro en Barajas con la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez fue un tema significativo del interrogatorio.

El presidente no pudo negar encuentros ni entregas de dinero en efectivo relacionadas con el PSOE y otros casos polémicos.

Sánchez evitó aclarar detalles sobre su relación con Koldo García y las donaciones para las primarias del PSOE en 2017.

Pedro Sánchez respondió con evasivas en el Senado, usando frases como "no me consta" y "no lo sé" ante preguntas sobre corrupción.

"No me consta", "no lo sé" o "no tengo información". Durante las más de cinco horas de comparecencia de Pedro Sánchez en el Senado, el presidente del Gobierno ha operado una constante maniobra de respuestas evasivas. Despojándose de cualquier responsabilidad ante los indicios de corrupción que plantearon los senadores.

EL ESPAÑOL ha recopilado más de una veintena de cuestiones sobre las que Sánchez ha evitado responder.

En primer lugar, cuando la senadora de Unión del Pueblo Navarro (UPN), María Caballero, le ha preguntado si sabía en qué piso estaba el despacho del gerente del PSOE, el presidente ha respondido, incrédulo: "no lo sé, señoría", reflejando en su rostro no entender el porqué de esa pregunta.

Dos: como si no supiera que la empresaria Carmen Pano declaró en sede judicial haber entregado 90.000 euros en efectivo en la segunda planta de Ferraz. "Desgraciadamente, ahora mismo tengo poco tiempo para ir al PSOE", respondió el presidente.

Cuando el senador del PP Alejo Miranda le ha preguntado directamente si Mariano Moreno, exgerente del PSOE, acudió a la sede del Gobierno para alertarle de estas irregularidades, Sánchez ha esquivado dar una respuesta clara.

"Sobre hechos concretos de fechas de comentarios publicados en tabloides no le puedo contestar... Que yo recuerde, no", ha respondido el presidente, restando así credibilidad a las informaciones publicadas sobre este supuesto encuentro

Desde Vox, Ángel Pelayo Gordillo, ha intentado que el también secretario general del PSOE indique cuánto dinero ha recibido en efectivo del partido.

Sánchez se ha mostrado incapaz en todo momento de ofrecer cifras concretas, limitándose a afirmar que sus cobros en metálico han sido "anecdóticos" y "siempre legales". Y tampoco ha sabido aclarar cuándo fue la última vez que cobró en efectivo del PSOE.

La senadora de Más Madrid Carla Delgado ha sido de las más incisivas a la hora de preguntar al presidente sobre su relación con Koldo García, el principal asesor de José Luis Ábalos cuando era ministro.

Sánchez ha adoptado una postura distante y ha defendido la separación entre la vida pública y privada de sus colaboradores: "Ábalos era una persona sólida políticamente, y desconocía esos aspectos personales", ha afirmado el presidente.

Sánchez ha calificado su relación con Koldo como "absolutamente anecdótica" y ha asegurado no recordar cuántas veces había hablado con él, aunque garantizó que "han sido las mínimas posibles".

La contradicción ha resultado evidente cuando el representante de Bildu, Gorka Elejabarrieta, le ha recordado que en su libro Manual de Resistencia menciona que fue Koldo quien custodió los avales de las primarias de 2017.

Sánchez ha relatado que no fue una decisión que tomara él y que no recuerda quién la tomó, limitándose a decir que "se decidió que fuera Koldo García y no hay mucho más que añadir".

Venezuela

Hay más: el episodio del encuentro nocturno en el aeropuerto de Barajas con la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez en enero de 2020 ha ocupado una parte significativa del interrogatorio.

Sánchez ha reconocido que fue José Luis Ábalos quien le informó mediante un mensaje de la visita de la vicepresidenta venezolana a España, afirmando que en ese momento desconocía que Delcy Rodríguez tenía prohibición de pisar suelo europeo.

El presidente ha asegurado que, en cuanto tuvo conocimiento de las sanciones que pesaban sobre la vicepresidenta venezolana, le transmitió al entonces ministro que no podía pisar suelo español.

Hay que recordar que en el primer Consejo Europeo al que acudió Pedro Sánchez como presidente del Gobierno de España en el año 2018, los dirigentes firmaron precisamente eso, la prohibición a la vicepresidenta Delcy Rodríguez de pisar suelo europeo junto a otras sanciones a la cúpula de Maduro.

El senador del PP Alejo Miranda se ha referido a este encuentro en Barajas para preguntar a Sánchez si la presencia de Ábalos, Koldo y Aldama en el aeropuerto fue casualidad o estuvo planificada.

Sánchez ha ofrecido una respuesta ambigua, señalando que "responsables políticos de otros gobiernos vienen al país muchísimos" y que "algunas veces se informa al presidente y otras no".

Más sorprendente ha sido que no haya podido negar si Rodríguez descargó maletas o si pasó controles en el aeropuerto.

También ha asegurado no recordar haber conversado nunca con el presidente venezolano Nicolás Maduro.

Sus relaciones

Sobre su relación con Víctor de Aldama, el líder del PSOE ha lamentado que no recuerda cómo lo conoció, Aunque ha dicho que "seguro que fue en un mitin de partido", o en el cumpleaños de José Luis Ábalos, como le han mencionado desde el PP.

El presidente ha sido contundente al asegurar que con Aldama no había tenido "ninguna relación". Sin embargo, cuando se le ha preguntado si podía garantizar que no había intercambiado mensajes con Aldama, su respuesta ha sido menos categórica: "Creo que no".

Aldama entregó o al Tribunal Supremo un listado de 128 contratos públicos adjudicados entre 2018 y 2021, por un valor total de 54 millones de euros, que habrían sido "preadjudicados" a cambio de comisiones.

Cuando el senador del PP le ha preguntado si podía desmentir que estas obras estuvieran amañadas, Sánchez se ha limitado a responder: "No me consta".

El rescate de la aerolínea venezolana Plus Ultra también ha aparecido en el interrogatorio.

Cuando se le ha preguntado si el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero había mediado en esta operación, Sánchez ha respondido: "Que a mí me conste, no".

Las primarias

Alejo Miranda ha lanzado una batería de preguntas sobre la legalidad del crowdfunding y la sociedad Bancal de Rosas que le auparon a ganar las primarias del PSOE del año 2017.

¿Hubo sociedades de alguna sociedad mercantil? "No me consta". ¿Hubo donaciones de más de 50.000 euros? "No me consta". ¿Quiénes eran los donantes opacos? "No me consta". ¿Hubo donantes de origen venezolano? "No me consta". ¿Pudo Bancal de Rosas financiarse con la empresa Servinabar? "No me consta, señoría".

Incluso cuando se le ha preguntado si desmentía que las saunas de su suegro financiaran la campaña de sus primarias, Sánchez ha evitado dar una respuesta clara: "Que mi suegro contribuyera o no... no tengo información sobre ello".

El rescate de la aerolínea venezolana Plus Ultra también ha aparecido en el interrogatorio.

Cuando se le ha preguntado si el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero había mediado en esta operación, Sánchez ha respondido: "Que a mí me conste, no".