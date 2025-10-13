El PP impulsará una lista de médicos dispuestos a practicar abortos para no señalar a los objetores de conciencia

Al Partido Popular no le interesa el debate público sobre el aborto, pero tampoco lo rehúye. Este lunes, ha comunicado que impulsará "un cambio en la ley" actual para hacer el listado de médicos "contrario" al actual. Es decir, en lugar de un registro de objetores, uno de facultativos "dispuestos" a practicar abortos.

Se trata de evitar el señalamiento -o el establecimiento de "listas negras", en palabras de Isabel Díaz Ayuso- de aquellos profesionales sanitarios que, en conciencia, no vean compatible su juramento hipocrático con esta práctica.

Tal como explicó el presidente del PP, es "un derecho" reconocido en la legislación y "garantizado por una sentencia del Tribunal Constitucional", que Alberto Núñez Feijóo no discute.

Tanto él como la portavoz eventual del Comité de Dirección, Alma Ezcurra, dieron cuenta de esta última polémica: el incumplimiento de la ley por parte de cuatro Comunidades Autónomas, que aún no tienen en vigor el registro de médicos objetores.

El Gobierno socialista de Asturias y el popular de Baleares ya habían iniciado los trámites cuando Pedro Sánchez anunció que les enviaría un requerimiento. Aragón nunca lo había impulsado con los gobiernos de Javier Lambán (PSOE), y ahora Jorge Azcón (PP) se ha comprometido a "cumplir con la ley".

Sin embargo, Ayuso en Madrid se negó el jueves pasado en la Asamblea a "señalar a ningún médico", ni por abortar ni por no hacerlo. Y anunció que no haría "listas negras" en la Comunidad de Madrid.

Preguntada insistentemente por esto, Ezcurra rehusó "entrar en la trampa" del Gobierno, impulsando esta polémica, "que sólo es una cortina de humo más" para "cambiar la conversación" en unas semanas "que le vienen muy complicadas".

Pero lo cierto es que fue su alcalde de Madrid el que pisó el primer charco, hace unas semanas. Y cuando José Luis Martínez Almeida salpicó la actualidad, Sánchez convirtió el barro en tsunami, proponiendo el "blindaje del aborto como un derecho fundamental en la Constitución".

Y usando esa misma técnica del desvío, el PP parece haber encontrado el modo de no contestar al incumplimiento de la ley por parte del Gobierno de Ayuso, planteando que la lista tiene que ser "la contraria".

En una entrevista en Espejo Público, Feijóo se comprometió a que cuando él gobierne "la lista será la contraria".

Por un lado, porque lo que "le interesa a una mujer" es más saber "con qué médicos cuenta" para cumplir con este derecho que "con cuáles no". Y por otro, como abundó luego Ezcurra en rueda de prensa, "porque Sánchez busca este lío para no entrar en los verdaderos problemas de los españoles, y uno de ellos es la natalidad".

Según los populares, el problema es que muchas mujeres no son madres "porque no pueden acceder a una vivienda, porque su empleo es precario o porque el Congreso tiene bloqueada la ley de conciliación" del PP, aprobada hace un año por el Senado.

"Y en esa línea de pensamiento", concluyó Ezcurra, "estamos en contra de listas negras, y a favor de dar soluciones, ganar y cambiar la ley".

"El galgo huyó"

La rueda de prensa de los lunes la daba Ezcurra mientras Pedro Sánchez aterrizaba en Egipto, para posar en la foto celebrativa de la implementación del acuerdo de paz para Oriente Próximo.

Los de Feijóo destacan que el PP siempre dijo "lo mismo" desde el 7-O. Pero que a Sánchez la paz le pilló convalidando un decreto de embargo a Israel y con "medio Gobierno rechazando ese plan de paz" con posiciones más radicales (aún) que las de Hamás.

Y que por eso "huyó como el galgo de Paiporta" de los corrillos de este domingo, en la recepción de los Reyes en el Palacio Real por el 12-O. "No quería explicarse ni por eso, ni por los casos de corrupción, ni por su silencio vergonzoso con el Nobel de la Paz a María Corina Machado".

Ezcurra disfruta con la política exterior, y tiene posiciones no sólo firmes, sino argumentadas, sobre el conflicto de Oriente Próximo y la tiranía de Nicolás Maduro en Venezuela... dos puntos cardinales donde la España de Sánchez se está quedando fuera de la posición común de Occidente.

Pero Génova donde martillea estos días es en inmigración y corrupción.

Lo primero, como muestra de su "alternativa de Gobierno atento a los problemas de los españoles" frente al "caos sanchista". Y lo segundo, como labor de oposición, responsable de señalar "una de las causas principales" del "desgobierno irracional" de esta legislatura.

Ezcurra es la redactora del Plan Integral sobre Inmigración que este martes presentará Feijóo en Barcelona, y en la rueda de prensa posterior al Comité de Dirección también respondió a numerosas preguntas sobre los detalles del "visado por puntos", adelantados por EL ESPAÑOL este sábado.

Pero lo cierto es que el tema principal de la comparecencia fue el aborto.

El PP cree haber encontrado la vía de escape de proponer un listado de abortistas en lugar de uno de objetores, cambiando la ley en el futuro, cuando gobiernen. Pero nadie en Génova quiere responder a la pregunta clave del presente: si Feijóo apoya a Ayuso en su rebeldía contra la ley vigente.