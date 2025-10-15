Álvarez de Toledo deja al PSOE en evidencia con la Nobel María Corina: pide un aplauso y sus diputados no lo secundan

La figura de María Corina Machado ha centrado parte del debate político este miércoles en el Congreso.

La portavoz adjunta del PP, Cayetana Álvarez de Toledo, ha pedido un aplauso para la Nobel de la Paz, y toda la bancada popular se ha puesto en pie durante más de un minuto.

Ningún diputado socialista la ha secundado.

Ni de Vox. Fuentes del PP han considerado especialmente una "pena" que los de Santiago Abascal hayan negado el aplauso a la premio Nobel.

El momento se ha producido durante la pregunta que la diputada popular ha dirigido al ministro de Justicia, Félix Bolaños. Álvarez de Toledo le ha recriminado al Ejecutivo que el presidente Pedro Sánchez no felicitara públicamente a la opositora venezolana.

"¿Nos puede decir en qué consistieron esas intensas gestiones para su liberación?", ha preguntado la dirigente del PP, recordando que el propio ministro afirmó haber trabajado "intensamente" por su libertad pese a que Corina Machado nunca ha estado en prisión.

Bolaños no ha respondido a la pregunta.

"Perseguida sí, hostigada sí, presa nunca", ha dicho Álvarez de Toledo, antes de acusar al ministro de "mentir por defecto, como Sánchez".

"Ayer el presidente dijo que no se pronuncia sobre los Nobel, pero tiene un largo historial de felicitaciones”, ha añadido.

La diputada se refiere a distintos mensajes del presidente en redes sociales con otros galardonados: en 2018 felicitó a Denis Mukwege y Nadia Murad; en 2019 al primer ministro etíope Abiy Ahmed; en 2020 al Programa Mundial de Alimentos.

Y antes de llegar a La Moncloa, a Juan Manuel Santos (2016), al Cuarteto del Diálogo Nacional tunecino (2015) y a Malala y Satyarthi (2014).

En este punto, Álvarez de Toledo ha acusado al Gobierno de tener "miedo a Maduro". "Son rehenes de un narco dictador", ha añadido.

"María Corina encarna todo lo que ustedes desprecian: la verdad, la justicia y las mujeres libres y fuertes que no se dejan utilizar con fines electorales espurios".

La diputada ha concluido su intervención pidiendo a la Cámara que se pusiera en pie "para aplaudir a María Corina Machado, heroína de la democracia y Premio Nobel de la Paz".

"Cuidado, Feijóo"

Bolaños, en su réplica, ha respondido con sarcasmo. "Cuidado, señor Feijóo, que su grupo aplaude más a María Corina que a usted", ha ironizado. "Que les conocemos, que de un día para otro lanzan por la ventana a sus líderes".

El ministro también ha acusado a Álvarez de Toledo de representar "la parte más carca y vintage del PP" y de "convertir hasta el Nobel de la Paz en una guerra".

Como viene siendo habitual en las sesiones de control, Bolaños ha calificado a la diputada popular de ser la "propagadora del bulo del 11-M".

Con esa referencia al atentado de marzo de 2004, el ministro trae a colación un enfrentamiento anterior en el que acusó a Álvarez de Toledo de participar en "el mayor bulo de la historia de España, el del 11-M".

En noviembre del año pasado, también en sede parlamentaria, el ministro sostuvo que Álvarez de Toledo era jefa de gabinete del PP en 2004, cuando tuvo lugar el atentado terrorista, pese a que en esa fecha trabajaba en la sección de Opinión de El Mundo y no se incorporó a Génova hasta más de dos años después.

"¿Por qué no condena la dictadura franquista y la de Videla en Argentina? Venga, ahí lo tiene. Gracias", ha zanjado Bolaños para cerrar su intervención.