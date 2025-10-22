El PP sospecha que hubo "pitufeo" en las donaciones al PSOE para "blanquear las mordidas" de Koldo y Ábalos

Los populares sospechan de un circuito cerrado de financiación ilegal a través de donaciones y microcréditos, apuntando a un presunto "sistema de blanqueo".

El PP cuestiona la procedencia y destino de fondos recaudados durante la pandemia, incluyendo 405.200 euros para proyectos de investigación de la Covid.

Mariano Moreno, exgerente del PSOE, es citado como testigo en el caso sobre presuntas irregularidades en las donaciones al partido.

El PP acusa al PSOE de utilizar un sistema de "pitufeo" para blanquear donaciones durante la era de José Luis Ábalos.

El Partido Popular sostiene que ya es "detectable" un sistema de "pitufeo" para "blanquear las mordidas" del PSOE durante la etapa de José Luis Ábalos como secretario de Organización.

Según Génova, Mariano Moreno lideró una "máquina del fajo" que recaudaba donaciones privadas y microcréditos millonarios "en un sospechoso tiempo récord".

El juez Leopoldo Puente citó este lunes a Moreno como testigo en el llamado caso PSOE, que él instruye en el Tribunal Supremo.

El exgerente deberá explicar el origen de los sobres con efectivo entregados en Ferraz a Ábalos, a Santos Cerdán, a Koldo García y a Pedro Sánchez, según reconoció el propio presidente.

El exgerente del partido fue destituido cuando Ábalos cesó en el Gobierno y en Ferraz. Sin embargo, fue recolocado en ENUSA, empresa pública de uranio dependiente de la SEPI, es decir del Ministerio de Hacienda.

María Jesús Montero, en aquellas fechas también ascendió a vicesecretaria general del PSOE. Y el PP ve un claro esquema de "compra de silencios" a quien encubría pagos en metálico.

Los populares exigirán detalles a Moreno sobre "el origen del dinero" y sobre "su ruta hasta el escritorio del que era mano derecha del presidente del Gobierno".

Moreno debe comparecer en la llamada 'comisión Koldo' del Senado este jueves, a las 11:00 horas.

Según fuentes de Génova, todas estas informaciones, desveladas en exclusiva por EL ESPAÑOL, "serán utilizadas en el interrogatorio, para averiguar la ruta del pitufeo".

Los "dos ejemplos"

Es más, le reclamarán que aclare cómo en abril de 2020, con España confinada, logró recaudar más de 405.200 euros en donativos para "proyectos de investigación de la Covid" en solo tres semanas, tal como revela la propia web del PSOE.

Para el PP es más que "cuestionable" esa agilidad y "el destino" de esos fondos extraordinarios.

Por todo esto, los populares preguntan: "¿Sólo recaudaron eso o se quedaron con el resto?". La transferencia bancaria se realizó el 12 de mayo de 2020, un día después de que la dirección federal socialista aprobara la operación.

La campaña se lanzó el 6 de abril y se prorrogó "una semana más" por la respuesta recibida, explica el propio Partido Socialista, y se legó al millón de euros. Mientras, Moreno presumía en una autoentrevista de que la mayoría de donaciones oscilaron entre los 20 y los 100 euros, "las famosas 'lechugas'", recuerdan los populares.

Mariano Moreno, exgerente del PSOE, en una imagen de la página web del partido. PSOE

Asimismo, unos meses antes y para las segundas elecciones de 2019, el exgerente había logrado otros 4,7 millones de euros en microcréditos a un 2,5% de interés anual. Entonces, presumía de haber duplicado lo obtenido en abril de ese año, "alcanzando el 67% del presupuesto electoral total".

Para el PP, estos son "dos ejemplos" para probar la existencia de "un mecanismo para extraer dinero de la supuesta caja B y luego reinyectarlo en el partido como donaciones y préstamos" ya legales. El partido, de hecho, ofreció intereses superiores a otros partidos que devolvían sin coste.

La mayoría de esos microcréditos, según explicó entonces el PSOE, provenían de personas ajenas al partido: hasta 2,5 millones de euros, el 54% del total. Sólo 2,2 millones correspondían a militantes socialistas, lo que refuerza las sospechas populares.

"Nos sobran los motivos para dudar", afirman en Génova, "parafraseando" con sorna "a Joaquín Sabina". Señalan que la donación final de un millón de euros al Instituto Carlos III siembra nuevas incógnitas "sobre dónde fue el resto de los fondos recaudados".

"Lo inexplicable"

Es más, según otra fuente de la dirección popular, "es muy sospechosa esa entrada masiva de dinero" sin procedencia conocida.

"Todos los fondos de un partido político han de pasar por cuentas bancarias, que son auditadas. Y la inmensa mayoría de las donaciones son de los cargos representativos", recuerda este alto cargo de la cúpula del PP.

"Pero como en el PSOE todos sus parlamentarios cobran la nómina del grupo, que ya les retiene la llamada aportación voluntaria al partido", explica esta persona, "por ahí no puede llegar... ya algo raro y cuando uno no es capaz de explicar algo así es porque es legalmente inexplicable".

El jueves, en el Senado, todo esto formará parte del interrogatorio a Moreno, que deberá rendir cuentas bajo juramento de veracidad. Pero el PP anticipa que podría ampararse en su derecho a no declarar, "como hicieron Ábalos y García ante el Supremo".

Pero recuerdan que "él no tiene ninguna defensa que perjudicar en el proceso judicial, ya que está citado como testigo... salvo que sea verdad que su jugoso sueldo en ENUSA, 245.000 euros anuales, sea un pago de silencio", señalan en Génova.

"Imposible no dudar"

Los populares usarán en su interrogatorio "las sospechas de pitufeo" y exigen conocer el origen y el destino de todos los fondos.

Según Génova, "es imposible no dudar de las donaciones recibidas por el PSOE en unos meses en los que los ministerios de Transportes e Interior y los gobiernos socialistas de Baleares y Canarias compraban mascarillas a una trama corrupta".

Además, el PP se mofa de que Moreno "decía impulsar la digitalización de Ferraz mientras consolidaba pagos en metálico". Y de que, "curiosamente", el exgerente también formó parte del patronato de la Fundación Pablo Iglesias junto a Ábalos y Paco Salazar.

Las fuentes populares insisten en que "si Leire Díez era la 'máquina del fango' del PSOE, está claro que la 'máquina del fajo' de Sánchez era el gerente al que después premió en ENUSA". El PP prepara una batería de preguntas y documentación para desenmascarar el "presunto sistema de blanqueo".

La incógnita principal es si existió "un circuito cerrado de financiación ilegal" con las donaciones y los microcréditos como tapadera. Por ahora, los populares se aferran a cifras y documentos inéditos para sustentar su teoría de la caja B.