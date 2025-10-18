Page denuncia una guerra sucia desde la Delegación del Gobierno de Sánchez: "Alguien busca cosas contra mí"

La delegada del Gobierno, Milagros Tolón, defiende el trabajo de los subdelegados y niega cualquier acción en contra de Page.

La portavoz del Ejecutivo regional asegura que la denuncia ya se ha hecho en los canales adecuados sin revelar la identidad del subdelegado.

Page denuncia que un subdelegado del Gobierno ha estado "escarbando" para encontrar "cosas sucias" sobre su gestión.

El presidente Emiliano García-Page acusa a la Delegación del Gobierno de Sánchez de buscar información comprometedora contra él.

Era el último día del Debate sobre el estado de la Región en Castilla-La Mancha cuando el presidente Emiliano García Page soltó la declaración con que, sin duda, pasará a la historia este pleno.

Cuando estaba defendiendo la honestidad de su Gobierno, cuando aseguraba que "aquí no puede entrar nadie a forrarse", denunció: "Hemos tenido incluso un subdelegado del Gobierno de hoy buscando y escarbando a ver si encontraba cosas sucias de este presidente".

El silencio se hizo en la Cámara y Page remató: "Lo que digo es serio, por no decir grave, y no será porque no lo he denunciado donde lo tenía que haber denunciado".

Desde el Gobierno regional no quieren revelar la identidad del subdelegado que habría estado haciendo estas labores de "gestapillo", un término que se hizo popular en otro caso de espionaje político entre adversarios de un mismo partido. En esa ocasión, en el PP de Madrid.

De momento, el silencio impera tras las palabras de Page.

La portavoz del Ejecutivo regional, Esther Padilla, lanzaba balones fuera y en el entorno de Page aseguran que no van a decir más y que ya lo han denunciado donde debían.

En la actualidad, hay cinco subdelegados, pero cuatro de ellos han sido ratificados en 2023. Se trata del de Toledo, Carlos Ángel Devia; Albacete, Miguel Juan Espinosa Plaza; Cuenca, María Luz Fernández Marín; y Guadalajara, Mercedes Gómez Mena.

Este viernes todas las miradas se dirigían a Carlos Ángel Devia, un profesor de Talavera que lleva en la subdelegación desde 2018. Pese a que fue concejal de su localidad, no es muy activo orgánicamente.

Más frecuentes han sido los desencuentros de Page con su jefa, Milagros Tolón, delegada del Gobierno desde 2023 y exalcaldesa de Toledo.

Este viernes, cuando le preguntaron por la polémica, Tolón comentó que, en los dos años que lleva como delegada del Gobierno, ha comprobado que "los subdelegados hacen un trabajo excelente". Un cierre de filas total con sus subordinados en cada provincia.

Maniobras en las listas

Tolón es desde este año miembro de la Ejecutiva de Ferraz como secretaria de Políticas Sociales, Mayores y Movimientos Sociales, aunque antes ya fue incluida como vocal.

A nadie se le escapa que, junto con Isabel Rodríguez, es la mujer de Sánchez en Castilla-La Mancha.

Incluso durante las últimas elecciones generales maniobraron para retocar las listas del PSOE por Toledo para intentar relegar al número dos de Emiliano García-Page, Sergio Gutiérrez, colocando por delante a la exalcaldesa de Toledo.

Entonces, desde el Palacio de Fuensalida —único gobierno socialista con mayoría absoluta— respondieron declarando la guerra a la dirección federal.

Ferraz rectificó y permitió que Gutiérrez encabezara la candidatura, aunque impuso a Tolón como número dos para asegurarle el escaño.

Page, molesto, decidió no asistir al Comité Federal en el que se aprobaron las listas y en el que la toledana fue elegida presidenta del órgano.

Durante su discurso de apertura, Tolón llegó a lanzar una crítica sibilina a Page al asegurar que nadie en su partido debe de ser "el tonto útil de la derecha", lo que provocó murmullos y alguna protesta entre los asistentes.

A lo largo de esta legislatura, los desencuentros entre ambos han sido evidentes. Tolón ha llegado a criticar a Page en más de alguna ocasión, como cuando el presidente castellanomanchego pidió adelantar las elecciones para no seguir dependiendo de los separatistas. "La legislatura se va a agotar", replicó Tolón.

La guerra promete escribir nuevos capítulos.