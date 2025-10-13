-
Reyes Rigo y otros cinco miembros de la Flotilla a Gaza llegan este lunes a Madrid
Los seis últimos miembros de la Flotilla retenidos por Israel, incluida la activista Reyes Rigo, llegan hoy a España, han informado fuentes del Ministerio de Exteriores.
Reyes Rigo era la única integrante española de la Global Sumud Flotilla que permanecía bajo custodia de Israel tras su arresto el 1 de octubre.
Esta nueva operación de retorno a España, igual que las anteriores, ha sido gestionada por el Ministerio de Asuntos Exteriores desde sus servicios centrales, la Embajada española y por el cónsul en Tel Aviv, "que han realizado un extraordinario trabajo", destacan desde Exteriores.
De esta forma ya no quedan españoles de la flotilla retenidos en Israel.
Los seis miembros llegarán este lunes a las 08:15 al Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas desde Catar.
-
Sánchez viaja hoy a Egipto para la ceremonia de la firma del acuerdo sobre Gaza
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, viajará este lunes a Egipto para asistir a la ceremonia de firma del acuerdo del plan de paz sobre Gaza, en la que, entre otros líderes, coincidirá con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
La firma tendrá lugar en la localidad de Sharm el Seij, y aunque en un principio se informó de que la presencia de Sánchez respondía a una invitación de Egipto, país anfitrión de la cumbre, fuentes del Ejecutivo informaron posteriormente de que se trata de una invitación conjunta de los gobiernos egipcio y estadounidense.
Según la agenda de Sánchez, tendrá un saludo con Trump y con el presidente egipcio, Abdelfatah al Sisi, que recibirán a todos y cada uno de la treintena de líderes presentes en la cumbre.
Sánchez y Trump se verán y saludarán después de que el presidente estadounidense plantease el pasado jueves la salida de España de la OTAN debido a lo que considera una falta de compromiso con el gasto en defensa de la Alianza.
Política