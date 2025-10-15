Armengol maniobra para bajar a 175 votos la mayoría absoluta del Congreso ante la posible entrada de Ábalos en prisión

Francina Armengol considera rebajar la mayoría parlamentaria a 175 diputados si José Luis Ábalos ingresa en prisión de manera preventiva.

La presidenta del Congreso estudia vías reglamentarias para que la eventual suspensión del exministro de Transportes modifique el umbral de la mayoría absoluta, según fuentes parlamentarias.

Ábalos está citado este miércoles en el Tribunal Supremo para prestar declaración como investigado ante el magistrado Leopoldo Puente, quien debe decidir si endurece las medidas cautelares del actual diputado del Grupo Mixto.

La Mesa del Congreso está formada por nueve miembros, y el bloque PSOE-Sumar tiene cinco. Es decir, la izquierda cuenta con mayoría en este órgano, encargado de interpretar las cuestiones del Reeglamento.

La rebaja de la mayoría parlamentaria favorecería al Ejecutivo, ya que, en votaciones ajustadas, mantendría la diferencia de apoyos con el bloque de derechas a pesar de perder el voto de Ábalos.

La estrategia se sustentaría en una reinterpretación del artículo 21.1.2º del Reglamento, que establece la suspensión de diputados en prisión preventiva.

Cuando en 2019 los independentistas catalanes Oriol Junqueras, Jordi Sànchez, Jordi Turull y Josep Rull, que eran diputados, fueron encarcelados, la mayoría absoluta se mantuvo en 176.

Ese precedente, sin embargo, sería distinto al que se plantea ahora con Ábalos. Ahora, según fuentes cercanas a la Presidencia de Mesa, se podría adoptar un criterio diferente.​

Los letrados del Congreso establecieron en 2019 que los diputados suspendidos mantenían "la condición de miembros de la Cámara" y debían computar para la composición total de 350 escaños.

Es decir, los letrados entendían que Junqueras, Sànchez, Turull y Rull podían asistir a las votaciones.

El criterio buscaba preservar la estabilidad institucional evitando que circunstancias judiciales temporales alteraran las mayorías.

Las mismas fuentes informan de que, si finalmente se materializara el cambio de mayoría con el ingreso en prisión de Ábalos, estaríamos ante "una situación inédita" en democracia.

Antecedentes

Con la reforma del Reglamento el pasado mes de julio se introdujo una nueva causa para el voto telemático en "situaciones excepcionales de especial gravedad".

Es decir, si Ábalos solicitara esta modalidad desde prisión, la Mesa tendría competencias para poder autorizarla o no permitiendo mantener su voto efectivo sin alterar la geometría de la Cámara Baja.

Si Ábalos entra en la cárcel y el Congreso rebaja el umbral de la mayoría absoluta, no sería la primera vez que Armengol favorece al Gobierno.

En junio, la presidenta del Congreso orquestó, a juicio del PP, una "maniobra dilatoria" para evitar que Pedro Sánchez compareciera por el caso de la "fontanera" Leire Díez.

Armengol retrasó la calificación de iniciativas hasta que finalizara el periodo de sesiones ordinario.​

La socialista también protagonizó interpretaciones polémicas durante la investidura fallida de Alberto Núñez Feijóo, cuando declaró nulo el voto de un diputado de Junts tras un error en la votación por llamamiento.