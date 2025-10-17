El PSOE daba "anticipos" en efectivo a sus cargos sin que justificasen el motivo: no los declaró al Tribunal Supremo

Mariano Moreno Pavón, exgerente del PSOE, gestionó los pagos en sobres durante la etapa investigada por la UCO, ahora con un alto cargo en Enusa.

La UCO de la Guardia Civil identificó un descuadre de 20.791 euros en pagos no documentados a Ábalos y Koldo del PSOE.

Documentos de contabilidad de Ferraz, obtenidos por EL ESPAÑOL, muestran pagos no registrados en 2017 y 2018, sugiriendo una posible "caja B".

El PSOE entregó "anticipos" en efectivo a cargos y trabajadores sin justificar su propósito, omitiéndolos en informes al Tribunal Supremo.

Algunos de estos pagos a José Luis Ábalos, Koldo García y Santos Cerdán no fueron incluidos en las cuentas de liquidación de gastos entregadas al Tribunal Supremo.

EL ESPAÑOL ha tenido acceso en exclusiva a los documentos de contabilidad de Ferraz que reflejan pagos en 2017 y 2018 para "Secretaría de Organización" solicitados por Koldo García.

En estos documentos del exasesor de Ábalos y en otros similares a los que también ha tenido acceso este periódico, el "motivo del anticipo" aparece sin rellenar.

De igual forma, los campos de "viaje a" o "duración de días" aparecen en blanco.

Sin embargo, los documentos cuentan siempre con la firma de contabilidad o con el "visto bueno de la administración".

Koldo García y José Luis Ábalos entregaron los tickets de sus gastos, pero el PSOE, en algunas ocasiones, no los incluyó en sus cuentas.

Estos "anticipos" refuerzan los indicios de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) sobre la existencia de una caja B en Ferraz.

La UCO indicó que existían "pagos recibidos por Ábalos y Koldo del PSOE sin refuerzo documental" en la página 118 de su último informe sobre el patrimonio del exministro.

El descuadre entre lo declarado por el PSOE y los indicios hallados por la Guardia Civil asciende a un total de 20.791 euros pagados en sobres.

Sin embargo, los documentos publicados ahora por EL ESPAÑOL demuestran que hay más cantidades de dinero pagadas en sobres por Ferraz que no cuentan con respaldo documental.

El 7 de febrero de 2018, Koldo García, entonces conductor del secretario de Organización del PSOE, solicitó un anticipo de 500 euros en Ferraz. El papel, que tiene la firma del departamento de contabilidad, no justifica el motivo ni si responde a un viaje.

Solicitud de Koldo García para un anticipo de 500 euros del PSOE el 7 de febrero de 2018. EL ESPAÑOL

Ese anticipo de 500 euros en efectivo nunca apareció en las hojas de liquidación de gastos entregadas por el PSOE al Tribunal de Cuentas y al Tribunal Supremo.

Este abono en efectivo debería haber figurado en la hoja de gastos del mes de marzo de 2018. Sin embargo, según Ferraz, ni Ábalos ni su entonces chófer pasaron ningún gasto ese mes.

Hoja de liquidación de gastos del PSOE presentada por Koldo García el 27 de marzo de 2018. EL ESPAÑOL

En la siguiente hoja de liquidación de gastos de Koldo, la de abril de 2018, a la que también ha tenido acceso EL ESPAÑOL, tampoco se incluye el anticipo de 500 euros solicitados aquel 7 de febrero.

Hoja de liquidación de gastos del PSOE presentada por Koldo García el 7 de febrero de 2018. EL ESPAÑOL

Ese mismo día, Koldo presentó una hoja de liquidación de gastos por un total de 2.226,04 euros. Este documento, al contrario que otros, sí fue declarado e incluye un "anticipo de fondos a justificar" de 400 euros realizado en el mes de enero.

Tachones y borrones

Por otro lado, el 23 de noviembre de 2017, Koldo García pidió un anticipo de 450 euros al PSOE. Según la documentación en posesión de este periódico, cuenta con el visto bueno del departamento de administración.

Solicitud de Koldo García para un anticipo de 500 euros del PSOE el 23 de noviembre de 2017. EL ESPAÑOL

Sin embargo, en diciembre de 2017, en las cuentas del PSOE presentadas por Koldo aparece un anticipo de 900 euros, diferente al de 450 euros solicitado y justificado posteriormente por él.

EL ESPAÑOL tiene constancia de que tanto Ábalos como Santos Cerdán y otros cargos también solicitaron anticipos a la caja de Ferraz.

Este periódico también ha tenido acceso a algunas de las justificaciones de gastos tanto de Koldo García como José Luis Ábalos y los tickets coinciden con el dinero que les adelantó el PSOE.

Por tanto, la responsabilidad de que estos gastos no fueran declarados ni al Tribunal de Cuentas ni al Supremo recae en el partido y, concretamente, en su gerente.

Gráfico de la UCO sobre la 'caja B' del PSOE. EL ESPAÑOL

Mariano Moreno Pavón era el gerente del PSOE entre junio de 2017 y octubre de 2021, durante la etapa de Ábalos como secretario de Organización del partido.

La contabilidad del PSOE durante la etapa de Moreno en la gerencia contiene hojas de liquidación de gastos con tachones, borrones y datos sin justificar.

Incluso en algunos documentos, de los pagos en sobres que se hacían en Ferraz, faltan alguna de las tres firmas necesarias.

Después de que Pedro Sánchez destituyera a Ábalos como ministro y número tres del PSOE, Moreno fue colocado como presidente de Enusa, la empresa pública de energía nuclear.

El exgerente del PSOE es el guardián de los secretos de Ferraz durante la etapa que la UCO está investigando. Él fue quien autorizó todos los pagos en sobres a Ábalos y Koldo hasta el ascenso de Santos Cerdán. También fue quien cuadró las cuentas.

Moreno está blindado por Sánchez con un sueldo de 245.000 euros anuales en Enusa, a pesar de no tener casi experiencia en el sector privado y de no tener estudios relacionados con el área de la energía.