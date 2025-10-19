La subida de las cotizaciones a los autónomos, entre dos fuegos: Feijóo y Mónica García contra la ministra Elma Saiz

El Gobierno defiende su reforma alegando que reducirá la brecha de prestaciones entre trabajadores por cuenta ajena y autónomos.

El PSOE se queda solo en sus planes para elevar las cotizaciones a 3,4 millones de autónomos. La propuesta de la ministra de Inclusión y Seguridad Social, Elma Saiz, no sólo choca con el rechazo frontal del PP. También cuentan con la oposición de sus socios de Sumar.

El proyecto se enfrenta ahora a su más que probable naufragio, ya que al Gobierno también le resultará difícil lograr que otros socios del "bloque de investidura", como el PNV o Junts, lo apoyen.

La ministra de Sanidad, Mónica García, advirtió este sábado que la subida de las cotizaciones de los autónomos que plantea su Gobierno "no es ni progresiva ni progresista".

Antes de participar en la Cumbre de Otoño de Más Madrid, Mónica García defendió que no puede "recaer sobre los autónomos que menos renta tienen la mayor carga impositiva. Hay que empezar por los que más ganan", apostilló.

La vicepresidenta Yolanda Díaz se había pronunciado el viernes en similares términos ante los periodistas: "La propuesta que conocemos penaliza a las rentas inferiores", señaló, "creemos que la progresividad en cotizaciones debe de empezar por arriba y no por abajo".

"Tenemos un tejido autónomo que tiene que ser mejorado, crecer el tamaño del trabajo que desarrollan, internacionalizar más sus negocios", por lo que no resulta conveniente elevar la carga sobre los profesionales del sector con menos rentas, indicó la ministra de Trabajo.

En medio de la polémica, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, presentó este sábado su plan integral para los autónomos. Prometió que se les aplicará el "IVA cero", cuando sus ingresos sean inferiores a los 85.000 euros.

Además, las liquidaciones de este tributo, que suponen un permanente quebradero de cabeza para los profesionales, pasarán de realizarse trimestralmente a hacerlo al cierre del ejercicio anual.

"El dinero de los autónomos no puede ir para chistorras o prostitutas", señaló Feijóo en alusión a los escándalos de corrupción que asedian al Gobierno, durante el acto celebrado en Soria junto al presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco.

El encuentro de Feijóo con empresarios tiene un significado añadido: Castilla y León es la región que abrirá el ciclo de las elecciones autonómicas el próximo mes de febrero, con un importante peso del sector agrícola y ganadero. Y buena parte de estos profesionales están sometidos al régimen de los autónomos, especialmente castigado en su fiscalidad.

El PSOE difundió el viernes un vídeo de TikTok, en el que la ministra de Seguridad Social, Elma Saiz, defiende los efectos positivos de su propuesta, en conversación con la portavoz socialista Enma López.

Primero aclaran la diferencia entre los impuestos (que "son para las carreteras, los hospitales...") y las cotizaciones, que "van directamente al bolsillo de los autónomos. Cuando vienen más dadas, es lo que nos protege", explica la ministra.

Enma López recuerda que antes los autónomos pagaban una cotización fija, pero a partir de 2022 el Gobierno impuso un nuevo modelo por tramos, en función del nivel de ingresos.

Reducir la "brecha"

"Me acuerdo perfectamente", comenta la ministra Elma Saiz, porque "cuando fui madre era autónoma y elegí subirme la base de cotización, porque sabía que para cobrar la baja por maternidad tenía que tener algo que se asemejara a lo que yo ganaba".

La portavoz del PSOE, Enma López, asegura que la reforma que impulsa el Gobierno busca reducir la brecha entre los trabajadores por cuenta ajena y por cuenta propia.

En la actualidad, precisa la ministra, existe un abismo de 650 euros al mes de media en la pensión de jubilación entre ambos colectivos.

Con su reforma, anuncia, la prestación de los autónomos por paro pasará de 670 a 1.400 euros al mes. Y la prestación por maternidad, que ahora no llega a los 1.000 euros,"llegaría casi a los 2.000".

Y ambas presumen de que hoy se alcanza la cifra récord de 3,4 millones de autónomos, de los cuales el 6% son extranjeros porque "España es un país atractivo para invertir".

Pese a este esfuerzo didáctico, lo cierto es que la reforma que impulsa ha puesto en pie de guerra al colectivo de los autónomos.