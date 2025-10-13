Los 12 segundos de saludo entre Trump y Sánchez en Egipto que rompen el hielo tras sus reproches mutuos

Donald Trump y Pedro Sánchez se han saludado este lunes en Egipto, durante la cumbre internacional por la paz en Gaza.

El apretón de manos, de apenas 12 segundos, ha marcado el primer encuentro entre ambos desde sus recientes desencuentros públicos.

Trump, situado en un escenario con el lema Peace 2025, ha ido recibiendo uno a uno a los líderes presentes en Sharm el Sheij. Sánchez se ha acercado sonriente y ha estrechado la mano del mandatario estadounidense ante las cámaras.

Ambos han intercambiado un gesto cordial, rompiendo la tensión acumulada por los reproches cruzados de las últimas semanas.

El saludo se ha producido después de que Trump declarara que España "quizá debería abandonar la OTAN" si no aumentaba su gasto en defensa hasta el 5% del PIB.

Sánchez había rechazado esa exigencia en la última cumbre de la Alianza Atlántica, celebrada a finales de junio en La Haya, Países Bajos.

