Pedro J. en 'MVT': "El problema de Feijóo no es de liderazgo sino su desigualdad de armas contra un Sánchez que lo domina todo"

Captura de la intervención de Pedro J. en el programa 'Más Vale Tarde' de La Sexta. La Sexta

Las claves nuevo Generado con IA Pedro J. Ramírez critica la desigualdad de armas de Feijóo frente a un Sánchez que domina el escenario político con control del CIS y medios públicos. El director de EL ESPAÑOL acusa a Sánchez de montar un "gran comité para la reelección" con más de 1.000 funcionarios enfocados en debilitar a Feijóo. Pedro J. señala la escasa utilidad de Vox, comparando su crecimiento en encuestas con el de Podemos, y destaca su falta de aportaciones útiles en gobiernos autonómicos. El periodista critica la existencia de pseudomedios y subraya que no existen periodistas buenos o malos, sino que el carnet de partido no define la calidad periodística.

Pedro J. Ramírez, presidente ejecutivo y director de EL ESPAÑOL, considera que el problema de Feijóo no radica en su liderazgo sino en una "absoluta desigualdad de armas contra un Sánchez que lo domina todo".

En una entrevista en el programa Más Vale Tarde de La Sexta para presenta el segundo tomo de sus memorias, titulado ‘Por decir la verdad’, el periodista ha explicado que al líder del PP le sucede lo mismo que a Aznar o a Felipe González cuando estaban en la oposición.

"El jefe de la oposición es el más desvalido de los actores políticos, un alcalde de pueblo tiene más capacidad para influir en su entorno que Feijoo, las únicas armas que tiene son las que le prestan sus barones en las comunidades que gobiernan", ha señalado. Y enfrente, ha explicado, está Sánchez con un "presidencialismo de facto" con el control del CIS o de los medios de comunicación públicos.

El director de EL ESPAÑOL ha acusado al presidente del Gobierno de montar un "gran comité para la reelección" en Moncloa con más de 1.000 funcionarios dedicados a diario a ver cómo pillan a Feijoo, a indagar en las contradicciones internas en su partido y a buscar similitudes con Vox.

Pedro J. ha vuelto a explicar su "teoría del 12 a 1" que consiste en que "en España, en los 48 años que llevamos de democracia, el presidente en el poder ha conseguido 12 veces perpetuarse". "Solamente José María Aznar, en el año 96, consiguió desalojar de la Moncloa a Felipe González. Las otras veces que se ha producido un cambio político es porque el presidente no se presentaba", ha subrayado.

"De las 13 veces que un inquilino de la Moncloa ha intentado quedarse, en 12 lo han conseguido", ha añadido.

La responsabilidad de Sánchez

En cualquier caso, Pedro J. ha reprochado que la "historia se repita". "Por tercera vez hay un presidente que se niega a asumir sus responsabilidades", ha lamentado, recordando la Gürtel con Rajoy o Filesa y los Gal con González.

"Hay algo que no tiene nada que ver con las resoluciones judiciales y es la responsabilidad política, es que no somos capaces después de medio siglo de democracia de distinguir lo que se puede hacer de lo que se debe hacer. Aunque no haya delito, que la empresa de tu esposa haga negocios desde la sede del Gobierno es inaceptable", ha afirmado, en referencia a Begoña Gómez.

El director de EL ESPAÑOL ha enumerado los diferentes casos que salpican al entorno de Sánchez, de su Gobierno y de su partido y por los que cree que debería asumir responsabilidades, desde su hermano David Sánchez, a sus dos secretarios de Organización -Santos Cerdán y Ábalos- o la llamada 'fontanera' de Ferraz, Leire Díez, de la que Pedro J. ha adelantado que EL ESPAÑOL publicará este jueves una nueva exclusiva.

La "escasa utilidad" de Vox

Por otro lado, el director de EL ESPAÑOL ha comparado el crecimiento en las encuestas de Vox con el que experimentó en su momento Podemos y se ha mostrado convencido de que a los de Abascal les ocurrirá lo mismo, que se demostrará que no "tienen nada útil que aportar a la sociedad española".

El periodista ha recordado que durante un semestre completo los sondeos llegaron a colocar a los de Pablo Iglesias como primera fuerza con el 29% de los votos.

Aunque ha reconocido que el auge de la ultraderecha en contexto internacional ayuda a los de Abascal, Pedro J. ha puesto el foco en su "escasa utilidad". "Son muy de alardes declarativos pero cuando están en un Gobierno autonómico parece que no son capaces de desarrollar nada", ha sentenciado.

Preguntado sobre las polémicas declaraciones de la hermana de Esperanza Aguirre y diputada de Vox este miércoles en el Congreso minimizando la cifra de mujeres asesinadas al año, el presidente ejecutivo de EL ESPAÑOL ha considerado que la ministra de Igualdad, Ana Redondo, tampoco "está para muchas lecciones sobre estadísticas" tras la polémica de las pulseras antimaltrato.

En cualquier caso, el periodista ha subrayado que "el extremismo siempre ha estado en la sociedad española en un lado y en el otro".

Pseudomedios

Por último, preguntado sobre los llamados pseudomedios, Pedro J. ha considerado que no existen periodistas y pseudoperiodistas, sino buenos y malos periodistas

"No se puede ser un buen periodista con un carnet de partido en el bolsillo", ha subrayado recordando por ejemplo que la fontanera del PSOE se considera a sí misma como periodista de investigación aunque ha reconocido que nunca ha publicado nada.

Un saco, el de los malos profesionales, en el que metería también a Pablo Iglesias por decir, en la denominada Uni de Otoño organizada por Podemos, que hay que "reventar a la derecha política y sus activos como jueces, periodistas y partidos que no le gustan".