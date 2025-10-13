Los seis últimos miembros de la Flotilla retenidos por Israel, incluida la activista Reyes Rigo, llegan hoy a España, han informado fuentes del Ministerio de Exteriores.

Reyes Rigo era la única integrante española de la Global Sumud Flotilla que permanecía bajo custodia de Israel tras su arresto el 1 de octubre.

Esta nueva operación de retorno a España, igual que las anteriores, ha sido gestionada por el Ministerio de Asuntos Exteriores desde sus servicios centrales, la Embajada española y por el cónsul en Tel Aviv, "que han realizado un extraordinario trabajo", destacan desde Exteriores.

De esta forma ya no quedan españoles de la flotilla retenidos en Israel.

Los seis miembros llegarán este lunes a las 08:15 al Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas desde Catar.