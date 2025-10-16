Koldo García, el que fuera asesor de José Luis Ábalos en el Ministerio de Transportes, está citado a las 10.00 horas de este jueves en el Tribunal Supremo para responder por el reciente informe de la UCO de la Guardia Civil que le señala como "gestor y custodio" de los fondos "opacos" que habrían ingresado de las presuntas mordidas a cambio de adjudicaciones públicas.

La UCO señaló la existencia de una reserva de dinero en metálico que no encontraría respaldo en los ingresos regulares de Ábalos y de la que Koldo dispondría para hacerse cargo de pagos que corresponderían a su entonces jefe, tales como la pensión alimenticia de uno de sus hijos, la empleada doméstica o regalos a sus parejas.

Tal y como publica hoy Jorge Calabrés en EL ESPAÑOL Koldo García seguirá la estrategia de Ábalos y no responderá a las preguntas del juez pese al riesgo de ir a prisión.