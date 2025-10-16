Más Madrid echa en cara a Ayuso su "infertilidad" y le acusa de "manipular mezclando el dolor de un aborto espontáneo"

"La infertilidad no se resuelve obligando a otras mujeres a ser madres". Con esa frase, la diputada de Más Madrid, Marta Carmona, ha acusado este jueves a Isabel Díaz Ayuso de "crueldad" y de "manipular mezclando el dolor de los abortos espontáneos con el derecho al aborto".

Durante su intervención en la Asamblea de Madrid, Carmona ha lamentado que la presidenta regional trate de "confundir deliberadamente" dos realidades muy distintas. "La infertilidad es un proceso doloroso y corrosivo, pero ese dolor no se resuelve obligando a otras mujeres a ser madres ni haciendo sufrir más a quien necesita un aborto terapéutico", ha señalado.

Las palabras de Carmona se producen tras las declaraciones de Ayuso el pasado martes, cuando recordó que ha sufrido la "pérdida de dos bebés" y rechazó las críticas del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por su posición sobre el aborto.

"Soy una mujer libre, y he sufrido dos veces el drama del aborto. Sé lo que es, ¿tengo que recibir lecciones del presidente del Gobierno?", afirmó entonces.

Más Madrid ha acusado además al Ejecutivo liderado por Ayuso de "negar el aborto a las mujeres en la sanidad pública" y de "actuar con crueldad" al rechazar la creación de un registro de objetores de conciencia, medida que exige la ley estatal y que el Gobierno regional se niega a aplicar.

Desde el Gobierno madrileño, la consejera de Sanidad, Fátima Matute, ha defendido que "en la Comunidad de Madrid no se le niega a nadie" el derecho a interrumpir voluntariamente el embarazo y ha recordado que más de 3.000 mujeres de regiones gobernadas por la izquierda acudieron el último año a Madrid para abortar.

Matute ha insistido en que el sistema sanitario madrileño "funciona y respeta la libertad de las mujeres", y ha acusado a la oposición y al Gobierno central de "utilizar la agenda feminista con fines partidistas". "Creemos en la libertad y lo que hacemos es ayudar a las madres y a los padres", ha concluido.