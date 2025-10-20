Tres jubilados comparten piso en 2055, la polémica campaña de vivienda del Gobierno: "Encima con recochineo"

El Ministerio de Vivienda ha lanzado la campaña "¿Cómo imaginas tu futuro?", con un spot audiovisual que muestra a tres personas mayores compartiendo piso en el año 2055.

A medio camino entre la comedia y el drama, los protagonistas —Berta, Luis y Carlos—, que llevan años compartiendo piso, discuten sobre tareas domésticas y espacio personal, en escenas que recuerdan a la vida universitaria.

"Luis, ¿otra vez? 30 años dejándote los calzoncillos en el baño", dice uno de los personajes. "Esta noche traigo a alguien, me dejáis el salón", añade otro. "En cuanto pueda me voy sola".

El anuncio, ideado por la agencia Sra. Rushmore, coincide con el 47º aniversario del artículo 47 de la Constitución , que reconoce el derecho de todos los ciudadanos a disfrutar de una vivienda digna.

La campaña ha generado un aluvión de críticas en redes sociales. Muchos usuarios consideran que trivializa el problema de la vivienda. "Tratan a la gente como si fuera idiota", escribe un tuitero. "Falta de empatía, recochineo", se quejan otros.

📍 El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana lanza la campaña



¿𝗖𝗼́𝗺𝗼 𝗶𝗺𝗮𝗴𝗶𝗻𝗮𝘀 𝘁𝘂 𝗳𝘂𝘁𝘂𝗿𝗼?



El objetivo: reivindicar la importancia de la acción pública en favor del derecho a la vivienda. #PorUnFuturoDigno



— Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana (@viviendagob) October 17, 2025

El economista y exasesor del PP Daniel Lacalle también ha reaccionado, calificándola de "burda" y acusando al Gobierno de "hundir la oferta, penalizar a los propietarios y blanquear a los okupas".

Desde el Ministerio que encabeza Isabel Rodríguez defienden que el objetivo es "reivindicar la función pública en la garantía del derecho a la vivienda", y recuerdan que la edad media de emancipación en España —30 años, según Eurostat— se mantiene cuatro por encima de la media europea desde hace un cuarto de siglo.

La campaña se difundirá durante las próximas semanas en televisión, radio, prensa, publicidad exterior y plataformas digitales, con la intención de "concienciar" sobre la necesidad de políticas públicas que faciliten el acceso a una vivienda asequible.

047

La iniciativa coincide con el lanzamiento del teléfono 047, una nueva línea para orientar a los ciudadanos sobre qué legislación autonómica se aplica en materia de vivienda, en función del territorio en el que residan.

La ministra Isabel Rodríguez presentó este teléfono la semana pasada en el Congreso.

Esta medida también levantó polémica. El PP difundió en redes un vídeo satírico con la voz de un contestador automático.

"Gracias por llamar al 047. Si quiere que Sánchez construya las viviendas prometidas, pulse 1; Si le ha entrado un okupa y la ley protege más al intruso que a usted, pulse 2; Si busca un alquiler que no se lleve todo su sueldo, pulse 3. Si tiene otro problema, por favor, manténgase a la espera", dice la cinta.