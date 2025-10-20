Bolaños tilda de "cantidades menores" los anticipos pagados sin motivar en sobres con la 'caja B' del PSOE

El PSOE niega cualquier irregularidad financiera, afirmando que sus cuentas han sido auditadas y que no hubo financiación ilegal, pese a los indicios de pagos en efectivo sin justificar.

Documentos desvelados muestran un descuadre de al menos 27.879 euros en pagos no registrados al exasesor Koldo García, lo que sugiere la existencia de una 'caja B' en el PSOE.

El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, considera que los pagos y anticipos de gastos sin declarar por el PSOE son "cantidades menores" que "se aclararán" junto al resto de cuentas del partido.

Bolaños ha hecho estas declaraciones este lunes al ser preguntado sobre los nueve documentos de retribuciones sin registro oficial desvelados por EL ESPAÑOL que refuerzan los indicios de la UCO sobre la existencia de una caja B en Ferraz.

Desde el Palacio de Parcent, sede del Ministerio de Justicia que también preside, ha minimizado la importancia del descuadre de al menos 7.088 euros entre lo declarado por el PSOE en el Tribunal de Cuentas y los pagos que se le hicieron a Koldo García en 2017 y 2018.

"Son cantidades tan menores que se aclararán, como se están aclarando todas las cuentas que tienen que ver con el PSOE", ha indicado el ministro en declaraciones a los medios.

Estos 7.088,10 euros se sumarían a los 20.791 euros de descuadre que encontró la UCO entre lo declarado por el PSOE y los indicios hallados en el móvil de Koldo García.

El descuadre del PSOE ascendería ya a al menos 27.879 euros, sólo en los pagos en sobre realizados al exasesor de Ábalos.

El de Koldo no sería un caso aislado, ya que, según han confirmado fuentes socialistas a este periódico, el gerente Mariano Moreno utilizaba el mismo modus operandi con altos cargos y trabajadores del PSOE.

El PSOE lo niega

Los dirigentes socialistas vienen asegurando que las cuentas de Ferraz cuadran, que han sido auditadas por el Tribunal de Cuentas y por otras dos auditorías externas, y niegan que se haya producido financiación irregular del partido.

Durante la sesión de control al Gobierno del pasado 8 de octubre, Pedro Sánchez aireó la página 28 del informe de la UCO sobre el patrimonio del exministro José Luis Ábalos para asegurar que no hay corrupción en el PSOE.

Una página que tiene trampa, porque se limita a revisar los pagos que el exministro recibía del grupo parlamentario. Es más adelante, en la página 118, donde se habla de los sobres con dinero en efectivo sin justificar que recibía del partido.

Mientras la página 18 sólo habla de las donaciones de Ábalos y de sus sueldos públicos, y de sus gastos y dietas como diputado, la 118 recoge los "pagos recibidos del PSOE sin respaldo documental".