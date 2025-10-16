-
El PP, tras la decisión del TS de no enviar a Ábalos a prisión: "Seguro que duerme esta noche más aliviado que Sánchez"
El Partido Popular ha asegurado este miércoles que el exministro de Transportes José Luis Ábalos dormirá "esta noche más aliviado en su casa, y no en la cárcel, que Sánchez en La Moncloa", tras la decisión del Tribunal Supremo de no enviar al primero a prisión.
"El Gobierno aún contiene el aliento por lo que pueda decidir este jueves el Tribunal Supremo respecto al guardián de los avales de Pedro Sánchez en las primarias del PSOE de 2017: Koldo García", han trasladado fuentes del PP a Europa Press, reprochando al Ejecutivo "que iba a acabar con la corrupción" celebre hoy que Sánchez "no tenga ya a dos 'números 2' en prisión".
Koldo García comparece hoy en el Supremo tras el informe que le señala como "gestor y custodio" de los fondos "opacos" de Ábalos
Koldo García, el que fuera asesor de José Luis Ábalos en el Ministerio de Transportes, está citado a las 10.00 horas de este jueves en el Tribunal Supremo para responder por el reciente informe de la UCO de la Guardia Civil que le señala como "gestor y custodio" de los fondos "opacos" que habrían ingresado de las presuntas mordidas a cambio de adjudicaciones públicas.
La UCO señaló la existencia de una reserva de dinero en metálico que no encontraría respaldo en los ingresos regulares de Ábalos y de la que Koldo dispondría para hacerse cargo de pagos que corresponderían a su entonces jefe, tales como la pensión alimenticia de uno de sus hijos, la empleada doméstica o regalos a sus parejas.
Tal y como publica hoy Jorge Calabrés en EL ESPAÑOL Koldo García seguirá la estrategia de Ábalos y no responderá a las preguntas del juez pese al riesgo de ir a prisión.
